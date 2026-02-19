पाढे पाठ न केल्यामुळं ट्युशन शिक्षिकेनं विद्यार्थिनीला दिले 40 फटके; शिक्षिकेविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल
पाढे पाठ न केल्यामुळं शिक्षिकेनं विद्यार्थिनीला तब्बल 40 फटके मारल्याचा प्रकार समोर नवी मुंबईमधून समोर आला आहे.
Published : February 19, 2026 at 10:58 AM IST
नवी मुंबई : नवी मुंबईत आठवीच्या वर्गात शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीला पाढे पाठ न केल्यामुळं तिच्या ट्युशन शिक्षिकेनं एक भयंकर शिक्षा केली. ट्युशनमध्ये घडलेला हा प्रकार विद्यार्थिनीनं आपल्या पालकांना सांगितला. या प्रकरणी संबंधित ट्युशन शिक्षिकेला अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांनी जाब विचारला. मात्र, उलट तिनं पालकांना उद्धट उत्तरं दिली. यानंतर अल्पवयीन मुलीच्या पालकांनी शिक्षिकेविरोधात रबाळे पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली.
काय आहे प्रकार : नवी मुंबईमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनी आपल्या कुटुबीयांसोबत राहते. ती आठवीमध्ये शिक्षण घेते. यासह ती घरगुती ट्युशनला जात होती. अभ्यासाचा भाग म्हणून ट्युशनच्या शिक्षिकेनं अल्पवयीन मुलीला पाढे पाढ करायला सांगितलं होतं. परंतु तिला पाढे पाठ झाले नाहीत. त्यामुळं शिक्षिकेनं अल्पवयीन मुलीला भयंकर शिक्षा केली. ट्युशन टीचरनं तिला थेट हातावर जवळपास 40 फटके मारलेत, असा आरोप अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबीयांनी केलाय. फटके इतके जबर होते की मुलीचा संपूर्ण हात सुजला आहे.
मुलगी ट्युशनवरून परतल्यावर प्रकार उघडकीस : अल्पवयीन मुलगी ट्युशनवरून घरी आली. यानंतर तिनं घडलेला सगळा प्रकार आपल्या आईला सांगितला. त्यावेळी अल्पवयीन मुलीचा हात सुजला होता. शिवाय हातावर लाल चट्टे ही पडले होते. तिच्या हाताला भयंकर वेदना होत होत्या. हा प्रकार पाहून कुटुंबीय ट्युशन शिक्षिकेकडं जाब विचारण्यासाठी गेले. "केवळ पाढे पाठ न केल्यानं मुलीला इतक्या अमानुषपणे का मारलं?" अशी विचारणा त्यांनी केली. "त्यावर तुमची मुलगी अभ्यास करत नाही. इतर मुलांना देखील मी असेच फटके दिले आहेत. जर मारण्याचा त्रास होत असेल तर तुमच्या मुलीला दुसऱ्या ट्युशनला टाका" असं उद्धट उत्तर या शिक्षिकेनं दिलं. यामुळं मुलीचे पालक संतापले. यानंतर त्यांनी रबाळे पोलीस ठाणे गाठलं आणि झालेली घटना पोलिसांना सांगितली. शिवाय त्या शिक्षिकेविरोधात तक्रार ही दाखल केली.
