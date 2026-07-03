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दुधात भेसळ करणाऱ्यांची आता खैर नाही! दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांनी कंबर कसली

भेसळखोरांचे परवाने कोणतीही नोटीस न देतो थेट रद्द करत त्यांना 10 लाखांपर्यंत दंडही ठोठावणार अशी कठोर भूमिका तुकाराम मुंढे यांनी घेतलीय.

तुकाराम मुंढे
तुकाराम मुंढे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 3, 2026 at 8:06 PM IST

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मुंबई - महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता दुधातील भेसळीविरोधात मोहीम उघडली असून, दोषींवर अत्यंत कठोर पावले उचलण्याचे स्पष्ट संकेत दिलेत. त्यांनी यासंदर्भात आज 'फार्म टू प्लेट' ही नवी नियमावली जाहीर केलीय.

भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना
भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना (FDA)

दुधात आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी त्यांनी भेसळखोरांचे थेट व्यावसायिक परवाने रद्द करत 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोकण्याचा कडक इशारा दिलाय. 'ग्राहकांच्या ताटापर्यंत शुद्ध दूध पोहोचणं हा त्यांचा हक्क आहे', असं सांगत मुंढे यांनी आता राज्यभरात दूध भेसळखोरांविरोधात मोठी मोहीम उघडली आहे.

भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना
भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना (FDA)



काय म्हणाले तुकाराम मुंढे - राज्यभरात सध्या अनेक ठिकाणी भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री होत असून त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. या पार्श्वभूमीवर एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी एक पत्रकार परिषद घेत राज्यातील दूध उत्पादकांसाठी कठोर नियम लागू केलेत.

भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना
भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना (FDA)

ग्राहकांना शुद्ध दूध मिळावं यासाठी नियमावली जारी करत असल्याचं त्यांनी जाहीर केलंय. तुकाराम मुंढे यांनी म्हटलंय की, भेसळमुक्त दूध ग्राहकांना मिळावं यासाठी FDA प्रयत्नशील आहे. त्यानुसार आता दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या आस्थापनांसाठी हे नियम लागू असतील. आइस्क्रीम, कुल्फी यातसुद्धा काय वापरत आहेत?, ते स्पष्टपणे वेष्टनावर लिहिलं गेलं पाहिजे. ब्रांच कोड, कोणते कन्डेन्स मिल्क किंवा इतर पदार्थ वापरले जात आहेत? त्याबाबत सविस्तर माहिती फूड पॅकेजवर नमूद करणं आता अनिवार्य असेल.

भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना
भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना (FDA)

ग्राहकांनीही सील पॅक पदार्थांबाबत छेडछाड केलेली दिसल्यास ती खरेदी करू नये, असं त्यांनी आवाहन केलंय. भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री करताना आढळल्यास किंवा जाहिरातींमधून ग्राहकांची दिशाभूल केल्यास त्याला 10 लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे, असं यावेळी तुकाराम मुंढे यांनी जाहीर केलं.

भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना
भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना (FDA)

कशी आहे नवी नियमावली -
थेट परवाने रद्द: नियम केवळ कागदावर नकोत, प्रत्यक्ष त्रुटी आढळल्यास कोणतीही नोटीस न देता थेट व्यावसायिक परवाना थेट रद्द केला जाईल.
10 लाखांचा दंड: भेसळयुक्त दूध, पदार्थ किंवा जाहिरातींद्वारे ग्राहकांची दिशाभूल केल्यास विक्रेत्याला 10 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना
भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना (FDA)


संपूर्ण दूध पुरवठा साखळीला नियम लागू: यात दूध संकलन केंद्र आणि शीतकरण केंद्र, दुग्ध प्रक्रिया युनिट्स आणि मोठे उत्पादक-वितरक, वाहतूकदार आणि घाऊक विक्रेते, किरकोळ दूध विक्रेते यांचाही समावेश असेल.

भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना
भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना (FDA)


स्वीट मार्ट्सवरही करडी नजर: दूध सोडून पनीर, खवा, तूप, दही, चीज आणि दूध पावडर या सर्व दुग्धजन्य पदार्थांनाही हे नियम लागू आहेत.

भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना
भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना (FDA)

कायदा अधिक कठोर करण्याची गरज का भासली - FDA नं या संदर्भात केलेल्या तपासणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्याने ही कडक पावलं उचलण्यात आल्याचं तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केलंय. दुधामध्ये पाण्याची मोठ्या प्रमाणात भेसळ, युरिया, डिटर्जंट, कॉस्टिक सोडा, स्टार्च आणि मेलामाईन यांसारख्या घातक रसायनांचा वापर करून कृत्रिम दूध तयार करणं, दूध साठवणूक आणि वाहतुकीदरम्यान 'कोल्ड चेन' न पाळणं. विनापरवाना व्यवसाय चालवणं आणि चुकीचे लेबल लावून ग्राहकांची दिशाभूल करणं अशा गोष्टी फोफावल्यानं त्याला आळा घालणं अत्यंत आवश्यक बनलंय.

भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना
भेसळ रोखण्याकरता तुकाराम मुंढे यांची 'फार्म टू प्लेट' योजना (FDA)

राज्यातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले - तुकाराम मुंढे यांच्या या नव्या मोहिमेनं या व्यापारवर्गाचे धाबे दणाणलेत. कारवाईच्या धास्तीनं राज्यातील अनेक भागात पनीर आणि दुधाचा आधीच तुटवडा निर्माण झाला असून, बनावटीचे व्यावसायिक रातोरात फरार झाल्याची चर्चा आहे.

"दुधाचे दर वाढवणं माझ्या हातात नाही, पण बाजारातील भेसळयुक्त दूध बाहेर काढल्यास शेतकऱ्यांच्या शुद्ध दुधाला चांगला दर मिळेल," असा विश्वास यावेळी तुकाराम मुंढे यांनी व्यक्त केला.

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TAGGED:

TUKARAM MUNDHE PC
तुकाराम मुंढे
फार्म टू प्लेट
दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ
TUKARAM MUNDHE PC

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