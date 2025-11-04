ETV Bharat / state

साईंच्या द्वारकामाईत भक्तिभावाने पार पडला तुळशी विवाह, भाविकांची मोठ्या संख्येनं उपस्थिती

शिर्डीत साई संस्थानच्या वतीनं द्वारकामाई मंदिरात मोठ्या उत्साहात तुळशी विवाह पार पडला. शिर्डीतील या विवाहसोहळ्याला विशेष महत्त्व आहे.

Tulsi Vivah (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 4, 2025 at 10:13 AM IST

अहिल्यानगर : हिंदू धर्मानुसार चातुर्मास संपल्यानंतर येणाऱ्या प्रमोदिनी एकादशीनंतर घरोघरी तुळशी विवाह करण्याची प्रथा आहे. शिर्डी साईबाबांच्या द्वारकामाईत साईबाबांनी स्वतः सुरू केलेल्या तुळशी विवाह परंपरेचं पालन साईबाबा संस्थानकडून केलं जात आहे.

तुळशी विवाहानंतर काही दिवसांतच सर्वत्र विवाहकार्यांना सुरुवात होते. लग्नकार्याची सुरुवात देवदेवतांच्या पूजनानं केली जाते. शिर्डीत आरोग्यवर्धिनी आणि लक्ष्मीरूपी तुळशीचा विवाह लावण्याची प्रथा प्रत्येक घरी श्रद्धेनं पाळली जाते. शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरातील द्वारकामाईत होणाऱ्या तुळशी विवाहाला विशेष महत्त्व आहे. सनई-चौघड्यांच्या निनादात आणि मंगलाष्टकांच्या गजरात हा विवाह सोहळा संपन्न होतो. विवाह हा प्रत्येकाच्या जीवनातील एक अविस्मरणीय क्षण असतो. विवाहमुहूर्ताची चाहूल लागताच घरोघरी लगबग सुरू होते. लग्नसराईचं वातावरण निर्माण होतं.

द्वारकामाईत तुळशी विवाह संपन्न : रूढीपरंपरेनुसार, यंदाही साईबाबा संस्थानच्या वतीनं शिर्डीच्या द्वारकामाईतील तुळशी वृंदावनाजवळ सुंदर रांगोळीनं सजावट करण्यात आली होती. सायंकाळच्या वेळी तुळशीजवळ ऊसाचा भव्य मंडप उभारण्यात आला. त्या मंडपात नारायणस्वरूप शालिग्रामाची मूर्ती प्रतिष्ठापित करण्यात आली. साई मंदिरातील पुजार्‍यांच्या वतीनं सायंकाळी 6.30 ते 7.30 या वेळेत विधीवत तुळशी विवाह सोहळा मोठ्या श्रद्धा आणि भक्तिभावानं संपन्न झाला. यावेळी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर आणि त्यांच्या पत्नी वंदना गाडीलकर यांच्या हस्ते तुलसी विवाह पूजनाचा कार्यक्रम पार पडला.

भाविकांच्या मोठ्या संख्येनं उपस्थिती : तुळशी विवाह कार्यक्रमाची सुरुवात श्रीगणेश पूजनाने झाली. त्यानंतर शालिग्राम (भगवान विष्णू) आणि तुळशी यांच्यात आंतरपाट धरून मंगलाष्टका म्हणण्यात आली. वाद्यांच्या गजरात आणि वऱ्हाडी म्हणून उपस्थित असलेल्या भाविकांनी अक्षता टाकून हा विवाह सोहळा साजरा केला. या सोहळ्यात साईभक्त, संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले, मंदिर प्रमुख विष्णू थोरात, मंदिर पुजारी, शिर्डीतील ग्रामस्थ आणि अनेक भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

TULSI VIVAH
TULSI VIVAH SAI BABA SHIRDI
SHIRDI SAIBABA MANDIR NEWS
तुळशीविवाह शिर्डी
TULSI VIVAH DWARKAMAI TEMPLE SHIRDI

