दोन सराईत तोतया पोलिसांना अटक; 30 किलोमीटर पाठलाग करून ठोकल्या बेड्या, 30 लाखांचे सोने जप्त
नाशिक पोलिसांनी तब्बल 30 किलोमीटरपर्यंत पाठलाग करत दोन सराईत तोतया पोलिसांना अटक केली आहे.
Published : February 25, 2026 at 8:44 PM IST
नाशिक : नाशिक पोलिसांनी तब्बल 30 किलोमीटरपर्यंत पाठलाग करत दोन सराईत तोतया पोलिसांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून तब्बल 58 गुन्हे उघड झाले असून 30 लाख रुपयांचे 201 ग्रॅम सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्यासह नाशिकमध्ये तोतया पोलीस असल्याचे भासवत लूट करणाऱ्या घटनांमध्ये वाढ झाली होती. एकट्या नाशिक 42 गुन्हे घडले होते. अशात पोलिसांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत 900 सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. यानंतर तब्बल 30 किलोमीटरपर्यंत थरार पाठलाग करत या दोन सराईत तोतया पोलिसांना अटक केली आहे.
तब्बल 58 गुन्हे उघड : मिळालेल्या माहितीनुसार, अहमद अली अकबर अली बेग आणि फैयाज इम्तियाज अन्सारी (राहणार-भिवंडी, ठाणे) अशी या अटक करण्यात आलेल्या तोतया पोलिसांची नावं आहेत. त्यांच्याकडून तब्बल 58 गुन्हे उघड झाले असून 30 लाख रुपयांचे 201 ग्रॅम सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात आले आहे. या टोळीनं कर्नाटकमध्ये 29 जून 2024 ला बेटगिरी गडक इथं पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला केला होता. त्यामुळं कर्नाटक पोलीस त्यांच्या मागावर होते. तसंच, या टोळीकडून 2023 ते 2026 या कालावधीत नाशिक शहरात 42, नाशिक ग्रामीण 10, धुळे 5, कर्नाटक 1 अशा 58 गुन्ह्यातील 30 लाखांचे 201 ग्राम सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत.
30 किलोमीटर पाठलाग करून अटक : "शहरात घडलेल्या 42 गुन्ह्यांच्या घटनास्थळी असलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे तपास करण्यात आला. यानंतर या संशयित आरोपींचे चेहरे आणि त्यांची दुचाकी माझ्या नजरेत होती. त्यामुळं शहरातील पाथर्डी फाटा परिसरात सिग्नलवर हे दोघे उभे असलेले मला दिसले, याची माहिती मी तात्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली. त्यानंतर आम्ही त्यांचा पाठलाग सुरू केला आणि तब्बल 30 किलोमीटर पाठलाग करून या दोघाही सराईत गुन्हेगारांना ताब्यात घेतलं," असं अंबड पोलीस ठाण्याचे मयूर पवार यांनी सागितलं.
लहानपणापासून घेत होते ट्रेनिंग : "सिंडिकेटमधील गुन्हेगार 20 ते 25 वर्षापर्यंत सोनसाखळी लूट करायचे, नंतर 30 ते 45 वर्षांचे झाले की, तोतया पोलीस बनून फसवणूक करायचे, असं ट्रेनिंग ते लहानपणापासूनच घेत असत. मराठी शाळेत शिक्षण घेऊन अस्सल मराठी बोलायला शिकले. पोलीस हेअर कटमुळं तसंच देहबोलीनं ते पोलीस असल्याचं भासवत," असं पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सागितलं.
