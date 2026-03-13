ETV Bharat / state

गॅस टंचाईवर येवल्यातील कारागिराचा 'देशी जुगाड'; वेस्ट ऑईलवर चालणारी शेगडी ठरतेय वरदान

आखाती देशातील तणावाच्या परिस्थितीमुळं भारतात गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. यावर नाशिकमधील कारागीर तुषार लाड यांनी देशी जुगाड वापरत वेस्ट ऑईलवर चालणारी शेगडी बनलवली आहे.

वेस्ट ऑईलवर चालणारी शेगडी
वेस्ट ऑईलवर चालणारी शेगडी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 13, 2026 at 5:00 PM IST

Updated : March 13, 2026 at 5:15 PM IST

नाशिक : देशात सध्या सर्वत्र गॅस टंचाई निर्माण झाल्यामुळं हॉटेल व्यावसायिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. व्यवसायिक गॅस उपलब्ध होत नसल्यामुळं अनेकांवर हॉटेल व्यवसाय बंद करण्याची वेळ येत आहे. अशा परिस्थितीत नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील कारागीर तुषार लाड यांनी 'देशी जुगाड' करत वेस्ट ऑईलवर चालणारी शेगडी तयार केली असून ही शेगडी सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

चर्चेचा विषय ठरतेय शेगडी : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आता भारतीयांना बसत आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून देशात एलपीजी गॅसचा तुडवडा जाणवतं असल्यानं एलपीजी गॅस एजन्सी बाहेर ग्रहकांच्या रांगा लागल्या आहेत. मात्र, व्यावसायिक एलपीजी गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे बंद असल्यानं हॉटेल, खानावळ आणि खाद्य विक्रेते अडचणीत आले असून अनेक ठिकाणी व्यवसाय बंद करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. अशात नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील कारागीर तुषार लाड यांनी देशी जुगाड केला आहे. त्यांनी वेस्ट ऑईलवर चालणारी शेगडी तयार केली असून ही शेगडी सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. एलपीजी गॅसला पर्याय म्हणून त्यांनी तयार केलेल्या वेस्ट ऑईल शेगडीला राज्यभरातून मागणी वाढली आहे.

प्रतिक्रिया देताना कारागीर तुषार लाड (ETV Bharat Reporter)

हॉटेल व्यवसायाला उपयुक्त : "मी एलपीजी गॅसला पर्याय म्हणून वेस्ट ऑईलवर चालणारी शेगडी बनवली आहे. सध्या व्यावसायिक गॅस मिळत नसल्यानं अनेक हॉटेल व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याला पर्याय म्हणून हा देशी जुगाड मी केला आहे. या शेगडीचं वैशिष्ट्य म्हणजे ही कमी किमतीत चालणारी आहे. या शेगडीवर तुम्ही हॉटेलमधील सर्व पदार्थ बनू शकता. याचा सर्वाधिक उपयोग जिथं मोठ्या प्रमाणात अन्न बनवलं जातं त्यांना होणार आहे," असं कारागीर तुषार लाड यांनी सांगितलं.

काय आहेत शेगडीची वैशिष्ट्ये? :

  • या शेगडीसाठी लोखंड आणि एक मोटार लागते.
  • एका दिवसात एक शेगडी तयार होते.
  • 40 रुपयांच्या वेस्ट ऑईलमध्ये शेगडी एक तास चालू शकते.
  • ही शेगडी बनवण्यासाठी 8 हजारपर्यंत खर्च येतो.

जेवण बनवण्यासाठी वेळ लागतो : "आमच्याकडं खानावळ असून दररोज शंभरहून अधिक विद्यार्थी जेवणासाठी येत असतात. मात्र गॅस तुटवल्यामुळं आम्ही आता इलेक्ट्रिक इंडक्शनचा वापर करत आहोत. मात्र, त्यावर जेवण बनवण्यासाठी दोन ते तीन तास अधिकचा वेळ लागतो. त्यामुळं विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. काही ठिकाणी खानावळ बंद पडल्या आहेत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. सरकारनं यावर लवकर तोडगा काढावा," अशी प्रतिक्रिया खानावळ संचालिका मिता गुजराथी यांनी दिली.

विद्याथ्यांचे होत आहेत हाल : "आम्ही बाहेरगावाहून शिक्षणासाठी नाशिकला आलो आहोत. एलपीजी गॅस तुटवड्यामुळं खानावळ चालकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांनी आजच आम्ही जेवण देऊ शकतो, असं सांगितलं आहे. त्यामुळं पुढं आमच्या अडचणी वाढतील असं वाटत आहे. आम्ही रोज सकाळी नाश्त्यासाठी पोहे किंवा उपम्याला प्राधान्य देत होतो. मात्र, गॅस नसल्यामुळं आम्हाला ब्रेड सँडविच खावं लागत आहे. त्यामुळं आमच्या आरोग्यावर देखील परिणाम होणार आहे. सरकारनं लवकर एलपीजी गॅस प्रश्नावर मार्ग काढावा, अशी मागणी विद्यार्थी अक्षय मटाले यानं केली.

नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं : "घरगुती गॅस सिलेंडर पुरवठा प्रणालीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार नियमांचं काटेकोरपणं पालन करावं. तपासणी पथकांसह तेल कंपन्या आणि त्यांच्या वितरकांकडून कुठल्याही प्रकारे नियमांचा भंग होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी," असा आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला आहे.

