पाण्याअभावी संगमनेर तालुक्यात दोन एकर टोमॅटो पीक वाळले; शेतकऱ्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान
शेतकरी सुपेकर यांनी दोन महिन्यांपूर्वी दोन एकर क्षेत्रात 1200 टोमॅटोच्या रोपांची लागवड केली होती
Published : September 30, 2026 at 9:46 AM IST
संगमनेर (अहिल्यानगर) : यंदा पावसानं पाठ फिरवल्यामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यात पाणीटंचाईचे संकट गंभीर झालं आहे. पावसाअभावी विहिरी कोरड्या पडल्याने पिकांना पाणी देणं अवघड झालं असून उभी पिकं करपून जात असल्याच्या घटना समोर येत आहेत.
संगमनेर तालुक्यातील वडझरी खुर्द येथील शेतकरी रमेश बाळाजी सुपेकर यांच्या दोन एकर क्षेत्रातील टोमॅटोचे पीक पाण्याअभावी पूर्णपणे वाळून गेलं आहे. त्यामुळे त्यांचे सुमारे दोन लाख रुपयांचं नुकसान झालं आहे.
सुपेकर यांनी दोन महिन्यांपूर्वी दोन एकर क्षेत्रात 1200 टोमॅटोच्या रोपांची लागवड केली होती. उत्पादन चांगलं मिळावं यासाठी त्यांनी आधुनिक पद्धतीचा अवलंब करत शेतात मल्चिंग पेपर अंथरला होता. तसेच पिकासाठी ठिबक सिंचनाची व्यवस्था केली होती. रोपांची खरेदी, मल्चिंग पेपर, ठिबक सिंचन, खते तसेच औषधांच्या फवारणीवर त्यांनी सुमारे दोन लाख रुपये खर्च केले होते. मात्र, पावसाअभावी विहिरीतील पाणीसाठा कमी झाल्यानं पिकाला आवश्यक पाणी देता आलं नाही. परिणामी टोमॅटोचे संपूर्ण पीक वाळून गेले असून केलेला खर्चही वाया गेला आहे.
'शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत मिळावी' :
पीक चांगल्या स्थितीत येत असतानाच पावसाने दडी मारली आणि विहिरीतील पाणी पूर्णपणे आटलं. त्यामुळे पिकाला सिंचनासाठी पाणी देणे अशक्य झाले आणि उभे पीक वाळू लागले. सध्या टोमॅटोच्या झाडांना फळे लागलेली दिसत असली, तरी योग्य वेळी पाणी न मिळाल्याने फळांची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. टोमॅटोची फळं बारीक व अपरिपक्व असल्यानं बाजारपेठेत त्यांना व्यापारी आणि ग्राहकांकडून मागणी नसून खरेदीसाठी कोणीही पुढे येत नाही.
आपली व्यथा मांडताना शेतकरी रमेश सुपेकर म्हणाले, “मोठ्या आशेने दोन लाख रुपये खर्च करून टोमॅटोची बाग फुलवली होती. मात्र, पाण्याअभावी संपूर्ण पीक डोळ्यांदेखत करपून गेले. शासनाकडून एकरी 15 ते 20 हजार रुपयांची मदत मिळाली, तरी ती आमच्या झालेल्या खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी आहे. या कठीण परिस्थितीची शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने पंचनामे करावेत आणि शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत देऊन दिलासा द्यावा.”