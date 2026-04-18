बनावट कागदपत्राच्या आधारे मृत व्यक्तींचे नावं असलेली मालमत्ता हडप करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; दोघांना अटक
बनावट कागदपत्रे आणि तोतये उभे करून मृत व्यक्तींच्या नावावर असलेली कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता हडप करणाऱ्या टोळीचा पुण्यातील येरवडा पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय.
Published : April 18, 2026 at 8:51 PM IST
पुणे : राज्यात आपल्याला विविध गुन्हेगारीच्या थक्क करणाऱ्या घटना पाहायला मिळतात. अनेक जणांची फसवणूक केल्याचा प्रकार देखील समोर आला आहे. असं असताना, पुण्यातील येरवडा येथील आगाखान पॅलेससमोर मयत व्यक्तींच्या नावे असलेल्या आणि वारसदार नसलेल्या मालमत्ता शोधून, बनावट कागदपत्रांच्याआधारे त्या हडप करणाऱ्या एका आंतरराज्य टोळीचा येरवडा पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय. कोट्यवधींच्या जमिनी लाटणाऱ्या या टोळीच्या मुख्य सूत्रधारासह दोघांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी टोळीचा मुख्य सूत्रधार सुनील कदम उर्फ मिलिंद लक्ष्मण भुसारी (61, रा. सदाशिव पेठ) आणि तोतया म्हणून वावरणारा बाळकृष्ण लक्ष्मण दीक्षित (74, रा. रास्ता पेठ) यांना अटक केलीय.
काय आहे प्रकरण?: याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 03 डिसेंबर 2024 ते 07 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान सर्वे नंबर 2162/ बी/12. प्लॉट क्रमांक 14, क्षेत्र 539 चौरस मीटर व सीटीएस नंबर- 2162/ बी/14, प्लॉट क्रमांक 16 क्षेत्र 539 चौ.मी. आगाखान पॅलेस समोर येरवडा पुणे येथे दिवंगत ब्रिज किशन कोतरु यांच्या नावे असलेली मालमत्ता हडप करण्याच्या संदर्भात फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे. याबाबतचा तपास सुरू करण्यात आला. या दाखल गुन्ह्यातील आरोपी वजीर शिकलगार यास सातारा येथील राहत्या घरातून अटक करण्यात आली. असं असताना तपासा दरम्यान आरोपीनं सांगितल की, व्यवहाराकरीता एस. के. अॅग्रोफुड टेक प्रायवेट लिमीटेड कंपनीचा नाममात्र प्रमुख बनवण्यात आलं होतं. त्यानंतरच्या घडलेल्या गोष्टींबाबत त्याला काही एक माहिती नसल्याचं सांगितलं. तसेच दाखल गुन्ह्याचा पुढील तपास सुरु असताना गुन्ह्यातील मयत व्यक्तीची ओळख धारण करणारा तोतया इसम हा कसबा पेठ येथे राहत असल्याबाबत माहिती मिळाली. त्या ठिकाणी जाऊन बाळकृष्ण दिक्षीतला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आणि त्यांचेकडं दाखल गुन्ह्याबाबत चौकशी केली असता, त्यांनी सांगितलं की, त्यांची पत्नी हयात नाही तसेच त्यांची मुले त्यांचा सांभाळ करत नाही. अशातच त्यांना पैशांची आवश्यकता असल्यानं त्यांना सुनिल कदम नावाचा इसम भेटला व त्यानं सांगितलं की, "तुम्ही माझ्यासाठी मी सांगेल ते काम केले तर त्या बदल्यात मी तुम्हाला खुप पैसे देईन" अशा प्रकारचे आमिष दाखवल्यानं मला देखील पैशांची अत्यंत आवश्यकता असल्यानं मी त्यांच्या आमीषाला बळी पडुन या गुन्ह्यात मदत केली असल्याचं सांगितलं.
फसवणूक केल्याची कबुली दिली : त्यांच्याकडं अधिकच्या तपास केला असता अशी माहिती मिळाली की, या घटनेमध्ये सुनिल कदम हा यामध्ये मुख्य सुत्रधार असून तो गायब आहे. काही दिवसांनी सुनिल कदम हा शिवाजीनगर याठिकाणी येणार असल्याबाबत माहिती मिळाली आणि त्या ठिकाणी जाऊन सापळा रचुन त्यास ताब्यात घेतलं. त्याची चौकशी केली असता त्यानं व त्याचे साथीदार बाळकृष्ण दिक्षीत याचे दिवंगत ब्रिज किशन कोतरु यांच्या नावाचे बनावट दस्त तयार करून दाखल एस. के. अॅग्रोफुड टेक प्रायवेट लिमीटेड कंपनीतर्फे आरोपी वजीर शिकलगारसह मिळून बनावट आधारकार्ड, खरेदीखत असे बनावट कागदपत्राच्याआधारे मालमत्तेची बेकायदेशीरपणे विक्री करुन फसवणूक केल्याची कबुली दिली. सुनिल कदम व त्याचे साथीदार यांनी अशा प्रकारचे गुन्हे करत असताना सर्वप्रथम पुणे शहर व परीसरात मयत व्यक्तीचे नावे असलेली व वारसदार नसलेली मालमत्ता शोधण्याचे काम केले. त्यानंतर त्या मयत व्यक्तीच्या वर्णनाशी हुबेहुब अशा इसमाचा शोध नावे बनवून मालमत्ता घेऊन त्या व्यक्तीचे ओळखपत्र, आधारकार्ड व इतर कागदपत्रे मयत व्यक्तीचे नावे विक्रीचा व्यवहार करत असे. मयत व्यक्तीच्या वर्णनाशी मिळताजुळता इसम हा गरीब, गरजु तसेच शक्यतो एकटा राहणारा किंवा ज्याला घरदार नाही अशा व्यक्तीचाच त्याठिकाणी गुन्ह्यामध्ये वापर केला जात असल्याचं समोर आलं. सुनिल कदम ऊर्फ मिलींद लक्ष्मण भुसारीस अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने अटक आरोपीस 21 जुलै रोजीपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड दिली.
हेही वाचा -