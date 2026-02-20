मी माझ्या मर्जीनं गेले, आई आणि भावानं खोटी तक्रार दिली, भिगवण अपहरण प्रकरणात नवा ट्विस्ट
भिगवण कथित अपहरण प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. अपहरण झालेल्या मुलीनं बारामती पोलीस ठाण्यात हजर होऊन आपण स्वत:हून मुलासोबत गेल्याचं जाहीर केलं आहे.
Published : February 20, 2026 at 12:10 PM IST
पुणे : इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथील कथित अपहरण प्रकरणाला वेगळंच वळण लागलं आहे. या प्रकरणी आता एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. 21 वर्षीय तरुणी आणि संबंधित तरुण हे दोघंही स्वतःहून बारामती शहर पोलीस ठाण्यात हजर झाले. यावेळी तरुणीनं सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपण पूर्णपणे स्वेच्छेनं मुलासोबत आल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
'मी माझ्या मर्जीनं गेले' : प्रतिज्ञापत्रात तिनं नमूद केलं आहे की, 'आमचे एक वर्षापासून प्रेमसंबंध आहेत. माझ्या आई आणि भावानं खोटी तक्रार दिली आहे. माझ्यावर कोणताही दबाव किंवा बळजबरी करण्यात आलेली नाही. मी माझ्या मर्जीनं मुलासोबत आले आहे आणि इथून पुढेही त्याच्यासोबतच राहणार आहे.'
तसेच, हजर होण्यापूर्वी काही राजकीय नेत्यांनी केलेले आरोप निराधार असल्याचंही तिनं स्पष्ट केलं आहे. आपण वयानं सज्ञान असून आपल्या आयुष्याबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचंही तिनं प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.
दरम्यान, तरुणी आणि तरुण पोलिसांसमोर हजर झाल्यानंतर प्रकरणाला नवं वळण मिळालं आहे. पोलिसांनी दोघांचेही जबाब नोंदवून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, तरुणीच्या कुटुंबीयांनी तिच्या जबाबावर आक्षेप घेतला आहे.
तिला बळजबरीनं नेण्यात आलं- भावाचा दावा : तरुणीच्या भावानं दावा केला की, 'त्या दिवशी आम्हाला मारहाण करण्यात आली. आमच्या डोळ्यांत चटणी फेकून आमच्या समोरून बहिणीला घेऊन गेले. ती स्वतःहून गेलेली नाही, तिला बळजबरीनं नेण्यात आलं. आमची मुलगी आमच्या ताब्यात द्यावी,' अशी मागणी त्यानं केली आहे. याशिवाय, तरुणीच्या मामानं मुलगी त्यांच्या ताब्यात न दिल्यास पोलीस ठाण्यासमोर आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, एका बाजूला तरुणीचं प्रतिज्ञापत्र आणि स्वेच्छेने गेल्याचा दावा, तर दुसऱ्या बाजूला कुटुंबीयांनी केलेले अपहरण व मारहाणीचे आरोप, यामुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचं झालं आहे. पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी चौकशी सुरू असून, तरुणी सज्ञान असल्यानं तिच्या निवेदनाला कायदेशीर महत्त्व आहे. भिगवणचं हे प्रकरण सध्या राज्यभर चर्चेचा विषय ठरलं असून, पुढील कायदेशीर निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
