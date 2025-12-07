इचलकरंजी खून प्रकरणाला नवं वळण : प्रेमसंबंधातून सुहास थोरातचा खून ? पोलीस तपासात धक्कादायक माहिती उघड
अपहरण करुन इचलकरंजीतील सुहास थोरात याची निर्घृण हत्या केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी तातडीनं तपासाची चक्र फिरवत संशयितांना ताब्यातही घेतलं.
Published : December 7, 2025 at 5:54 PM IST
कोल्हापूर : इचलकरंजीतील तरुणाचं अपहरण करुन कर्नाटक सीमेवर त्याचा खून केल्याची संतापजनक घटना समोर आली होती. या गुन्ह्यानं संपूर्ण इचलकरंजी हादरली. पोलिसांनी अवघ्या काही तासात संशयितांना ताब्यात घेत तपासाची चक्रं वेगानं फिरवली. सुरुवातीला जुन्या वैमनस्यातून हा खून झाल्याचं समोर आलं. मात्र आता तपासात सुहासचे मेहुणीशी असलेल्या प्रेमसंबंधावरुन संशयितानं त्याचा खून केल्याचा नवा धागा समोर आला आहे.
अपहरणानंतर निर्घृण हत्येची थरारक कहाणी : भोनेमाळ परिसरातील 19 वर्षीय सुहास थोरात हा तरुण वाहन शोरुममध्ये काम करत होता. शुक्रवारी दुपारी तो जेवणासाठी घरी आला. त्याचवेळी संशयितांनी दुचाकी दुरुस्तीच्या बहाण्यानं त्याला सोबत नेलं. यानंतर त्यांनी सुहासला लिगाडे मळा परिसरातून थेट निपाणी जवळील देवचंद कॉलेजमागील ओढ्याकडं नेलं. तिथ सुहासवर धारदार शस्त्रांनी वार करून त्याची हत्या केली. एवढ्यावर न थांबता संशयितांनी सुहासचा मृतदेह ओढ्यात फेकला. दुपारी गेलेला सुहास संध्याकाळपर्यंत घरी आला नाही. त्यामुळं वडील सतीश थोरात यांनी शिवाजीनगर पोलिसांत तक्रार दाखल केली. दुसऱ्या दिवशी पहाटे मुरगूड पोलिसांना ओढ्यात एक मृतदेह आढळला. तपासात तो सुहासचा असल्याचं निश्चित झालं. यानंतर शिवाजीनगर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत चंदूर रोडवरील शाहूनगर परिसरातून आरोपींना शिताफीनं पकडलं.
प्रमुख संशयितांची चौकशी : "याप्रकरणी पोलिसांनी ओंकार अमर शिंदे (25), ओंकार रमेश कुंभार (23, दोघे रा. लिगाडे मळा) आणि एका अल्पवयीन संशयिताला शनिवारी ताब्यात घेतलं. दोन्ही प्रौढ आरोपींना 11 डिसेंबरपर्यंत पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून अल्पवयीन आरोपीला बालसुधारगृहात पाठवलं आहे. प्राथमिक तपासात एका वर्षापूर्वी सुहास आणि ओंकार शिंदे यांच्यात वाद झाला होता. तेव्हाही ओंकार शिंदेनं सुहासला चाकू दाखवून धमकावल्याचं तपासात समोर आलं. पण आता सुहासचे मेहुणीशी असलेले प्रेमसंबंधच खुनाचं मूळ कारण असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष तपासातून पुढं येत आहे. संशयित आरोपी आणि मृत सुहास हे आधीपासून एकमेकांच्या ओळखीचे होते. तसंच ओंकार शिंदे याची मेहुणी आणि सुहास यांच्यातील प्रेम प्रकरणाचा तपास होत आहे," असं शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी गायकवाड यांनी सांगितलं.
सोशल मीडियावर दिला गुन्ह्याचा इशारा : ओंकार शिंदे हा आधीपासून रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. त्यानं सोशल मीडियावर "सूरज ढलता है, डुबता नहीं" असा स्टेटस ठेवला होता. यामुळं पोलिसांना त्याच्याबद्दल संशय आला आणि तपासाची दिशा ठरली. यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन आणि शस्त्र जप्तीसह घटनास्थळाचा पंचनामा करून पोलिसांनी पुरावे गोळा केले. या गुन्ह्यांत अपहरण, खून अशी विविध कलमं लावली आहेत.
शहरात संताप, न्यायाची मागणी : या घटनेनंतर इचलकरंजी शहरात संताप उसळला आहे. शनिवारी पोलीस ठाण्याबाहेर नातेवाईक आणि नागरिकांनी एकत्र येत आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी आणि तरुणांच्या सुरक्षेसाठी तातडीनं पावलं उचलावीत, अशी मागणी केली. सुहासचे कुटुंब शोकसागरात बुडाले असून तपास जलदगतीनं होऊन न्याय मिळावा, अशी त्यांनी मागणी केली.
