गल्फमध्ये 'स्काय लाइट' जहाजावरिल हल्ल्यात बचावलेल्या दोन भारतीय नाविकांची थरारक आपबीती
‘स्काय लाइट’ जहाजावरच्या भीषण हल्ल्यातून भारतीय नाविकांची अखेर सुटका करण्यात आली. यातून बचावलेले नाविक अब्दुल रेहमान मंडाल आणि विक्रम घोष सध्या मुंबईत परतलेत.
Published : March 21, 2026 at 9:52 PM IST
मुंबई - गल्फ परिसरात ‘स्काय लाइट’ जहाजावर झालेल्या भीषण हल्ल्यात अडकलेल्या भारतीय नाविकांची अखेर सुटका करण्यात आली आहे. या घटनेतून बचावलेले दोन नाविक अब्दुल रेहमान मंडाल आणि विक्रम घोष (चीफ शेफ) सध्या मुंबईत परतले असून त्यांनी आपल्या अंगावर काटा आणणारा अनुभव सांगितला.
अब्दुल रेहमान मंडाल यांनी सांगितलं की, “1 मार्च 2026 रोजी ओमानच्या खसाब पोर्टजवळ असताना आम्ही आमच्या “स्काय लाईट” जहाजवर बहुतेक मिसाईल किंवा ड्रोनचा अटॅक झाला. साधारण सकाळी पावणेसहा ते सहाच्या दरम्यान खूप मोठा स्फोट झाला. मी पलंगावरून खाली पडलो आणि मला जाग आली. त्यानंतर सगळीकडे प्रचंड धूर पसरला होता. दरवाजे उघडून बाहेर पडण्यासाठी सगळ्यांची धावपळ सुरू होती.”
ते पुढे म्हणाले, “बाहेर आल्यानंतर आम्हाला लक्षात आलं की, आमचे कॅप्टन आणि ऑईलर दिसत नाहीत. आम्ही त्यांना मोठमोठ्याने आवाज देत होतो, पण खूप वेळ झाला तरी काही प्रतिसाद मिळाला नाही.” जहाजावर एकूण 10 भारतीय आणि 12 इराणी कामगार, अधिकारी होते. ऑइल टँक साफसफाईसाठी इराणी कामगार जहाजावर आले होते. स्फोटानंतर काही वेळ जहाजावर धुराचे साम्राज्य होते. “आम्हाला काही अंतरावर एक दुसरे जहाज दिसले, पण ते सुरुवातीला आमच्या जवळ येत नव्हते. आम्ही मोठमोठ्याने मदतीसाठी हाका मारत होतो. साधारण 45 मिनिटे ते एक तासानंतर आम्ही त्यांना सांगितलं की आमचे ऑइल टँक रिकामे आहेत, तेव्हा ते आमच्या जवळ आले,” असं अब्दुल यांनी सांगितलं. यानंतर सर्वांनी लाईफ जॅकेट घालून दोरीच्या साहाय्याने त्या जहाजावर चढून आपला जीव वाचवला. मात्र शेवटपर्यंत कॅप्टन आशीष कुमार आणि ऑईलर दलीप सिंह यांचा काहीच पत्ता लागला नाही. नंतर त्यांचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झाले.
बचाव झाल्यानंतर सर्वांना ओमानमधील खसाब पोर्टवर नेण्यात आलं. तेथे जखमींवर उपचार करण्यात आले आणि त्यानंतर 18 तारखेला ते भारतात परतले. दरम्यान, विक्रम घोष यांनी सांगितलं की, “ओमानमध्ये असताना मनात सतत भीती होती की कधीही पुन्हा हल्ला होऊ शकतो. आम्ही जिथे होतो, तिथून आमचं जहाज स्पष्ट दिसत होतं आणि आजूबाजूला अजूनही स्फोट होत होते.” ते पुढे म्हणाले, “आमच्याकडे कोणतेही सामान किंवा कागदपत्र नव्हते. त्यामुळे भारत सरकारनं आमच्यासाठी व्हाइट कार्ड तयार केलं. त्यानंतर आम्हाला ओमानमधून भारतात आणण्यात आलं.”
या भीषण घटनेनंतर दोन्ही नाविक काही काळ प्रचंड धक्क्यात होते. “रात्री थोडासा आवाज झाला तरी आम्ही घाबरून जागे होतो,” असं विक्रम घोष यांनी सांगितलं. तर अब्दुल म्हणाले, “आता आम्ही भारतात, आपल्या मायभूमीत आहोत, याचं समाधान आहे. आता शांत झोप लागते. तिथला अनुभव खूप भयानक होता.” दरम्यान, फॉरवर्ड सी मेन्स युनियन ऑफ इंडियाचे जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव यांनी सांगितलं की, सध्या इराण आणि त्या परिसरात 22 भारतीय जहाजांवर सुमारे साडेसहाशे भारतीय कर्मचारी आणि अधिकारी कार्यरत आहेत. तसंच परदेशी जहाजांवर सुमारे 23 हजार भारतीय कामगार काम करत आहेत. त्यामुळे या सर्वांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं तातडीनं पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासाठी त्यांची संघटना वेळोवेळी सरकारशी पत्रव्यवहार करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या घटनेनंतर जहाजांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
