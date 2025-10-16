ETV Bharat / state

हिंगणा मतदारसंघामध्ये एकाच कुटुंबात दोनशे मतदार, सत्ताधारी-विरोधकांनी केली चौकशीची मागणी

हिंगणा विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये एकाच घरात तब्बल दोनशे मतदारांची नोंद मतदार यादीत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

two hundred voters Hingna
हिंगणा मतदारसंघातील परिसर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 3:20 PM IST

2 Min Read
नागपूर : हिंगणा विधानसभा मतदारसंघामध्ये एकाच कुटुंबात २०० पेक्षा अधिक मतदार असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. त्यामुळं पुन्हा एकदा सदोष मतदार यादीचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. हिंगणा विधानसभा मतदारसंघातील वानाडोंगरी नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक ५ च्या मतदार यादीत घोळ असल्याचं समोर आलंय. याबाबतचा आरोप स्थानिक शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केलाय. त्यामुळे यावरून आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

काय आहे नेमकं प्रकरण? : एकाच घर क्रमांकावर सुमारे दोनशे मतदारांची नावे मतदार यादीमध्ये असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा विधानसभा मतदारसंघाच्या वानाडोंगरी नगर परिषद क्षेत्रात हा घोळ समोर आलाय. राजीव नगर परिसरात राहणारे संपत बावनथळे यांच्या पत्त्यावर दोनशे पेक्षा अधिक मतदारांची नोंदणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

हिंगणामधील मतदार यादी प्रकरणावरुन प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

सत्ताधारी आणि विरोधकांनी केली चौकशीची मागणी : "नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाली आहे. मतदार यादींची तपासणी करण्यात येत आहे. या तपासणीत हिंगणा मतदारसंघातील वानाडोंगरी शहरातील राजीव नगरच्या प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये घर क्रमांक एकवर तब्बल दोनशे मतदारांची नोंदणी करण्यात आल्यानं गैरप्रकार सत्ताधारी आणि प्रशासनानं केल्याचा आरोप, राष्ट्रवादी - शपा नेते दिनेश बंग यांनी केलाय. ही प्रशासकीय बाब असून, याची चौकशीची मागणी हिंगण्याचे भाजपा आमदार समीर मेघे यांनी केली आहे.

ही अंतिम यादी नाही : ही प्रारूप मतदार यादी आहे, ज्यांची घरं अतिक्रमण ठिकाणी असतात किंवा ज्यांचा पत्ता स्थायी नसतो त्यांना 'शून्य एक' हा घर क्रमांक देण्यात येतो. तसेच हा घर क्रमांक मालमत्ता क्रमांक नाही, शिवाय या मतदार यादीवर आक्षेप घेण्याची मुदत दिली असल्याचं वानाडोंगरी नगर परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल परिहार यांनी स्पष्ट केलं.

गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे आम्ही मतदार : नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मतदार यादीमध्ये बावनथळे यांच्या पत्त्यावर सुमारे दोनशे मतदारांची नोंदणी करण्यात आलीय. आम्ही गेल्या ३० वर्षापासून येथे राहत असून, अनेकदा मतदान केल्याचं बावनथळे कुटुंबीय सांगतात. बावनथळे यांच्या कुटुंबात पती-पत्नी, दोन मुले आणि सुना असे सहा मतदार आहेत.

निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागले : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर नगरपंचायत निवाडणुकीचे पडघम वाजायला लागले आहेत. निवडणुकीची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाली असताना नागपूर जिल्ह्याच्या हिंगणा तालुक्यातील मतदार यादीमध्ये घोळ असल्याचे समोर आले आहे.

