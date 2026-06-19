ETV Bharat / state

चाकणमध्ये 57 लाखांच्या गांजासह दोघे जेरबंद; अमली पदार्थ विरोधी पथकाची मोठी कारवाई

अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधातील विशेष मोहिमेत अमली पदार्थ विरोधी पथकाला मोठं यश मिळालं आहे. चाकण परिसरातल्या कारवाईत तब्बल 83 किलो 960 ग्रॅम गांजा जप्त केलंय.

चाकणमध्ये 57 लाखांच्या गांजासह दोघे जेरबंद
चाकणमध्ये 57 लाखांच्या गांजासह दोघे जेरबंद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 7:49 PM IST

|

Updated : June 19, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पिंपरी चिंचवड (चाकण) - पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधात सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेत अमली पदार्थ विरोधी पथकाला मोठे यश मिळाले आहे. चाकण परिसरात केलेल्या कारवाईत पोलिसांनी तब्बल 83 किलो 960 ग्रॅम गांजा जप्त करत दोन आरोपींना अटक केली आहे. या कारवाईत अमली पदार्थांसह वाहन, मोबाईल फोन आणि रोख रक्कम असा एकूण 57 लाख 73 हजार 510 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.



अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे अनिकेत राजेंद्र बिरंगळ आणि कुशल उद्धव पाठक अशी असून, दोघेही गांजाची वाहतूक व विक्री करण्याच्या उद्देशाने चाकण परिसरात आले असल्याची माहिती प्राथमिक तपासात समोर आली आहे. या प्रकरणी चाकण उत्तर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.


मिळालेल्या माहितीनुसार, 18 जून 2026 रोजी पहाटेच्या सुमारास चाकण उत्तर पोलीस स्टेशन हद्दीत अमली पदार्थ विरोधी पथक गस्त घालत होते. यावेळी पोलीस अंमलदार निखिल वर्षे आणि विजय दौंडकर यांना संशयास्पद हालचालींबाबत माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी तात्काळ रुबी बेकरी आणि खंडोबा माळ परिसरात सापळा रचला.

चाकणमध्ये 57 लाखांच्या गांजासह दोघे जेरबंद (ETV Bharat)


संशयित वाहनाची तपासणी केली असता त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गांजा आढळून आला. पोलिसांनी वाहनाची झडती घेतली असता 83 किलो 960 ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला. जप्त करण्यात आलेल्या गांजाची बाजारातील किंमत सुमारे 41 लाख 98 हजार रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.



याशिवाय आरोपींकडून एक स्कॉर्पिओ वाहन, तीन मोबाईल फोन आणि रोख रक्कम असा इतर मुद्देमालही जप्त करण्यात आला. सर्व मिळून जप्त केलेल्या मालाची किंमत 57 लाख 73 हजार 510 रुपये इतकी आहे. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेत त्यांच्याविरुद्ध अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (एन.डी.पी.एस. अ‍ॅक्ट) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

या कारवाईमुळे चाकण परिसरात सुरू असलेल्या अमली पदार्थांच्या अवैध व्यवहारांना मोठा धक्का बसला असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. आरोपींना गांजा कोठून मिळाला, तो कुठे विक्रीसाठी नेण्यात येत होता तसेच या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास पोलीस करत आहेत.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाने अलीकडच्या काळात अमली पदार्थांविरोधात विशेष मोहीम हाती घेतली असून अशा प्रकारच्या कारवाया सातत्याने सुरू आहेत. शहर आणि परिसरातील युवकांना अमली पदार्थांच्या विळख्यातून वाचविण्यासाठी पोलिसांकडून कठोर पावले उचलली जात आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दगडे करत आहेत.

हेही वाचा...

  1. इंडियाज बॅटल अगेन्स्ट अ‍ॅडिक्शन : मानवी किंमत, पैसा, मार्ग आणि बळी! 37 कोटींहून अधिक लोक अमली पदार्थांच्या विळख्यात
  2. नेस्को ड्रग्ज केस प्रकरणातील दोन अधिकाऱ्यांना हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर; विनापरवानगी विदेशात जाण्यास मनाई
  3. हिंजवडीत ड्रग्ज नेटवर्क उद्ध्वस्त; 10 किलो अफूसह राजस्थानचा तस्कर जेरबंद
Last Updated : June 19, 2026 at 8:20 PM IST

TAGGED:

TWO ARRESTED WITH GANJA
57 लाखांच्या गांजासह दोघे जेरबंद
ANTI NARCOTICS SQUAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.