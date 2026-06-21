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जेजुरीला दर्शनासाठी निघालेल्या मिनी बसची मालट्रकला धडक, साताऱ्यातील अपघातात कोल्हापूरचे 2 भाविक ठार, 5 गंभीर जखमी

देवदर्शनाला जाताना कोल्हापुरातील भाविकांच्या मिनी बसचा साताऱ्यात भीषण अपघात झाला. त्यात दोन भाविक जागीच ठार तर पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

satara bus truck accident
साताऱ्यात मिनी बसची मालट्रकला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दोन भाविक ठार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 12:10 PM IST

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सातारा - कोल्हापूरहून जेजुरीला निघालेल्या मिनी बसने मालट्रकला पाठीमागून धडक दिल्याने बसमधील 2 भाविक जागीच ठार तर 5 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पुणे-बंगळुरू महामार्गावर साताऱ्यातील डीमार्टसमोर आज (रविवारी) हा भीषण अपघात झाला असून जखमींपैकी तिघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. जखमींना सातारा हॉस्पिटल आणि जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

अपघातात दोन भाविक ठार - स्नेहल उत्तम कांबळे (वय 16) आणि एकनाथ बापू कांबळे (वय 75), अशी अपघातातील मृत भाविकांची नावे आहेत. उत्तम कांबळे, अमित कांबळे, मधुकर कांबळे, आशा कांबळे आणि दीपक कांबळे हे गंभीर जखमी झाले आहेत. मृत आणि जखमी हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील कसबा आरळे (ता. करवीर) गावचे रहिवासी आहेत. जखमींपैकी तिघांना उपचारासाठी सातारा हॉस्पिटल तर 5 जणांना सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती सातारा ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक नीलेश तांबे यांनी दिली.

जखमींना रुग्णालयात केलं दाखल - साताऱ्यातील डीमार्ट समोर पुणे-बंगळुरू महामार्गावर रविवारी पहाटे झालेल्या या अपघाताची माहिती मिळताच सातारा ग्रामीण पोलीस आणि शिवेंद्रराजे रेस्क्यू टीम तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. पोलिसांनी रोहित बनसोडे, बबलू पवार, अनिकेत भांडे, ऋषी रंकाळे, अजय शिंगे, विक्रम देवकर या रेस्क्यू टीमच्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने जखमींना उपचारासाठी रूग्णालयात दाखल केले. अपघातग्रस्त वाहने क्रेनच्या साहाय्याने बाजूला काढून महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत केली.

कायदेशीर कार्यवाही सुरू - देवदर्शनाला जाताना काळाने कांबळे कुटुंबातील दोघांवर काळाने घाला घातल्याची बातमी समजताच कसबा आरळे गावावर शोककळा पसरली. मृत आणि जखमी हे एकाच कुटुंबातील असल्याची असून त्यांच्या नातेवाईकांनी कोल्हापूरहून साताऱ्याकडे धाव घेतली. सातारा पोलिसांकडून सध्या अपघाताचा पंचनामा आणि कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे.

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TAGGED:

TWO DEVOTEES KILLED SATARA
भाविक बस अपघात सातारा
SATARA ROAD ACCIDENT
बस ट्रक अपघात सातारा
SATARA BUS TRUCK ACCIDENT

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