दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचा पुढाकार; तीन कोटींच्या निधीचा धनादेश मुख्यमंत्र्याकडं सुपूर्द
तुळजाभवानी मंदिर संस्थाननं तीन कोटींच्या निधीचा धनादेश गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं सुपूर्द केला.
Published : November 27, 2026 at 10:13 AM IST
धाराशिव : तुळजापूर मंदिर संस्थानला देश-विदेशातून भाविक मोठ्या प्रमाणात दान करतात. याच संस्थाननं आता दुष्काळात उपाययोजना करण्यासाठी महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी आणि नागरिकांना मदत करण्यासाठी श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थाननं मुख्यमंत्री सहायता निधीला तीन कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन संस्थानच्या वतीनं तीन कोटी रुपयांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी तथा श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष कीर्ती किरण पुजार, उपविभागीय अधिकारी तथा विश्वस्त ओंकार देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तीन कोटींचा धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी आमदार तथा विश्वस्त राणाजगजितसिंह पाटील, तहसीलदार तथा विश्वस्त अरविंद बोळंगे आणि तहसीलदार तथा व्यवस्थापक माया माने उपस्थित राहिले. यंदा राज्यात पावसाचं प्रमाण अत्यल्प राहिल्यानं मराठवाड्यासह विविध भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्याचबरोबर अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीची दखल घेऊन सरकारच्या मदतकार्यास हातभार लावण्यासाठी मंदिर संस्थाननं आर्थिक मदतीचा निर्णय घेतला.
5 नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंदिर संस्थानच्या विश्वस्त समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री सहायता निधीला तीन कोटी रुपये देण्याचा निर्णय एकमतानं घेण्यात आला होता. या बैठकीला आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख, नगराध्यक्ष तथा विश्वस्त विनोद गंगणे, तहसीलदार अरविंद बोळंगे आणि व्यवस्थापक माया माने उपस्थित होते. श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानने यापूर्वीही नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मदतकार्य केलं आहे.
यापूर्वीही देवस्थाननं केली होती मदत
- कोल्हापूर आणि सांगली परिसरात आलेल्या महापुराच्या वेळी पूरग्रस्तांना अन्नधान्याचे किट, पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या तसेच महिलांना साड्यांचे वाटप करण्यात आलं होतं. पुणे शहरातील पूरस्थितीतही संस्थानने मदत केली होती. 2019 मध्ये पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला 25 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली होती.
- सप्टेंबर 2025 मध्ये राज्यातील विविध भागांत अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे मोठे नुकसान झालं होतं. त्यावेळी संस्थानने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक कोटी रुपये दिले होते. तसेच पूरग्रस्त भागातील महिलांना एक हजार साड्यांचे वाटप केलं होतं. आता दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संस्थानने पुन्हा एकदा तीन कोटी रुपयांची मदत देत शासनाच्या आपत्ती निवारणाच्या प्रयत्नांना आर्थिक हातभार लावला आहे.
शेगावसह साई संस्थाननंही दिलं आहे आर्थिक योगदान- राज्यात यंदा पावसानं ओढ दिल्यानं निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शेगावच्या श्री संत गजानन महाराज संस्थाननं 1 कोटी 11 लाख रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी सप्टेंबर 2026 मध्ये सुपूर्द केला होता. त्यापाठोपाठ साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी ऑक्टोबर 2026 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 5 कोटी रुपये आर्थिक योगदानाचा धनादेश सुपूर्द केला.
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