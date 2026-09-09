तुकाराम मुंढे यांचा असाही विक्रम, जीवनावर आधारित पुस्तकाची विक्रमी विक्री
राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या संघर्षमय जीवनप्रवासावर आधारित 'तुकाराम' या (Tukaram Mundhe Book) पुस्तकानं विक्रीचा एक नवा विक्रम रचला आहे.
Published : September 9, 2026 at 6:37 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) हे नाव अधिकारी म्हणून जितकं चर्चेत आहे, तितकंच एक माणूस म्हणूनही ते प्रसिद्ध आहेत. ज्या खात्यात त्यांनी काम केलं, तिथं आपल्या कार्यपद्धतीची छाप सोडणारे अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. अन्न व औषध विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करताना त्यांनी नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली. त्यांच्या याच कार्यपद्धतीमुळं ते सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनले. अशा या तुकाराम मुंढे यांच्या जीवनावर आधारित ‘तुकाराम’ या पुस्तकाची (Tukaram Mundhe Book) सध्या बाजारात मोठी चर्चा आहे. अवघ्या दोन महिन्यांत या पुस्तकाच्या जवळपास दीड लाख प्रतींची विक्री झाली असून त्यात विक्रमी वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे ऑनलाइन विक्री होणाऱ्या लोकप्रिय पुस्तकांच्या यादीतही या पुस्तकाचा समावेश झाला आहे. पुस्तकातील मजकूर युवकांना जगण्याची प्रेरणा देत असल्यानं ते युवकांच्या पसंतीस उतरत असल्याचं न्यू इरा प्रकाशनच्या अमृता तांदळे यांनी सांगितलं.
प्रकाशनापूर्वीच एक लाख प्रतींची नोंदणी : तुकाराम मुंढे हे नाव गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात चर्चेत आहे. सनदी अधिकारी म्हणून विविध जबाबदाऱ्या सांभाळताना त्यांनी आपल्या कार्यपद्धतीमुळं वेगळी ओळख निर्माण केली. अन्न व औषध प्रशासनाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या कारवाईचीही मोठी चर्चा झाली. तुकाराम मुंढे यांच्या जीवनावर लेखक शफी पठाण यांनी ‘तुकाराम’ हे पुस्तक लिहिलं. पुस्तकाची घोषणा झाल्यानंतर प्रकाशन सोहळ्यापूर्वीच जवळपास एक लाख प्रतींची नोंदणी झाल्याची माहिती न्यू इरा प्रकाशनच्या अमृता तांदळे यांनी दिली. तुकाराम मुंढे यांच्या जीवनातील चढ-उतार, त्यांनी केलेला संघर्ष आणि त्यातून मिळणारी प्रेरणा अनेकांना जगण्याचं बळ देणारी आहे. त्यामुळं या पुस्तकाला विक्रमी मागणी होत असल्याचं अमृता तांदळे यांनी सांगितलं.
इतर भाषांमध्येही पुस्तकाची मागणी : 17 जुलै रोजी पुस्तकाचे प्रकाशन झाल्यानंतर अनेक ठिकाणांहून पुस्तकाची मागणी होत आहे. सुरुवातीला प्रकाशकांनी एक लाख प्रतींची छपाई केली होती. या प्रतींपैकी अनेक प्रती प्रकाशनापूर्वीच वाचकांनी आरक्षित केल्या होत्या. त्यानंतर मागणीनुसार दहा हजार प्रतींच्या टप्प्यानं पुस्तकाची छपाई करण्यात येत आहे. आतापर्यंत जवळपास दीड लाखांहून अधिक प्रतींची छपाई करण्यात आली असून, दर दोन महिन्यांनी पुस्तकाच्या विक्रीचा आढावा घेतला जात असल्याचं अमृता तांदळे यांनी सांगितलं. प्राथमिक माहितीनुसार, पुस्तकाची विक्री दीड लाखांच्या घरात गेली असावी, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. सध्या हे पुस्तक मराठी भाषेत छापण्यात आलं आहे. मात्र, हिंदी, कन्नड, गुजराती आणि इंग्रजी भाषांमध्येही पुस्तक प्रकाशित करावं, अशी मागणी होत आहे. त्यानुसार भविष्यात या भाषांमध्ये पुस्तक प्रकाशित करण्याचा विचार असल्याचं तांदळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
भेटवस्तू म्हणूनही पुस्तकाला पसंती : कोणाचा वाढदिवस असला की आपण आवर्जून भेटवस्तू देतो. मात्र, नेमकी कोणती भेट द्यावी, असा प्रश्न अनेकदा पडतो. अशावेळी ‘तुकाराम’ हे पुस्तक भेटवस्तू म्हणून देण्याकडेही वाचकांचा कल वाढत आहे. अमृता तांदळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नांदेड येथील एका व्यक्तीनं संपर्क साधून आपल्या नातवाच्या वाढदिवसानिमित्त आलेल्या पाहुण्यांना भेट देण्यासाठी हे पुस्तक घ्यायचं असल्याचं सांगितलं. तसेच मोठ्या संख्येने पुस्तके घेतल्यास सवलत मिळेल का, अशीही विचारणा केली. तसेच त्यांनी पुस्तक देखील मागवली, अशा प्रकारचे अनेक अनुभव येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
तुकाराम मुंढे यांची वेगळी बाजू समोर आणण्याचा प्रयत्न : तुकाराम मुंढे हे अधिकारी म्हणून केवळ राज्यातच नव्हे, तर देशात परिचित आहेत. मात्र, त्यांची दुसरी बाजू लोकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातून करण्यात आल्याचं लेखक शफी पठाण यांनी सांगितलं. कर्तव्यदक्ष, नियम आणि शिस्तीचं पालन करणारे अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे यांच्याकडं पाहिलं जातं. कोविड काळात नागपूर महापालिका आयुक्त म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय आपल्याला प्रभावी वाटले. त्यातून आपण प्रभावित झालो होतो. मात्र त्यानंतर त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप हे चुकीचे आहेत हे आम्हाला माहीत होतं. त्यांची दुसरी बाजू लोकांच्या समोर आली पाहिजे, असं वाटल्यानं त्यांच्यावर पुस्तक लिहिण्याचा विचार केला. त्यांच्या गावी जाऊन त्यांच्या जीवनाचा अभ्यास केला. त्यानंतर लोकांच्या भेटीतून आलेला अनुभव पाहता वाचकांच्या पसंतीस पुस्तक उतरेल असा विश्वास निर्माण झाला. त्यांचे भाऊ अशोक मुंडे यांच्याशी संपर्क करून पुस्तक लिखाणाबाबत काम केलं, अनेक संदर्भ, अनेक गोष्टी माहिती करून पुस्तक लिहिलं आणि आज हे पुस्तक सर्वांच्या पसंतीस उतरत आहे. पुस्तकाची विक्रमी विक्री होत असल्याचा आनंद असल्याचं मत लेखक शफी पठाण यांनी 'ईटीव्ही भारत'कडं व्यक्त केलं. माझं पहिलंच पुस्तक असून पुस्तकाची होत असणारी विक्रमी विक्री पाहता, पुढील काही वर्षात त्याचा रेकॉर्ड मोडला जाईल असं वाटत नसल्याचं असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं.
पुस्तकाची मागणी दिवसेंदिवस वाढतेय : पुस्तक बाजारात दाखल होण्यापूर्वीपासूनच त्याबाबत वाचकांकडून विचारणा होत होती. 17 जुलैपूर्वीच अनेकांनी पुस्तक उपलब्ध झाल्यावर माहिती देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर 18 जुलैपासून पुस्तक बाजारात उपलब्ध झाले आणि त्याची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढत गेली. गेल्या काही वर्षांत लोकप्रिय ठरलेल्या पुस्तकांमध्ये ‘तुकाराम’ या पुस्तकाचा समावेश होत आहे. इतक्या कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात विक्री झालेले हे पुस्तक असल्याचा अनुभव साकेत बुक वर्ल्डचे व्यवस्थापक सचिन तरटे यांनी सांगितला. तुकाराम मुंढे यांच्या आयुष्यातील संघर्ष आणि त्यांनी त्यावर केलेली मात हा अनुभव वाचकांना अधिक प्रभावी वाटत असल्यांही त्यांनी सांगितलं.
‘आयुष्यात बदल व्हावा’ म्हणून पुस्तक खरेदी : तुकाराम मुंढे यांचे नाव लोकप्रिय अधिकारी म्हणून सर्वांनाच माहिती आहेत. मात्र, अधिकारी म्हणून त्यांनी सुमारे वीस वर्षे काम करताना केलेला संघर्ष आणि त्यांना आलेले अनुभव जाणून घेण्याची इच्छा होती. त्यामुळं पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर ते खरेदी करत असल्याचं वाचक नक्षबंदी खान यांनी सांगितलं. “त्यांच्या अनुभवातून आम्हाला काही शिकता येईल आणि आमच्या आयुष्यातही बदल घडतील,” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
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