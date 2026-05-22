उल्हासनगर हादरलं: भर चौकात कुटुंबावर प्राणघातक हल्ला: गोळाबारात दोन भावांचा मृत्यू, तर काका गंभीर

उल्हासनगरमध्ये जुन्या भांडणाच्या वादातून दोन भावांवर गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबारात दोन भावांचा मृत्यू झाला असून त्यांचे काका गंभीर जखमी झाले आहेत.

गोळीबारात ठार झालेले भाऊ (ETV Bharat Reporter)
Published : May 22, 2026 at 11:16 AM IST

ठाणे : उल्हासनगर शहरातील कॅम्प 5 परिसरातील कैलाश कॉलनी चौकात गुरुवारी सायंकाळी झालेल्या भररस्त्यातील गोळीबाराच्या घटनेनं संपूर्ण परिसर हादरला. जुन्या वैमनस्यातून झालेल्या या हल्ल्यात दोन भावांचा जागीच मृत्यू झाला असून त्यांचे काका गंभीर जखमी झाले आहेत. अनिल हरकेश चौहान (22) आणि अमन हरकेश चौहान (17) अशी या घटनेत ठार झालेल्या दोघांची नावं आहेत. अर्जुन सुरजबली चौहान (26) हे गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे. उल्हासनगर गुन्हे शाखेच्या पथकानं दोन संशयित हल्लेखोरांना पहाटे उशिरा ताब्यात घेतलं आहे. त्यांच्याकडं कसून चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी दिली आहे.

काय घडलीय घटना : गुरुवारी सायंकाळी आठच्या सुमारास उल्हासनगर कँप 5 परिसरातील कैलाश कॉलनी चौकात नेहमीप्रमाणे नागरिकांची वर्दळ होती. अचानक तिथं 8 ते 10 जणांचं टोळकं आलं आणि वादावादीला सुरूवात झाली. कुणाला काही समजण्याच्या आतच त्या टोळक्यानं चौहान कुटुंबीयांवर थेट गोळीबार सुरू केला. हल्लेखोरांनी रस्त्यावर उघडपणे अनेक राऊंड फायर केले. गोळ्यांच्या आवाजानं परिसरात एकच खळबळ उडाली. त्यामुळे नागरिकांनी जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा धावपळ सुरू केल्याचं सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे.

काय आहे प्रकरण : अनिल चौहान (22) आणि अमन चौहान (17) या दोन भावांचा या गोळीबारात जागीच मृत्यू झाला. तर त्यांचे काका अर्जुन सुरजबली चौहान हे गोळी लागल्यानं गंभीर जखमी झालेत. परिमंडळ चारचे पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी दिलेल्या मीहितीनुसार, "हा हल्ला अंबरनाथ गावातील जुन्या वैमनस्यातून झाल्याचं समोर येतं आहे. या हल्ल्यात सामील असलेल्या संशयितांपैकी तिघं जण हे सराईत गुन्हेगार असून हत्येच्या गुन्ह्यात ते सध्या ते जामिनावर बाहेर आले होते. घटनेची माहिती मिळताच हिललाइन पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा घटनास्थळी दाखल झाला. जखमी अर्जुन चौहान यांना तातडीनं मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र प्रकृती खालावल्यानं त्यांना पुढील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आलं. पोलिसांनी संपूर्ण परिसराची नाकाबंदी केली असून हल्लेखोरांच्या शोधासाठी चार पथकं रवाना करण्यात आली आहेत. पोलिसांनी दोन आरोपींना आतापर्यंत ताब्यात घेतलं आहे." या प्रकारामुळे उल्हासनगरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून नागरिकांमध्ये दहशत पसरली आहे.

