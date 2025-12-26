ETV Bharat / state

कडाक्याच्या थंडीत 22 सायकलपटूंची कमाल, दहा दिवसात गाठलं पुणे ते जगन्नाथ पुरी

सह्याद्री रायडर्सच्या 22 सायकलपटूंनी 10 दिवसात पुणे ते पुरी येथील जगन्नाथ मंदिरपर्यंतचा सायकल प्रवास पूर्ण केला. मोहिमेत त्यांनी पाच राज्यातून 1,700 किमीचा प्रवास पूर्ण केलाय.

सह्याद्री रायडर्सच्या 22 सायकलपटूंनी दहा दिवसात गाठलं पुणे ते जगन्नाथ पुरी (ETV Bharat Reporter)
December 26, 2025

पुणे : सह्याद्री सायकल रायडर्सच्या 22 सायकलपटूंनी दहा दिवसांत 1,700 किलोमीटर अंतर पार करत पुण्यापासून पुरी येथील श्री जगन्नाथ मंदिरपर्यंतचा सायकल प्रवास पूर्ण केला. या प्रवासात सायकलस्वारांनी पिठापूर(आंध्र प्रदेश), श्री सत्यनारायण महाराजांचे मंदिर, हनुमानाची उंच मूर्ती, विशाखापट्टनम, चिली का लेके आणि श्री जगन्नाथ पुरी अशा स्थळांना भेट दिली.

पाच राज्यातून केला प्रवास : पुण्यातून 13 डिसेंबरला त्यांनी सायकल प्रवासाला सुरुवात केली. पुणे, शेटफळ, सस्तापूर, हैदराबाद, खम्मम, देवरपल्ली, पिठापुरम, मोडावलासा, विशाखापट्टणम, कासीबुग्गा, चिली का लेके मार्गे 22 डिसेंबरला त्यांनी जगन्नाथ पुरी गाठलं. या प्रवासात त्यांनी पिठापूर येथील श्री वल्लभ दिगंबर मंदिर, श्री सत्यनारायण मंदिर यासह अनेक मंदिरांना भेट देऊन दर्शन घेतलं. जगन्नाथ पुरी इथं पोहचण्यासाठी त्यांना पाच राज्यातून प्रवास करावा लागला. भर थंडीत एकमेकांची काळजी घेत या 22 सायकलपटूंनी जगन्नाथ पुरी मंदिर गाठलं.

आरोग्य जबाबदारीची जाणीव झाली : "सायकलिंग या छंदामुळं जीवनामध्ये खूपच बदल झाला. सायकलिंगमुळं आरोग्यामध्ये महत्त्वाचा बदल झाला. स्वतःसाठी जगणं, स्वतःचं आरोग्य सांभाळणं या जबाबदारीची जाणीव झाली," अशी प्रतिक्रिया सायकलपटू योगेश सातव पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

मोहिमेत यांचा समावेश : सायकलपटूंमध्ये गिरीश कुलकर्णी, चेतन कोठावडे, योगेश बिडकर, महेंद्र भिडे, पुनम रणदिवे, तेजस पाठक, युवराज दळवी, योगेश सातव पाटील, संदीप डफळ, सुनील बलकवडे, ऋषिकेश पाटील, श्रीकांत तायगुडे, आश्विन जोगदेव, उमेश टकले, राजकुमार दिमाना, सुनील दिवे, पंकज जोशी, स्नेहल सिंगारे, शिवाजी काळे, आनंद देशपांडे, संदीप मस्के, माने साहेब, सुरेश पाटील यांचा समावेश होता.

