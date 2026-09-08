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गोंदिया - बालाघाट मार्गावर भीषण अपघात; ट्रक-पिकअपच्या धडकेत 6 जणांचा जागीच मृत्यू, 7 गंभीर

गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील नागरा - मोहरानटोली येथे ट्रक आणि पिकअप वाहनाची समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झाला.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2026 at 12:17 PM IST

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गोंदिया - गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील नागरा - मोहरानटोली येथे ट्रक आणि पिकअप वाहनाची समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झाला. या अपघातात पिकअपमधील सहा जणांचा जागीच मृत्यू, तर सात जण जखमी झाले आहेत. अपघातातील सर्वजण मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. मजुरीच्या कामानिमित्त हैदराबादकडे निघालेल्या मजुरांच्या पिकअप वाहनाला नागरा- मोहरानटोली परिसरात पहाटेच्या सुमारास भीषण अपघात झाला.

गोंदिया-बालाघाट मार्गावर भरधाव ट्रक आणि पिकअप वाहनाची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. धडक इतकी भीषण होती की पिकअप वाहनाचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला. या दुर्घटनेत सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर सात जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेत आरुष मात्रे, किरण संतोष वैद्य, संतोष मात्रे, सुशिला मात्रे, रुपसेन सत्यकर आणि ज्योती सत्यकर यांचा मृत्यू झाला आहे. सर्व मृत मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील विविध भागांतील रहिवासी असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक आणि गोंदिया ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वाहनात अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढून तातडीने उपचारासाठी गोंदिया येथील शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले. जखमींपैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे.

बालाघाट जिल्ह्यातील रहिवासी - दरम्यान, हे सर्वजण मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील असून रोजगाराच्या कामासाठी हैदराबादकडे जात असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अपघाताची नोंद गोंदिया ग्रामीण पोलिसांनी केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

जखमींवर उपचार सुरू - भुमेश्वर मात्रे, संगीता मात्रे, राजेंद्र पंचाले, लक्ष्मी पंचाले, संतोष वैद्य, राकेश बाहे आणि चालक संदीप बाहे हे जखमी झाले असून, त्यांच्यावर गोंदिया येथील केटीएस जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जखमींपैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

या सर्वांवर गोंदिया जिल्ह्यातील केटीएस जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर मयूर कापगते यांनी दिली. ग्रामीण पोलीसचे पोलीस निरीक्षक वैभव पवार यांच्या मार्गदर्शनात या प्रकरणाची नोंद गोंदिया ग्रामीण पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून, पुढील तपास केला जात आहे.

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TAGGED:

GONDIA TRUCK PICKUP ACCIDENT
GONDIA BALAGHAT ROAD ACCIDENT
गोंदिया ट्रक पिकअप अपघात
ट्रक पिकअप अपघात
TRUCK PICKUP ACCIDENT

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