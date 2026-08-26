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तुकाराम मुंढे इन ॲक्शन; सणासुदीच्या काळात एफडीएची यंत्रणा सज्ज

सणासुदीच्या काळात एफडीए प्रत्येक सणाच्या आधी सणामध्ये आणि सणानंतर कोणत्या प्रकारच्या कारवाया करायच्या त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी चार टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.

तुकाराम मुंढे इन ॲक्शन
तुकाराम मुंढे इन ॲक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2026 at 9:18 PM IST

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मुंबई - सणासुदीच्या काळात खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ आणि नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी आता तडफदार अधिकारी तुकाराम मुंढे पुढे सरसावलेत. वर्षभरातील विविध सणांमध्ये खाद्यपदार्थ भेसळ रोखण्यासाठी अन्न औषध प्रशासनाने स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा उभारण्यास सुरुवात केलीय. यासाठी प्रत्येक सणाच्या आधी सणामध्ये आणि सणानंतर कोणत्या प्रकारच्या कारवाया करायच्या त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी चार टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. याबाबतचा आदेश लवकरच जारी केला जाईल अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज मुंबईमध्ये दिली. मुंबईतील प्रेस क्लब मध्ये तुकाराम मुंढे बोलत होते.



यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, सणांच्या काळामध्ये खाद्यपदार्थांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढते. त्यामुळे या कालावधीत अन्न पदार्थांची गुणवत्ता उत्पादन प्रक्रिया आणि नियमांचे पालन यावर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत प्रत्येक सणाच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र आदेश काढले जात होते. मात्र आता वर्षभरातील सर्व प्रमुख सणांचा समावेश असलेले एक एकत्रित पत्र तयार करण्यात येणार आहे. संबंधित सणाच्या आधीपासूनच तपासणी आणि कारवाई सुरू करण्याची पद्धत यातून निश्चित होणार आहे.


एफडीएकडून केवळ सणांच्या काळातच नव्हे तर नियमितपणे अन्न व्यवसायिकांची तपासणी केली जात आहे. प्रत्येक खाद्य व्यवसायाला परवाना किंवा नोंदणी निर्धारित करून नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. सण कोणताही असो नियमांची अंमलबजावणी समान पद्धतीने केली जाईल असं यावेळी तुकाराम मुंढे म्हणाले.


यावेळी तुकाराम मुंढे असंही म्हणाले की, आम्ही जेव्हा कोणतीही ॲक्शन घेत असतो त्यावेळेस फाईव्ह स्टार हॉटेल आहे की साधं रस्त्यावरचं दुकान किंवा ठेला आहे हे आम्ही बघत नाही. नियमांचे पालन केले नसतील तर आम्ही त्याच्या विरोधात कारवाई करतो.


उंदीर आमचे पाळीव प्राणी - दुसरीकडे आज तुकाराम मुंढे यांनी एक वेगळाच किस्सा सांगितला. एका ठिकाणी एफडीएच्या पथकाने कारवाई केली असता तिथे उंदीर सापडले. त्यावेळी संबंधित मालकाने हे उंदीर आम्ही पाळले आहेत असं उत्तर दिलं. त्याचबरोबर विविध प्रकारची उत्तरं मालक देत असतात असंही यावेळी तुकाराम मुंढे म्हणाले.

TAGGED:

TUKARAM MUNDE IN ACTION
तुकाराम मुंढे
सणासुदीच्या काळात एफडीए
खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ
TUKARAM MUNDE IN ACTION

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