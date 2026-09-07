रुग्णालयातील आगीच्या घटनेत बचावले, मात्र नियतीनं हेरलंच! जुळ्या बालकांचा उपचारादरम्यान मृत्यू
एशियन रुग्णालयात आगीच्या घटनेत बचावलेल्या दोन जुळ्या मुलांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Published : September 7, 2026 at 11:42 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर - एशियन रुग्णालयात आगीच्या घटनेत बचावलेल्या दोन जुळ्या मुलांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. घाटी रुग्णालयात या बालकांवर उपचार सुरू होते, डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. नियतीनं मात्र कुटुंबीयांचा आनंद हिरावून घेतला. वेळेपूर्वी प्रसूती झाल्यानं त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू करण्यात आले होते.
रुग्णालयाला आग लागल्याने त्यांच्यावर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्यांची प्रकृती खालावली. रविवारी मध्यरात्री एकाचा, तर सोमवारी सकाळी दुसऱ्या बालकाचा मृत्यू झाला. एशियन रुग्णालयात घडलेल्या दुर्घटनेच्या एक दिवस आधी त्यांना दाखल करण्यात आलं होतं, त्यांच्यावर योग्य उपचार सुरू होते. त्या पालकांना खासगी रुग्णालयात हलवण्यासाठी विचारणा करण्यात आली. मात्र, त्यांनी घाटीमध्येच उपचार करू, असं सांगितलं होतं. ही अतिशय दुर्दैवी घटना झाल्याची माहिती एशियन रुग्णालयाचे संचालक डॉ. शोएब हाश्मी यांनी दिली.
एशियन रुग्णालयाला लागली होती आग - शहरातील प्रसिद्ध अशा एशियन सिटी केअर रुग्णालयात शुक्रवारी पहाटे अचानक अतिदक्षता विभागातील एसीमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने आग लागली. त्या ठिकाणी 9 लहान मुलांवर उपचार सुरू होते. अचानक आग लागल्याने तेथील कर्मचाऱ्यांनी हालचाल करत नऊ बालकांना घाटी रुग्णालयासह खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. त्यात या दोन जुळ्या बालकांचा समावेश होता. त्यानंतर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू करण्यात आले होते. एशियन रुग्णालयाचे एक पथक भेट देऊन पाहणी करत असायचे. दोन्ही बालकांची प्रकृती खालावत असल्याने त्यांना खासगी रुग्णालयात हलवण्याबाबत पालकांशी चर्चा करण्यात आली. मात्र, घाटी रुग्णालयातच उपचार करण्याचं पालकांनी स्पष्ट केलं होते, अशी माहिती एशियन रुग्णालयाचे संचालक डॉ. शोएब हाश्मी यांनी दिली.
वेळेपूर्वीच झाला होता जन्म - साधारणतः गर्भावस्थेचा कालावधी 38 ते 40 आठवडे मानला जातो. मात्र, या जुळ्या बालकांचा जन्म 27 आठवड्यात झाल्याने त्यांचे वजन अतिशय कमी होते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बालकांवर अतिदक्षता विभागात उपचार करत जीवनदान मिळावे यासाठी डॉक्टर प्रयत्न करत असताना, अचानक रुग्णालयाच्या त्या कक्षाला आग लागली होती. मात्र, वेळीच त्यांना बाहेर काढून घाटी रुग्णालयात उपचार करण्यात येत होते. मात्र, त्यांची प्रकृती बिघडत होती. रविवारी त्यांची प्राणज्योत मावळली.
"डॉक्टरांनी योग्य उपचार केले होते. आमचा डॉक्टरांवर काही आरोप नाही. त्यांनी खूप प्रयत्न केले होते," अशी प्रतिक्रिया पालक मुजाहिद कुरेशी यांनी व्यक्त केली.