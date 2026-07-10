एफडीएसह पोलिसांनी जप्त केली 50 ते 60 लाखांचे बंदी असलेले पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधने; मोठे रॅकेट असल्याचा संशय
एफडीएनं कारवायांचा धडाका सुरू ठेवत थेट पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधन विकणाऱ्या दुकानांवर कारवाई केली. यात मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याची पोलिसांनी शक्यता व्यक्त केली आहे.
Published : July 10, 2026 at 7:35 AM IST|
Updated : July 10, 2026 at 8:01 AM IST
नांदेड- केवळ आर्थिक फायदा मिळविण्यासाठी दुकानदार आणि व्यापारी नागरिकांच्या जीवाशी खेळत आहे. अशा स्थितीत नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या दुकानांवर, कंपन्यांवर आणि विक्रेत्यांवर आयएएस तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वात राज्यात मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू आहेत. नांदेडमधील एफडीए आणि पोलिसांनी केलेली कारवाई ही मोठी धक्कादायक ठरली आहे.
शहरातील इतवारा परिसरात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत भारतात विक्रीसाठी पूर्णपणे बंदी असलेल्या पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधनांचा मोठा साठा जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणामागे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार इतवारा भागातील अफ्रा जनरल स्टोअर्स या दुकानात मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधनांचा साठा ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ छापा टाकत दुकानाची झडती घेतली. या झडतीदरम्यान भारतात विक्री आणि वितरणासाठी बंदी घालण्यात आलेल्या तब्बल 37 ते 38 प्रकारच्या पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधनांचा मोठा साठा आढळून आला.
कोणते व्यापारी किंवा पुरवठादार सहभागी? ही उत्पादने आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात का? तसेच त्यामध्ये कोणते घातक किंवा प्रतिबंधित रासायनिक घटक आहेत? याची तपासणी करण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (FDA) अधिकाऱ्यांच्या मदतीनं नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर या उत्पादनांमध्ये नेमके कोणते घटक आहेत, याचा खुलासा होणार आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी संबंधित दुकानाच्या मालकाला ताब्यात घेतलं असून त्याची चौकशी सुरू आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित पाकिस्तानी माल शहरात कसा पोहोचला? त्याचा पुरवठा कोणी केला? तसेच या मागे आणखी कोणते व्यापारी किंवा पुरवठादार सहभागी आहेत का, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
या संपूर्ण कारवाईबाबत माहिती देताना इतवारा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रामेश्वर खनाळ यांनी सांगितलं की, "नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. तपासाच्या आधारे संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे".
- या कारवाईमुळे शहरातील इतर दुकानदारांमध्येही खळबळ उडाली आहे. प्रतिबंधित आणि संशयास्पद उत्पादनांची विक्री करणाऱ्यांवर पोलिसांची नजर असल्याचा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.
मूत्रपिंड निकामी करणाऱ्या क्रिम्स-तज्ञांच्या माहितीनुसार पाकिस्तानी क्रिम्समध्ये पारा आणि इतर अत्यंत घातक रसायनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. ही रसायने त्वचेतून रक्तात मिसळली जातात. त्यांचं शरीरात विघटन न झाल्यानं त्यांचा सर्वात वाईट परिणाम रक्तशुद्धीचे कार्य करणाऱ्या मूत्रपिंडवर (किडनी) होतो. अशा पाकिस्तानी क्रिम्समुळे अनेकांचे मूत्रपिंड झाल्याचे सोशल मीडियातून दावेदेखील करण्यात आले आहेत.
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