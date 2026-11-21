शिर्डीच्या साईनगरीत कार्तिकी एकादशीचा उत्साह; प्रसादालयात साबुदाणा खिचडी अन् शेंगदाण्याच्या झिरक्याचा प्रसाद
शिर्डीत कार्तिकी एकादशी (Kartiki Ekadashi) भक्तिभावात साजरी होत असून, साईबाबांसोबत विठ्ठल दर्शन आणि तुळशी विवाहाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
Published : November 21, 2026 at 2:43 PM IST
शिर्डी : साईबाबांच्या पावन नगरीत आज कार्तिकी एकादशीचा (Kartiki Ekadashi) उत्सव मोठ्या भक्तिभावात आणि उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. कार्तिकी एकादशीनिमित्त साईबाबांच्या समाधीसमोर पांडुरंगाची प्रतिमा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळं कार्तिकी एकादशीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना आज साईबाबांसोबतच विठ्ठलाचंही दर्शन घेण्याची संधी मिळत आहे. सकाळपासूनच साई मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
तुळशी विवाह सोहळ्याचं आयोजन : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं वर्षभर विविध धार्मिक आणि पारंपरिक उत्सव मोठ्या भक्तिभावाने साजरे केले जातात. याच परंपरेनुसार कार्तिकी एकादशी आणि तुळशी विवाह सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
साबुदाणा खिचडी आणि शेंगदाण्याच्या झिरक्याचा प्रसाद : कार्तिकी एकादशीनिमित्त उपवास करणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षात घेऊन साईबाबा संस्थानच्या प्रसादालयात आज साबुदाणा खिचडी आणि शेंगदाण्याच्या झिरक्याचा प्रसाद दिला जात आहे. साई प्रसादालयात दररोज भाविकांना दोन भाज्या, चपाती, वरण-भात आणि गोड पदार्थ असा भोजनप्रसाद दिला जातो. मात्र, आषाढी एकादशी, महाशिवरात्री आणि कार्तिकी एकादशी अशा उपवासाच्या दिवशी भाविकांसाठी विशेष उपवासाच्या प्रसादाची व्यवस्था केली जाते. यामध्ये साबुदाणा खिचडी आणि शेंगदाण्याच्या झिरक्याचा समावेश असतो.
कार्तिकी एकादशी आणि तुळशी विवाहाचा उत्सव : आज कार्तिकी एकादशीनिमित्त सायंकाळी 6 वाजता साईबाबांची धूपारती होणार आहे. त्यानंतर सायंकाळी 7 ते रात्री 9 या वेळेत साईबाबा समाधी शताब्दी मंडपात कीर्तनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. कीर्तनानंतर साईबाबांच्या प्रतिमेसह गावातून पालखी मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. ही पालखी मंदिरात परतल्यानंतर साईबाबांच्या शेजारतीला सुरुवात होईल. तुळशी विवाहानिमित्त साईबाबा संस्थानच्या वतीनं द्वारकामाई येथे पारंपरिक पद्धतीने तुळशी विवाह सोहळा पार पडणार आहे. त्यानंतर रात्री 10 वाजता साईबाबांची शेजारती होईल. अशाप्रकारे विविध धार्मिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून कार्तिकी एकादशी आणि तुळशी विवाहाचा उत्सव भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात येणार आहे.
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