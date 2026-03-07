मुंब्र्यात २२ राउंड गोळीबारात दोघे जखमी, गोळी लागल्यानं वाहनाचे नुकसान, पोलिसही निशाण्यावर
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि बांधकाम व्यावसायिक नदीम मोइनुद्दीन खान यांच्या घराबाहेर गोळीबाराची घटना शनिवारी पहाटे घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे.
Published : March 7, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 5:30 PM IST
ठाणे - मुंब्रा–कौसा परिसरात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि बांधकाम व्यावसायिक नदीम मोइनुद्दीन खान उर्फ बाबा खान यांच्या घराबाहेर शहाबाज उर्फ मुन्ना याने मित्रासोबत गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी पहाटे घडली. आरोपींनी पोलिसांवरही गोळीबार केल्यानं काही काळ परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. या प्रकरणी मुंब्रा पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. हा हल्ला पूर्ववैमनस्यातून झाला असावा असा अंदाज पोलिसांचा असून त्या अंदाजानुसार मुंब्रा पोलीस आता तपास करत आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी पहाटे सुमारे पावणे पाच वाजण्याच्या सुमारास हल्लेखोरांनी नदीम मोइनुद्दीन खान उर्फ बाबा खान यांच्या घराबाहेर येऊन गोळीबार केला. या गोळीबारात घरासमोर उभ्या असलेल्या कारला एक गोळी लागून वाहनाचं नुकसान झालं. तसंच परिसरात दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशानं हवेतही दोन गोळ्या झाडण्यात आल्या. घटनेची माहिती मिळताच मुंब्रा पोलिसांचं पथक तातडीनं घटनास्थळी दाखल झालं. मात्र पोलिसांची चाहूल लागताच आरोपींनी पळ काढण्याऐवजी पाच राऊंड फायर करत पोलिसांवरच गोळीबार केला. आरोपींनी एकूण २२ राऊंड गोळीबार केल्यानं परिसरात काही काळ तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. या घटनेत दोन जण जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. दरम्यान, पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत शहाबाद उर्फ शंभू मुन्ना शमशाद कुरेशी (वय २८) याला अटक केली. या घटनेत त्याचा थेट सहभाग असल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. तर दुसरा एक आरोपीही अटक करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर मुंब्रा–कौसा परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. हा हल्ला नेमका कोणत्या कारणामुळे करण्यात आला, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
व्यावसायिक नदीम मोइनुद्दीन खान यांच्यावर गोळीबार करून पळाल्यावर त्याची माहिती मुंब्रा पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी त्याला सरेंडर करण्याचं आवाहन केलं पण तो सरेंडर होत नव्हता, उलटा गोळीबार करत होता. त्यामुळे त्याला ताब्यात घेणं हे कठीण होतं, परंतु पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन अटक केली. व्यावसायिक नदीम मोइनुद्दीन खान यांनी आपल्याला वारंवार धमकी दिली जात आहे. फोनवर धमक्या दिल्या जात असल्याचं लेखी पत्र देखील पोलिसांना दिलेलं होतं. असं असताना योग्य दखल न घेतल्यामुळे हा प्रकार झाला असल्याचं व्यावसायिकांनी सांगितलं आहे. आता तरी हे प्रकार रोखावे आणि एवढ्या सहजरित्या हत्यारं गोळ्या कशा उपलब्ध होतात याचा शोध घ्यावा असं आवाहन व्यावसायिक नदीम मोइनुद्दीन खान यांनी केलं आहे.
माझ्याकडे रागाने बघितलं म्हणून केला गोळीबार - "मी काम धंदा करायला मुंब्र्यात आलो होतो. मागच्या आठवड्यात नदीम खान याने रागाने पहिलं होतं. म्हणून मी त्याच्यावर गोळीबार केला." अशी कबुली आरोपीनं दिली आहे. आरोपी शहाबादवर दोन डझन गुन्हे दाखल आहेत. तो दिल्लीमधून दोन टोळ्यांसाठी काम करत होता. तीन हत्या आणि अशाच प्रकारचे गंभीर गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत. तिहार जेलमध्ये आठ वर्षे राहिल्यावर तिथे बिहारच्या टोळीशी वाद झाला आणि तो मुंब्रा येथे आला असल्याची माहिती आरोपी शहाबादने मुंब्रा पोलिसाना दिली. शहाबादने पोलिसांवर दोन ९ एम एम बंदुकीनं दोन्ही हातानी गोळीबार केलेला आहे.
हेही वाचा...