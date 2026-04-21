सातारा झेडपीतील राडा भोवला; तुषार दोशींची ११ महिन्यातच उचलबांगडी, निखिल पिंगळे नवे पोलीस अधीक्षक

सातारा जिल्हा परिषदेतील वाद जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींना चांगलाच भोवला. त्यामुळे त्यांची 11 महिन्यातच सांगलीला बदली करण्यात आली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 1:22 AM IST

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीतील राडा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींना चांगलाच भोवला आहे. दोशी यांची आज सांगलीला बदली करण्यात आली असून निखिल पिंगळे यांची साताऱ्याचे नवे पोलीस अधीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. २२ मे २०२५ रोजी दोशी हे साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणून रुजू झाले. मात्र, ११ महिन्यातच त्यांची उचलबांगडी झाली आहे. जालना आणि सातारा येथील त्यांचा कार्यकाळ अत्यंत वादग्रस्त ठरला आहे. फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणात देखील तुषार दोशींवर गंभीर आरोप झाले.

सातारा झेडपीतील राडा भोवला : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीत प्रशासनाची भूमिका अत्यंत वादग्रस्त ठरली. पोलिसांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि राज्यसभा खासदार नितीन पाटील यांना धक्काबुक्की केली. पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत शंभूराज देसाई हे जखमी झाले तर मकरंद पाटील हे खाली पडले. भाजपाचे एक मंत्री, काही आमदार आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी कोणतीही अडवणूक न करता जिल्हा परिषद इमारतीत प्रवेश दिला. त्या ठिकाणी साताऱ्याचे नगराध्यक्ष अमोल मोहिते आणि एक गुंड प्रवृत्तीचा कार्यकर्ता देखील उपस्थित होता.

राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना मतदानापासून रोखत केली अटक : सातारा झेडपीत 20 मार्च रोजी झालेला राडा संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिला. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडं सत्ता स्थापनेसाठी पूर्ण बहुमत असताना हाय व्होल्टेज ड्रामा झाला. राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना मतदानापासून रोखत अपहरणाच्या कथित गुन्ह्यात अटक केली. त्याचबरोबर शिवसेनेचे दोन सदस्य देखील भाजपानं फोडले. या नाट्यमय घडामोडींमुळे सातारा झेडपीची सत्ता भाजपाच्या ताब्यात गेली. दरम्यान, मंत्र्यांना झालेल्या धक्काबुक्कीचे पडसाद विधान परिषदेच्या सभागृहात उमटले. त्यानंतर काही दिवस एसपी तुषार दोशींना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं.

सांगलीच्या पोलीस अधीक्षकपदी बदली झाल्याचा आदेश : काही दिवसांपूर्वीच तुषार दोशी पुन्हा हजर झाले होते. आज सायंकाळी त्यांची सांगलीच्या पोलीस अधीक्षकपदी बदली झाल्याचा आदेश प्राप्त झाला. दोशी हे मूळचे रायगड जिल्ह्यातील महाडचे आहेत. फर्ग्युसन कॉलेज पुणे येथून त्यांनी बी एस्सी पूर्ण केली. 2000 साली पोलीस उपाधीक्षक म्हणून त्यांची निवड झाली होती. पहिली पोस्टींग चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथे नक्षली प्रभाव असलेल्या ठिकाणी झाली. 2014 साली त्यांना पोलीस अधीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळाली. आतापर्यंत त्यांनी लातूर शहर, सोलापूर, पुणे, नवी मुंबई, जालना आणि सातारा येथे सेवा बजावली आहे.

आंतरवाली सराटीतील लाठीचार्जमुळे तुषार दोशी ठरले वादग्रस्त : साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकपदी रूजू होऊन तुषार दोशींना जेमतेम ११ महिने झाले होते. या काळात फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येचं प्रकरण खूप गाजलं. त्यात एका भाजपा नेत्यावर आरोप झाले होते. त्यानंतर मुंबई, पुणे पोलिसांनी जावळी आणि कराड तालुक्यात येऊन एमडी ड्रग्ज निर्मितीचे कारखाने उध्वस्त केले. मार्च महिन्यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीत पोलीस प्रशासन घरगड्यासारखं वागलं. मंत्री आणि खासदारांना धक्काबुक्की झाली. आंतरवाली सराटीतील तुषार दोशी आधीच वादग्रस्त ठरले होते. दोशींसह भाजपावर देखील मराठा समाजाचा रोष होता. झेडपीतील राड्यानंतर तो आणखी वाढला. त्या रोषावर गृहमंत्र्यांनी बदलीचा उतारा शोधून काढल्याची चर्चा आहे.

