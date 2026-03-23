सातारा झेडपीतील गोंधळाचा सरकारच्या स्थिरतेवर परिणाम होण्याची शक्यता, पृथ्वीराज चव्हाण यांची खळबळजनक 'एक्स' पोस्ट
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीतील अभूतपूर्व गोंधळानंतर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोठ्या घडामोडीची शक्यता वर्तवली आहे.
Published : March 23, 2026 at 5:23 PM IST
सातारा - सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीवेळी मोठा राडा झाला होता. त्या संदर्भात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 'एक्स'वर पोस्ट केली आहे. साताऱ्यातील घटनेचा राज्य सरकारच्या स्थिरतेवर परिणाम होईल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसंच राज्यपालांनी या संपूर्ण घटनेची न्यायालयीन चौकशी लावली पाहिजे, अशी मागणीही केली आहे.
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीत झालेल्या गोंधळावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तीव्र शब्दात टीका केली आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची निवडणूकपूर्व आघाडी होती. सदस्यांचे स्पष्ट बहुमत त्यांच्या बाजूने असताना भाजपा नेतृत्वाने सत्ता बळकावण्याचा जो किळसवाणा प्रकार केला. तो लोकशाहीवरील काळा डाग आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण नक्की कोणत्या थराला गेलंय, हे यातून स्पष्ट होत असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला आहे.
राज्यात भाजपा, राष्ट्रवादी व शिवसेना यांची एकत्र सत्ता असताना साताऱ्यात घडलेली ही घटना अत्यंत निंदनीय आहे. यशवंतरावांच्या सातारा जिल्ह्यातच लोकशाहीची अशी हत्या होत असेल तर राजकारणाची पातळी किती खालावली आहे, हे दिसते. सत्ता हेच सर्वस्व मानून महाराष्ट्राचा यशवंत विचार संपवण्याचा हा प्रयत्न आहे. पोलीस व प्रशासनाची भूमिका देखील गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी होती, अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. तसंच लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभानं सत्य समोर आणल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.
या घटनेचे पडसाद आज (23 मार्च) विधानसभा आणि विधान परिषदेत उमटल्याचं पाहायला मिळालं. विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दाखल घेत साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांचं निलंबन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोषींसह संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचंदेखील तत्काळ निलंबित करावं, असे निर्देश उपसभापती गोऱ्हे यांनी दिले. त्यानंतर सभापती राम शिंदे यांनी यासंदर्भात वेगळी भूमिका घेतली आहे. यामुळे हा संघर्ष आणखी काही दिवस चालेल असं दिसतय.
