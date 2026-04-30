ETV Bharat / state

उत्तमसरा गावात मानवतेचा जिवंत ध्यास; गुरुदेव सेवा प्रार्थना मंदिर बनले संस्कार केंद्र

अमरावती जिल्ह्यातील उत्तमसरा येथील गुरुदेव सेवा प्रार्थना मंदिर (Gurudev Seva Prarthana Temple) हे गावच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परिवर्तनाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे.

Tukdoji Maharaj Jayanti 2026
गुरुदेव सेवा प्रार्थना मंदिर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 30, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : अमरावती शहरापासून 25 किलोमीटर अंतरावर असणारं उत्तमसरा हे गाव केवळ भौगोलिकदृष्ट्या ओळखीत मर्यादित नाही तर ते विचारांनी समृद्ध झालेलं गाव म्हणूनही ओळखलं जातं. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या मानवतावादी आणि राष्ट्रहिताच्या विचारांनी प्रेरित होऊन या गावाने एक वेगळीच दिशा घेतली आहे. गावातील सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन समाजहित, राष्ट्रहित आणि एकात्मतेचा संदेश देतात. येथे मतभेद नाहीत, तर विचारांची एकजूट आहे. 30 एप्रिल ही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची जयंती ग्रामजयंती म्हणून साजरी केली जाते. ग्राम जयंती पर्वावर उत्तमसरा ह्या गावाच्या आगळावेगळा संस्कृती संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.



प्रार्थना मंदिराचं वैशिष्ट्य : गावातील गुरुदेव सेवा प्रार्थना मंदिर हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून एक सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र म्हणून विकसित झाला आहे. 1993 मध्ये उभारण्यात आलेल्या या मंदिरात नियमित भजन, प्रार्थना आणि विविध उपक्रम घेतले जातात. या मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे येथे सर्व धर्म आणि विचारधारांचा समन्वय दिसून येतो. मंदिर परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर यासह अनेक संत, देव आणि राष्ट्रीय नेत्यांच्या सुंदर मूर्ती उभारण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे मंदिराच्या माथ्यावर उभारलेली भारत मातेची भव्य मूर्ती पाहणाऱ्यांचं लक्ष वेधून घेते. त्यामुळं हे मंदिर एक प्रकारे मूर्तींचं संग्रहालय असल्याचा भास निर्माण करतं.

उत्तमसरा गावात गुरुदेव सेवा प्रार्थना मंदिर (ETV Bharat Reporter)



मूर्तिकाराचे वैशिष्ट्य : गुरुदेव प्रार्थना मंदिरातील सर्व मूर्तींच्यामागे एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व म्हणजे विनायक पुंडलिकराव सवाई हे आहेत. कोणतही औपचारिक शिक्षण किंवा प्रशिक्षण नसताना केवळ छंद आणि प्रेरणेतून त्यांनी तब्बल 100 हून अधिक मूर्ती घडवले आहेत. 1970 पासून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या विनायक सवाई यांनी 1993 साली प्रथमच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची मूर्ती घडवली आणि तिथूनच त्यांच्या कलेचा प्रवास सुरू झाला. त्यांनी संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, स्वामी विवेकानंद, देशाचे माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, लालबहादूर शास्त्री, भगतसिंह, सुभाष चंद्र बोस यासह विविध संत नेते आणि स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मूर्ती साकारल्या आहेत. त्यांचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे महाराजांनी लिहिलेली ग्रामगीता त्यांनी स्वतःच्या हस्ताक्षरात दगडी पाट्यांवर कोरून मंदिर परिसरात लावली आहे. यासह या प्रार्थना मंदिरात सर्व धर्माच्या शिकवणी संदर्भातली माहिती देखील या मंदिरात सर्वत्र वाचायला मिळते.

भारत मातेची भव्य मूर्ती
भारत मातेची भव्य मूर्ती (ETV Bharat Reporter)

"मूर्ती कलेचा आणि माझा पूर्वी विशेष असा संबंध नव्हता, मात्र 1993 साली महाराजांच्या जयंतीनिमित्त मी त्यावेळी गावातील हनुमान मंदिर परिसरात तुकडोजी महाराजांची मूर्ती सहज घडवली. ही मूर्ती अतिशय सुबक साकारली गेली. तेव्हापासून मी मूर्ती घडवायला लागलो. ज्या कोणी व्यक्तीला या प्रार्थना मंदिरात मूर्ती द्यावीशी वाटली ती व्यक्ती माझ्याकडून मूर्ती तयार करून घेते. मूर्ती बनवणे हा माझा व्यवसाय नाही मी शेतकरी आहे. केवळ मूर्ती बनवण्याचा खर्च मूर्ती घडवून घेणाऱ्याकडून मी घेतो." - विनायक सवाई, मूर्तीकार



राष्ट्रसंतांची प्रेरणा : 30 एप्रिल 1909 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील यावली येथे जन्मलेले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी कीर्तन, समाज प्रबोधन, ग्राम स्वच्छता, व्यसनमुक्ती आणि एकोप्याचा संदेश दिला. त्यांच्या ग्रामगीतेतून आदर्श ग्रामव्यवस्थेची दिशा मिळते. त्यांच्या शिकवणीमुळंच अनेक गावात शांतता, सहकार्य आणि बंधुभाव वाढतो. याचाच प्रत्यय आमच्या उत्तमसरा गावात देखील येतो असं विनायक सवाई म्हणाले.



विद्यार्थ्यांसह नवतरुणांना प्रेरणास्थान : गावातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांसाठी गुरुदेव सेवा आश्रम हे एक जिवंत शिक्षण केंद्र ठरते अशी प्रतिक्रिया, गावातील जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षिका शितल भोपाळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. राष्ट्रीय सणांच्यावेळी येथे मूर्ती पूजन, सामाजिक कार्यक्रम आणि विचार मंथन होतं. मोबाईलच्या युगातही विद्यार्थ्यांना नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांची जाणीव करून देण्यासाठी हा आश्रम महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. विशेष म्हणजे नेहमी गोंधळ करणारे विद्यार्थीही या ठिकाणी शांतपणे बसून विचार ऐकतात, हे या ठिकाणचं मोठं यश आहे, असं शितल भोपाळे म्हणाल्या.

राष्ट्रसंतांच्या विचारांवर आधारित एकोपा आणि सामाजिक एकता

  • गुरुदेव सेवा प्रार्थना मंदिर हे संस्कार आणि समाज प्रबोधनाचं केंद्र.
  • विनायक सवाई यांची 100 हून अधिक मूर्तींची प्रेरणादायी कलायात्रा.
  • ग्रामगीता ते दगडी लेखन अद्वितीय उपक्रम.
  • विद्यार्थ्यांसाठी जिवंत शिक्षण आणि संस्काराचं प्रभावी माध्यम.

TAGGED:

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती
TUKDOJI MAHARAJ JAYANTI
गुरुदेव सेवा प्रार्थना मंदिर
GURUDEV SEVA PRARTHANA TEMPLE
TUKDOJI MAHARAJ JAYANTI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.