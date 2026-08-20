जोतिबा डोंगरावर यात्राकाळात 564 किलो मुदतबाह्य पेढा जप्त; एफडीए सणासुदीच्या काळात मोहीम अधिक तीव्र करणार
अन्न आणि औषध प्रशासनानं कोल्हापुरात कारवायांचा धडाका सुरू ठेवला आहे. राबवलेल्या या विशेष मोहिमेमुळे भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
Published : August 20, 2026 at 9:22 PM IST
कोल्हापूर- अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात भेसळखोरांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातही गेल्या तीन ते चार महिन्यांत प्रशासनानं धडाकेबाज कारवाया केल्या आहेत.
439 व्यावसायिकांची तपासणी, 212 नमुने प्रयोगशाळेत- मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, कोल्हापूर जिल्ह्यात आतापर्यंत 439 अन्न व्यावसायिकांच्या आस्थापनांची कसून तपासणी करण्यात आली आहे. या तपासणी दरम्यान संशयास्पद वाटणारे विविध अन्नपदार्थांचे 212 नमुने घेऊन ते प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे कोल्हापूर शहरासह शिरोळ, हातकणंगले आणि जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांत जिथे अन्नपदार्थांची मोठी विक्री होते, अशा ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली.
जप्त मुद्देमालात दुग्धजन्य पदार्थांचे मोठे प्रमाण-प्रशासनानं 30 मोठ्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करत एकूण 20,279 किलो अन्नपदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. या जप्त केलेल्या मालाची बाजारभावाप्रमाणे किंमत 34 लाख 96 हजार 632 रुपये इतकी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आईस्क्रीम, तूप, पनीर, खवा, मिल्क क्रीम, रबडी, बासुंदी, पेडा, आम्रखंड, मँगो पल्प आणि खाद्यतेल यांसारख्या पदार्थांचा समावेश आहे. तसेच, भेसळयुक्त साखर वापरून तयार केलेला गुळ आणि कुकीज, टोस्ट, बटर असे लेबलमध्ये दोष असलेले बेकरी उत्पादनदेखील मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आले आहेत.
दंडात्मक कारवाई आणि परवाने निलंबन- केवळ साठा जप्त करून प्रशासन थांबलेलं नाही, तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर पावले उचलण्यात आली आहेत. "एकूण 94 अन्न व्यावसायिकांविरुद्ध तडजोड प्रकरणे दाखल करून त्यांच्याकडून 6 लाख 83 हजार 500 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. गंभीर त्रुटी आढळलेल्या 42 व्यावसायिकांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. 10 व्यावसायिकांचे परवाने थेट निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच, 14 आस्थापनांना जोपर्यंत त्रुटींची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत." असे अन्न व औषध प्रशासनाचे कोल्हापूर विभागाचे सहाय्यक सहायक आयुक्त उदय लोहकरे यांनी सांगितलं.
प्रतिबंधित पदार्थांवर 54 लाखांची कारवाई- गुटखा आणि इतर प्रतिबंधित अन्न पदार्थांच्या साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री प्रकरणी 21 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये 54 लाख 47 हजार 982 रुपयांचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला आहे. संबंधित ठिकाणे सीलबंद करून वाहनेही जप्त केली आहेत. विशेष म्हणजे, ज्यांच्यावर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत, अशा आरोपींवर मोक्का लावण्याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला पत्र देण्यात आले असून प्रशासन त्याचा पाठपुरावा करत आहे.
जोतिबा डोंगरावर यात्राकाळात धडक कारवाई - "श्रावण षष्ठीनिमित्त जोतिबा डोंगरावर झालेल्या यात्रेत प्रशासनाची तीन ते चार पथके तैनात होती. या काळात स्वच्छतेचे नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करत 564 किलो मुदतबाह्य पेढा आणि हलवा जप्त करून नष्ट करण्यात आला. यासोबतच, शालेय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि पोषक आहार मिळावा यासाठी महानगरपालिका क्षेत्रातील मुख्याध्यापकांची कार्यशाळा आणि पन्हाळा येथे शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत." अशी माहिती लोहकरे यांनी दिली आहे.
महाप्रसादांवर अन्न व औषध प्रशासनाची करडी नजर- श्रावणापासून दिवाळीपर्यंतच्या सणासुदीच्या काळात विविध धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये होणाऱ्या महाप्रसाद आणि जेवणावळीवर अन्न व औषध प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे. अन्नपदार्थ तयार करणाऱ्या आयोजकांनी अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार परवाना अथवा नोंदणी घेणे बंधनकारक आहे. स्वच्छ व निर्जंतुक पाणी, स्वच्छ भांडी आणि स्वच्छता नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
"अन्न तयार करणाऱ्यांनी कॅप, ॲप्रन वापरण्यासह वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. कच्च्या मालाची बिले जतन करावीत तसेच मुदतबाह्य आणि नाशवंत पदार्थांचा वापर टाळावा. कोल्हापूर जिल्ह्यातील नऊ अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तपासणी करण्यात येणार आहे. अस्वच्छता किंवा नियमभंग आढळल्यास कारवाई केली जाणार आहे." असेही लोहकरे यांनी सांगितले.
- दरम्यान आगामी सणासुदीच्या काळात ही धडक मोहीम अधिक तीव्र केली जाणार आहे. नागरिकांनी ऑनलाईन पोर्टल किंवा ईमेलद्वारे तक्रारी नोंदवण्याचे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
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