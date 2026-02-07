साताऱ्यातील दोन नवरदेव आणि एका नववधूनं बजावलं कर्तव्य!
सातारा जिल्ह्यातील दोन नवरदेव आणि एका वधुने स्वतःच्या लग्नाच्या धामधुमीत देखील मतदानाचा हक्क बजावत नागरीकांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली.
Published : February 7, 2026 at 9:51 PM IST
सातारा - राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी चुरशीने मतदान पार पडले. लोकशाहीच्या या उत्सवात सहभागी होऊन मतदारांनी मतदानाचं कर्तव्य बजावलं. मात्र, काही घटनांची जोरदार चर्चा झाली. कराड तालुक्यातील काले गावातील नवरदेव हळदीच्या अंगाने थेट घोड्यावरून मतदान केंद्रावर आला, तर तांबवे गावातील नवरदेवाने सहकुटुंब मतदान केल्यानंतर त्याचं वऱ्हाड पुण्याला रवाना झालं. सातारा तालुक्यातील नववधूने देखील सासरी जाण्यापुर्वी मतदानाचा हक्क बजावला.
नवतरूण उत्साहाने मतदान करतात - हल्ली मतदानाच्या बाबतीत मतदारांमध्ये मोठी जागृती झाली आहे. त्यामुळे मताचा अधिकार मिळालेले नवतरूण उत्साहाने मतदान करत आहेत. त्याचबरोबर वृद्ध आणि दिव्यांग मतदार देखील मतदान केंद्रावर येऊन मतदानाचा अधिकार बजावतात. लग्नसराई दिवशी मतदान असले तरी देखील नवरदेव आणि नवरी मुलगी मतदानासारख्या राष्ट्रीय कर्तव्याला प्रथम प्राधान्य देतात, याची प्रचिती आणून देणाऱ्या घटना शनिवारी पाहायला मिळाल्या.
नवरदेवानं कुटुंबासह केलं मतदान - तांबवे (ता. कराड) गावातील विक्रम पाटील या तरूणाचे आज पुण्यात लग्न होते. पावणे दोनशे किलोमीटर अंतरावर लग्न सोहळा असल्याने तो सकाळी लवकर आपल्या कुटुंबासह मतदान केंद्रावर पोहोचला. मतदानासाठी रांगेत उभ्या राहिलेल्या नवरदेवाने सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याच्यासोबत कुटुंबातील महिला आणि करवल्या देखील मतदानासाठी आल्या होत्या. सर्वांनी मतदान केले. मतदानामुळे मित्रपरिवार आणि ग्रामस्थांना प्रत्यक्ष लग्नाला जाणे शक्य नव्हते. म्हणून त्यांनी मतदार केंद्रावरच त्याच्यासोबत फोटो काढून त्याला भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. त्यामुळे नवरदेवासाठी सुद्धा हा मतदानाचा दिवस संस्मरणीय ठरला.
थेट घोड्यावरून मतदान केंद्रावर दाखल - कराड तालुक्यातील काले गावचा तरूण ऋतुराज थोरात याने अंगाला हळद लागल्यानंतर थेट घोड्यावरून मतदान केंद्रावर जाऊन मतदानाचा हक्क बजावला. शनिवारी सकाळपासून उत्साहात मतदानाला सुरुवात झाली होती. दुपारी काले-भैरवनाथनगर येथील ऋतुराज थोरात हा नवरदेव वाजतगाजत घोड्यावरून मतदान केंद्रावर आला आणि मतदानाचा हक्क बजावला. लग्नाइतकंच मतदानही महत्त्वाचं असल्याची प्रतिक्रिया त्याने दिली.
सासरी जाण्यापुर्वी केलं मतदान - सातारा तालुक्यातील धनगरवाडी गावातील निकिता माने हिचा विवाह दत्त नगरमध्ये दुपारी अडीच वाजता संपन्न झाला. मात्र, सासरी जाण्यापुर्वी नववधूच्या पोशाखात मतदान केंद्रावर येऊन तिने मतदानाचे कर्तव्य बजावले.
समाजापुढे जबाबदारीचा आदर्श ठेवला - लग्न समारंभाच्या निमित्ताने वर आणि वधूच्या कुटुंबांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. लग्नाचा विधी झाल्यानंतर ती लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी झाली. लग्न कार्यालयातून थेट मतदान केंद्र गाठत तिने मतदान केले आणि समाजापुढे जबाबदारीचा आदर्श ठेवला.
हेही वाचा -