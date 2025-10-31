बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांद्वारे मिळविलेल्या नोकऱ्यांवर लवकरच 'टाच' ; दरवर्षी कागदपत्रांची नव्यानं होणार पडताळणी
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दाखल करून सरकारी नोकरी मिळविणाऱ्यांवर आता कारवाई होणार आहे. त्याचप्रमाणं कागदपत्रे पडताळणीची दरवर्षी प्रक्रिया होणार असल्याची माहिती आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंनी दिली.
मुंबई : आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे हे त्यांच्या कठोर शिस्त आणि निर्णयांची कठोर अंमलबजावणीसाठी म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिवपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत ठोस निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दाखवून सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्यांना आता लगाम लागणार आहे. राज्य सरकारनं दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या आणि हक्कांना अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी नवे नियम आणले आहेत. यामुळे बोगस प्रमाणपत्र वापरून नोकरी मिळवणाऱ्यांवर कारवाई होईल. तर पात्र दिव्यांगांना 4 टक्के आरक्षणाचा खरा फायदा मिळेल.
दरवर्षी 1 जानेवारीला शासनाच्या अखत्यारितील सर्व विभागांना आपल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती संकेतस्थळावर टाकावी लागणार आहे. त्यानंतर या कागदपत्रांची पुन्हा तपासणी केली जाणार आहे. याविषयी माहिती देताना दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, "हा नियम शासन सेवेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी आहे. यामुळे 4 टक्के आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी होईल. तसेच दिव्यांगांचे हक्क संरक्षित होतील. सर्व विभागांना दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच फॉरमॅटमध्ये द्यावी लागेल. ही माहिती विभाग आयुक्तांना पाठवली जाईल. ते एकत्रित वार्षिक अहवाल तयार करतील. नियम पाळला नाही तर कलम 89 अंतर्गत दंड होईल. तसेच, दर सहा महिन्याला रिक्त पदांचा आढावा घेऊन अनुशेष पदे ताबडतोब भरली जातील. यामुळे दिव्यांगांना पदोन्नती आणि नव्या संधी मिळतील", अशी माहिती त्यांनी दिली.
सेवेदरम्यान दिव्यांग झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे तयार होणार- शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांमधील सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे आणि नोकरीतील सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनानं या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मधील कलम 20 (4) नुसार अधिसंख्य पद निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असल्याचं सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितलं.
दिव्यांगत्वामुळे सेवेतून काढता येणार नाही- तुकाराम मुंढे म्हणाले, सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला फक्त दिव्यांगत्वामुळे सेवेतून काढता येणार नाही किंवा त्याच्या पदाचा दर्जा कमी करता येणार नाही. जर कर्मचारी सध्याच्या पदावर कार्य करण्यास असमर्थ असेल, तर त्याला समान वेतनश्रेणीतील दुसऱ्या योग्य पदावर पदस्थापित करणं आवश्यक राहील. तसेच कोणत्याही पदावर समायोजन शक्य नसल्यास, योग्य पद मिळेपर्यंत किंवा सेवानिवृत्तीपर्यंत अधिसंख्य पदावर पदस्थापना करणं आवश्यक आहे. अधिसंख्य पदांची निर्मिती करताना दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमातील कलम 33 नुसार दिव्यांगांसाठी राखीव पदांच्या तरतुदींचा आधार घेण्यात येईल. अशा पदांसाठी सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाची प्रशासकीय व अर्थसंकल्पीय मंजुरी आवश्यक असणार आहे.
सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन सध्याच्या किंवा अन्य योग्य पदावर करण्याबाबत नियुक्त प्राधिकारी वैद्यकीय मंडळ किंवा दिव्यांग तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार निर्णय घेण्यात येईल. या निर्णयामुळे सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीची स्थैर्यता, सन्मानपूर्वक कार्य करण्याचा अधिकार आणि शासन सेवेत सुरक्षित स्थान मिळण्याचा मार्ग अधिक दृढ झाला असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितलं.
दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत राज्यात काय स्थिती आहे?
- निलंबित पूजा खेडकरनं बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र घेतल्यानंतचे आरोप झाल्यानंतर राज्यातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला होता.
- नुकतेच कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी कार्तिकेयन एस यांनी बोगस दिव्यांगप्रमाण पत्र देणाऱ्या चार शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
- जन्मजात किंवा अपघातामुळं दिव्यांग झालेल्या व्यक्तींचा आकडा लक्षात घेतल्यास 2025 मध्ये दिव्यांगाचा आकडा 1.8 लाखांपेक्षा अधिक असण्याचा अंदाज आहे.
- खऱ्या दिव्यांगांना योग्य लाभ मिळणं हेच ध्येय असल्यानं गैरप्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल होईल, अशी मुंढे यांची भूमिका आहे.
