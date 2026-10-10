दिल्लीतील आंदोलनाचे मुंबईत पडसाद; तुषार गांधी ताब्यात, राज ठाकरेंची मोदी-शाह यांच्यावर टीका
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांविरोधात दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे.
Published : October 10, 2026 at 8:13 PM IST
मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतर इथं सुरू असलेल्या आंदोलनाचे पडसाद मुंबईतही उमटले. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान येथे आज (10 ऑक्टोबर) दुपारी 3:30 वाजता आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र, निदर्शनांपूर्वीच महात्मा गांधी यांचे पणतू आणि ‘हम भारत के लोग’ संघटनेचे प्रमुख तुषार गांधी यांना मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिथिबोरवाला यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांविरोधात दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. काही मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आले, तर मध्य दिल्लीतील काही भागांत मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली. तसेच, आंदोलकांना ताब्यात घेण्याची कारवाईही करण्यात आली.
दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनासाठी अधिकृत परवानगी नसल्याचं सांगत कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतुकीच्या प्रश्नांचा दाखला दिला आहे. दुसरीकडे, आंदोलकांनी पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेत लोकशाही मार्गाने निषेध नोंदवण्याचा अधिकार दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला आहे. या कारवाईवरून राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
तुषार गांधी यांना मुंबईत ताब्यात घेतले :
दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान इथं आज दुपारी 3:30 वाजता निदर्शनांचं आयोजन करण्यात आलं होते. मात्र, आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापूर्वीच महात्मा गांधी यांचे पणतू आणि ‘हम भारत के लोग’ संघटनेचे प्रमुख तुषार गांधी यांना मुंबई पोलिसांनी वांद्रे परिसरातून ताब्यात घेतले. त्यांना अंधेरीतील डी. एन. नगर पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं.
सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिथिबोरवाला यांनाही त्यांच्या निवासस्थानावरून ताब्यात घेण्यात आलं असून, त्यांना एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात नेण्यात आल्याची माहिती आहे.
मुंबई पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्ट क्रांती मैदानावरील आंदोलनासाठी अधिकृत परवानगी घेण्यात आली नव्हती. तसेच, हे मैदान आंदोलनासाठी निर्धारित ठिकाण नसल्याचे आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केलं.
मात्र, आंदोलनाच्या नियोजित वेळेपूर्वीच आयोजकांना ताब्यात घेतल्यानं शांततापूर्ण निदर्शनांच्या अधिकाराचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
राज ठाकरे यांची मोदी-शाह यांच्यावर टीका :
दिल्लीतील आंदोलन आणि आंदोलकांवरील पोलिसांच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका केली. कोणत्याही नेत्याप्रती असलेल्या आंधळ्या भक्तीपोटी देशाचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्ये धोक्यात घालता कामा नयेत, असं त्यांनी म्हटलं.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नोव्हेंबर 1949 मध्ये भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा सादर करताना मांडलेल्या विचारांचा संदर्भ देत राज ठाकरे यांनी नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केलं. सत्तेचं केंद्रीकरण आणि सरकारी संस्थांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दिल्लीतील आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी मेट्रो सेवांवर निर्बंध घालणं, रस्ते अडवणं, इंटरनेट सेवा स्थगित करणं आणि आंदोलकांना ताब्यात घेणं या कारवाईवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा आणि सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी नमूद केलं.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात गैर काय, असा सवाल करत राज ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित केला. मतदानाचा अधिकार आणि मतदारांच्या मताच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका निर्माण होत असल्यास नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 19(1)(अ) आणि 19(1)(ब) यांचा संदर्भ देत त्यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततेने एकत्र येण्याच्या अधिकारावर भर दिला. तसेच, दिल्लीत आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकारांनी पोलिसांकडून गैरवर्तन झाल्याच्या तक्रारी केल्याचे नमूद करत त्यांनी या कारवाईवर टीका केली.
अंबादास दानवेंचा सरकारला उपरोधिक टोला :
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टद्वारे केंद्र सरकार आणि पोलिसांच्या कारवाईवर उपरोधिक टीका केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी त्यांचा उल्लेख उपरोधिकपणे व्यवस्थेतील ‘लाडके अधिकारी’ असा केला.
आंदोलकांना विमानातूनच ताब्यात घेण्याच्या वृत्ताचा संदर्भ देत दानवे यांनी या कारवाईची तुलना हॉलिवूडमधील जेम्स बाँड आणि टॉम क्रूझ यांच्या चित्रपटांतील थरारक प्रसंगांशी केली. इंटरनेट सेवा बंद करणे, मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवर निर्बंध आणणे, आंदोलकांना ताब्यात घेणे आणि मोठ्या संख्येनं पोलिस तैनात करणे या उपाययोजनांवरही त्यांनी उपरोधिक भाष्य केलं. एका अधिकाऱ्याच्या सुरक्षेसाठी एवढा मोठा बंदोबस्त का, असा सवाल करत त्यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर टीका केली.
प्रशांत भूषण यांचे आंदोलकांना आवाहन :
ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी दिल्लीतील मतचोरीविरोधी आंदोलनात नागरिकांनी सहभागी होण्याचं आवाहन केलं. पोलिसांनी आंदोलनासाठी जाताना अडवले, तर ज्या ठिकाणी अडवले जाईल, त्याच ठिकाणी शांततापूर्ण पद्धतीने बसून आंदोलन सुरू ठेवावं, असं त्यांनी म्हटलं.
लोकशाही वाचवण्यासाठी हा संघर्ष असल्याचे नमूद करत प्रशांत भूषण यांनी अधिकाधिक नागरिकांनी आंदोलनात सहभागी होण्याची गरज व्यक्त केली.
रितेश देशमुख यांची दिल्लीतील कारवाईवर टीका :
अभिनेता रितेश देशमुख यांनी दिल्लीतील परिस्थितीवर समाजमाध्यमांद्वारे प्रतिक्रिया दिली. मेट्रो स्थानके बंद केल्याने नागरिक जंतरमंतरपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत, असं सरकारला वाटलं असावं. मात्र मोठ्या संख्येनं नागरिक आंदोलनाच्या दिशेनं जात असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. मेट्रो स्थानकं बंद करूनही नागरिकांचा विरोध थांबवता येणार नाही, असा संदेश त्यांच्या पोस्टमधून देण्यात आला.
आंदोलनात सहभागी होणार का? रिहा अहिर यांच्याकडे पोलिसांची चौकशी
दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मॉडेल आणि सामाजिक कार्यकर्ती रिहा अहिर यांच्याकडेही पोलिसांनी चौकशी केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्या आजच्या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत का? याची विचारणा करण्यासाठी पोलीस आल्याचं सांगण्यात येत आहे. यापूर्वी NEET परीक्षेतील कथित पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनादरम्यान मुंबईत पोलिसांच्या वाहनासमोर उभे राहून रिहा अहिर यांनी आंदोलकांच्या बाजूने भूमिका मांडली होती.
दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलनावरून सुरू झालेला वाद आता मुंबईपर्यंत पोहोचला आहे. एका बाजूला आंदोलकांकडून लोकशाही अधिकारांचं संरक्षण आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची मागणी केली जात आहे, तर दुसरीकडे पोलिसांकडून कायदा-सुव्यवस्था आणि आंदोलनाच्या परवानगीचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.