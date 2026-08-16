पाण्यात उतरला विद्युत प्रवाह: विजेचा शॉक लागून मासेमारी करणाऱ्या भावांचा मृत्यू, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा
मासेमारी करण्यासाठी गेलेल्या दोन भावांचा पाण्यात विजेचा शॉक लागून मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना सावखेडा इथं गोदावरी नदीत घडली आहे.
Published : August 16, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 6:00 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : गंगापूर तालुक्यातील सावरखेडा इथं गोदावरी नदीपात्रात मासेमारी करण्यासाठी गेलेल्या दोन मच्छीमारांचा विद्युत प्रवाहाच्या धक्क्यानं दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना १६ ऑगस्ट रोजी सकाळी ६ ते ६.३० वाजेदरम्यान महानुभव आश्रम पॉईंटजवळ घडली. कैलास नंदू पवार (३४) व ज्ञानेश्वर नंदू पवार (२८), रा. सावरखेडा, अशी मृतांची नावं आहेत. त्यांचा भाऊ सोनाजी नंदू पवार यांच्या तक्रारीनुसार महावितरणच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक तपास करत आहोत, अशी माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनायक पाटील यांनी दिली.
महावितरणच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यावर गुन्हा : मृतांचा भाऊ सोनाजी नंदू पवार यांनी या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीनुसार मागील दोन महिन्यांपासून बंद असलेल्या विद्युत वाहिनीचा वीजपुरवठा अचानक सुरू झाल्यानं नदीपात्रातील पाण्यात विद्युत प्रवाह उतरला. त्यातून दोघा भावांचा विजेचा धक्का बसून पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. या प्रकरणी महावितरणच्या अधिकारी कर्मचारी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनायक पाटील हे अधिक तपास करीत आहेत.
शॉक लागून दोन भावांचा मृत्यू : विद्युत तारेचा प्रवाह पाण्यात उतरल्यानं मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पाण्यात विद्युत तारेचा वीज प्रवाह उतरून नुकतेच कायगाव येथील मच्छीमाराचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी आहे. त्यानंतर रविवारी सकाळी दोन भाऊ मासेमारी करण्यासाठी सावखेडा येथील गोदावरी नदीत गेले होते. जायकवाडी धरण हे 90 टक्केच्या वर भरलं असल्यानं धरणाचा बॅकवॉटर मोठ्या प्रमाणात गोदावरी नदीला आलेला आहे. याच बॅकवॉटर पाण्यात नदीकाठी असलेले विद्युत पोलही पाण्यात गेले आहे. पाण्यात गेलेल्या विद्युत तारेचा प्रवाह पाण्यात उतरल्यानं मासेमारी करण्यासाठी गेलेल्या कैलास पवार, ज्ञानेश्वर पवार या दोन भावांचा शॉक लागून पाण्यात बुडाल्यानं मृत्यू झाला असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
स्थानिक मच्छीमारांनी रुग्णालयात केलं दाखल : पाण्यात विद्युत तारेचा आवाज झाल्यानं मासेमारीसाठी गेलेल्या अन्य मासेमारी यांचे लक्ष दोन्ही भावाकडं गेलं. ही घटना समजताच त्यांनी तत्काळ ही माहिती कुटुंबीयांना दिली. भाऊ सोनाजी नंदू पवार व स्थानिकांनी दोन्ही भावांना उपचारासाठी गंगापूर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं असता, वैद्यकीय अधिकारी यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केलं. या घटनेची गंगापूर पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली. दोन्ही भावांचा मृत्यू नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, याबाबत अद्याप प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती समजली नाही. पोलिसांनी मृतदेहांचे शवविच्छेदन अहवालानंतरच मृत्यूचं निश्चित कारण स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे या दुहेरी मृत्यूचं गूढ शवविच्छेदन अहवालानंतर उलगडणार आहे. एकाच कुटुंबातील दोन भावांचा एकाच दिवशी मृत्यू झाल्यानं सावरखेडा परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
कुटुंबीयांचा आक्रोश : पवार कुटुंबीय हे मासेमारी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असे. मात्र कुटुंबातील करते पुरुष हरपल्यानं घटनेची माहिती समजताच कुटुंबियांनी एकच आक्रोश व्यक्त केला. गंगापूर पोलिसांनी या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे. वैद्यकीय अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोन्ही भावांच्या मृत्यूचे नेमकं कारण स्पष्ट होईल. त्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असं तपास अधिकारी पोलीस कॉन्स्टेबल मनोज घोडके यांनी सांगितलं आहे.
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