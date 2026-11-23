मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल का? तुकाराम मुंढे स्पष्टच बोलले
मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल का? असा सवाल तुकाराम मुंढे यांना विचारला. यावर त्यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केलं आहे.
Published : November 23, 2026 at 6:50 AM IST
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून होत असलेल्या कारवाईबाबत नागरिकांकडून समाधान व्यक्त केलं जात आहे. नागरिकांच्या मनात त्यांच्याबाबत आदर वाढला आहे. पुण्यात एका कार्यक्रमाच्या दरम्यान तुकाराम मुंढे यांना राज्याचे मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल का? अस प्रश्न विचारला असता त्यांनी "मी इच्छांच्या यादीत नाही, तर वास्तवात जगतो" असं स्पष्ट मत व्यक्त केलं.
पुण्यात रविवारी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत युथ फेस्टीव्हलचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी त्यांना याबाबत एका तरुणानं प्रश्न विचारला असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
जीवनाची व्याख्या काय? - यावेळी तरुणानं विचारलेल्या प्रश्नाच्या संदर्भात तुकाराम मुंढे म्हणाले की, हे'विश लिस्ट'चा भाग आहे. मी विश लिस्टमध्ये राहत नाही, तर वास्तवात जगतो. मी एक लोकसेवक आहे आणि केवळ नोकरीपुरतं मर्यादित न राहता आपली भूमिका समजून ती जगण्याचा प्रयत्न करतो. प्रत्येक व्यक्तीचा स्वाभिमान आणि प्रतिष्ठा जपणं हीच माझी जीवनाची व्याख्या आहे.
सुधारणा करत आहोत - यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंढे म्हणाले, "अन्न व औषध प्रशासनाकडून सध्या राज्यभरात कारवाई सुरू आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून जे रिपोर्ट आणि आताचे रिपोर्ट यामध्ये वेळ कमी झाला आहे. यामध्ये आणखी सुधारणा करणं गरजेचं आहे. ते आम्ही करत आहोत. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि साधन आम्ही आणत आहोत. शिफ्टमध्ये काम करत आहोत. अगोदर रिपोर्ट येण्यासाठी 30 दिवस ते सहा महिने लागत होते. आता सध्या तशी परिस्थिती नाही. आता वीस दिवसांवर हा कालावधी आला आहे. पुढच्या काळामध्ये 14 दिवसांवर हा कालावधी येईल. ज्या आवश्यक सुधारणा आहेत त्या आम्ही करत आहोत."
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