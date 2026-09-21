वादळ वाऱ्यात शेतातील मंदिरात घेतला आसरा ; वीज कोसळून दोन भावांचा दुर्दैवी मृत्यू
तिष्टी गावालगतच्या शेतात वीज कोसळून दोन भावांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानं हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतात जनावरं चारताना पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर विजांचा कडकडाट सुरू झाला.
Published : September 21, 2026 at 5:39 PM IST
नागपूर : कळमेश्वर तालुक्यातील तिष्टी गावालगतच्या शेतात वीज कोसळून दोन भावांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानं हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतात जनावरं चारताना अचानक पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर विजांचा कडकडाट सुरू झाला. पावसापासून बचाव करण्यासाठी दोन्ही भावांनी शेतातील माता-माय मंदिरात आसरा घेतला. मात्र, याच मंदिर परिसरात वीज कोसळल्यानं दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. टिबुराज कानफाडे (६५) आणि लक्ष्मण कानफाडे (५३) अशी या दोन भावांची नावं आहेत.
शेतात जनावरं चारण्यासाठी गेले : टिबुराज कानफाडे (६५) आणि लक्ष्मण कानफाडे (५३) हे दोन्ही भाऊ तिष्टी गावालगतच्या शेतात जनावरं चारण्यासाठी गेले होते. दरम्यान, अचानक वातावरणात बदल होऊन पावसाला सुरुवात झाली. पावसाचा जोर वाढत असतानाच परिसरात विजांचा कडकडाट सुरू झाला. त्यामुळे पावसापासून बचाव करण्यासाठी दोघांनी जवळच असलेल्या माता-माय मंदिराचा आसरा घेतला. मात्र, काही वेळातच मंदिर परिसरात जोरदार वीज कोसळली. या घटनेत दोन्ही भावांना वीजेचा जबर धक्का बसून त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
अनेक तासानंतर मिळाले मृतदेह : सायंकाळपर्यंत दोन्ही भाऊ घरी परतले नसल्यानं कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांनी त्यांचा शोध सुरू केला. रात्री शोध घेऊनही त्यांचा ठावठिकाणा लागला नाही. सकाळी पुन्हा शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. त्यावेळी शेतातील मंदिरात दोन्ही भाऊ मृतावस्थेत आढळून आले. घटनेची माहिती मिळताच परिसरात शोककळा पसरली. एकाच कुटुंबातील दोन भावांचा एकाच वेळी मृत्यू झाल्यानं कानफाडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
पोलिसांचा तपास सुरू : टिबुराज कानफाडे आणि लक्ष्मण कानफाडे हे दोघंही मेहनती आणि कष्टाळू शेतकरी म्हणून परिसरात परिचित होते. त्यांच्या अचानक झालेल्या मृत्यूमुळे कुटुंबीयांसह नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी हळहळ व्यक्त केली. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर मोहपा पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेतल्यानंतर ते कळमेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले. या घटनेची पोलिसांकडून पुढील कार्यवाही सुरू आहे.
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