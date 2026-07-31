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एफडीएकडून मंत्रालयासह विधानभवनात कँटीनची तपासणी, कारण काय?

मंत्रालय कँटीनमध्ये एफडीए अधिकारी आणि वकिलांनी पाहणी केली. एफडीएनं उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विधानभवनातही तपासणी केली आहे.

Bombay High court quetions FDA
डावीकडून मंत्रालय, उजवीकडे मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay high court on Mantralay)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 31, 2026 at 2:35 PM IST

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मुंबई- सरकारी आणि निम-सरकारी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या उपाहारगृहांसह सर्व हॉटेल्स आणि खानावळींबाबत कारवाई करताना महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनानं (FDA) न्याय्य, निष्पक्ष आणि एकसमान भूमिका घेणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी नोंदवले. त्यानंतर एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयातील कँटीन पाहणी करण्यास सुरुवात केली.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने चार वकिलांच्या एका पथकाला मंत्रालयातील उपाहारगृहाला त्वरित भेट देऊन त्याची पाहणी करण्याचे आणि तेथील परिस्थितीबाबत दुपारी न्यायालयाला अवगत करण्याचे आदेश दिले.

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FDA MANTRALAY CANTEEN INSPECTION
FDA BOMBAY HIGH COURT CANTEEN
मुंबई उच्च न्यायालय मंत्रालय कँटीन
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