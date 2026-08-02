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'मोठा पगार, गाडी, बंगला नव्हे..'; तुकाराम मुंढे यांचा तरुणांना सल्ला, मोबाईल स्क्रीन टाईमवरुन व्यक्त केली चिंता

अमरावतीमधील एका कार्यक्रमात तुकाराम मुंढे यांनी तरुणांना मार्गदर्शन केलं. एआय, संविधान, सोशल मीडिया, नोकरी अशा विविध विषयांवर त्यांनी भाष्य केलं.

Tukaram Mundhe amravati
अमरावतीमधील एका कार्यक्रमात तुकाराम मुंढे यांनी तरुणांना मार्गदर्शन केलं (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 8:16 AM IST

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अमरावती - "लेट्स टेक अ ब्रेक.. थोडंसं थांबा.. स्वतःकडे पहा. मोबाईलच्या स्क्रीनवरून नजर हटवा आणि मनाच्या पडद्यावर डोकवा. आपण कुठे चाललो आहोत, कोणत्या दिशेनं चाललो आहोत आणि या धावपळीचा शेवट नेमका कुठे आहे याचा एकदा तरी विचार करा," अशा शब्दात महाराष्ट्रातील सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अमरावतीतील विद्यार्थी, पालक आणि तरुणाईला आत्मपरीक्षणाचा संदेश दिला. कठोरा नाका परिसरातील पीआर पोटे पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या भव्य सभागृहात आयोजित संवाद कार्यक्रमात तुकाराम मुंढे यांनी यशाची नवी व्याख्या मांडत विवेक, संविधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल मीडिया, मानसिक आरोग्य आणि समाजाप्रती असलेल्या जबाबदारीवर प्रभावी मार्गदर्शन केलं.


मोठा पगार नव्हे, समाजासाठी जगणं हेच खरं यश - यशाची व्याख्या केवळ मोठा पगार, बंगला किंवा महागडी गाडी इतकीच मर्यादित नाही," असे स्पष्ट करत तुकाराम मुंढे म्हणाले "पैसा ही गरज आहे. पण, पैसा म्हणजे यश नाही. समाजाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवणं एखाद्याच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवणं आणि आपल्या कार्यातून माणुसकी जपणं हेच खरं यश आहे. शिक्षक, अधिकारी, पालक किंवा कोणतीही भूमिका केवळ कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर संवेदनशील आत्मीयतेनं निभावली गेली पाहिजे."

Tukaram Mundhe
अमरावतीमधील एका कार्यक्रमात तुकाराम मुंढे यांनी तरुणांना मार्गदर्शन केलं (ETV Bharat Reporter)

ज्ञान खिशात आलं, पण विवेक हरवू देऊ नका - एआय, स्मार्टफोन आणि इंटरनेटद्वारे मूळ माहिती प्रत्येकाच्या हातात आली आहे. मात्र, माहितीच्या महासागरात विवेक हरवण्याचा धोका वाढल्याची खंत तुकाराम मुंढे यांनी व्यक्त केली. "आज प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर काही सेकंदात मिळतं. पण, योग्य अयोग्य ठरवण्याची क्षमता जर विकसित झाली नाही तर हीच माहिती धोकादायक ठरू शकते. तंत्रज्ञान हे साधन आहे साध्य नाही," असे देखील तुकाराम मुंढे म्हणाले.


मोबाईल तुम्ही वापरता की मोबाईल तुम्हाला वापरतो? - आजचा तरुण दिवसातील सात ते नऊ तास स्क्रीनवर घालवत असल्याचा उल्लेख करत तुकाराम मुंढे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. "मोबाईल बंद करणं हा उपाय नाही. पण, त्यावर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक आहे. सोशल मीडियावर दिसणारं प्रत्येक यश हे संपूर्ण सत्य नसतं. तुलना, न्यूनगंड आणि एकटेपणा यामुळे अनेक तरुण मानसिक तणावाचा सामना करत आहेत. स्वतःशी संवाद साधा. कुटुंबाशी बोला आणि मन मोकळं करा," असं भावनिक आवाहन देखील तुकाराम मुंढे यांनी केलं.

Tukaram Mundhe
अमरावतीमधील एका कार्यक्रमात तुकाराम मुंढे यांनी तरुणांना मार्गदर्शन केलं (ETV Bharat Reporter)

विचारांचा प्रवास सुरू करा - 'लेट्स टेक अ ब्रेक' हा संदेश देताना तुकाराम मुंडे म्हणाले,"जीवनाच्या धावपळीत काही क्षण स्वतःसाठी राखून ठेवा. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात आपण काय कमावलं? समाजाला काय दिलं? आणि पुढच्या पिढीसाठी काय ठेवून जात आहोत? याचा प्रामाणिकपणे विचार करायला हवा. वाचन, लेखन, चिंतन आणि संवाद हीच व्यक्तिमत्व समृद्ध करणारी खरी साधनं आहेत."

अल्गोरिदम ठरवतोय विचार - सोशल मीडियावरील अल्गोरिदममुळे प्रत्येकाला केवळ त्यालाच आवडणाऱ्या गोष्टी दिसतात. त्यामुळं मनभिन्नता स्वीकारण्याची क्षमता कमी होत असून, समाजात वैचारिक ध्रुवीकरण वाढत असल्याची चिंता देखील तुकाराम मुंढे यांनी व्यक्त केली. "आज आवाज मोठा झाला आहे. पण, विचार लहान होत चालला आहे. मोठ्यानं बोलणं महत्त्वाचं नाही तर योग्य विचार करणं महत्त्वाचं आहे. ऐकण्याची सवय लावा, विचार मंथन करा आणि विवेकाला जागे ठेवा," असा संदेश देखील तुकाराम मुंढे यांनी दिला.

Tukaram Mundhe
अमरावतीमधील एका कार्यक्रमात तुकाराम मुंढे यांनी तरुणांना मार्गदर्शन केलं (ETV Bharat Reporter)

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