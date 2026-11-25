रामटेकच्या ऐतिहासिक गड मंदिरात मध्यरात्री रगंला 'त्रिपूर दहनाचा' सोहळा; विदर्भासह शेजारील राज्यांतून भाविकांची गर्दी
त्रिपूर दहनानंतर प्रभू श्रीराम आणि लक्ष्मण यांच्या मूर्तींना नवीन वस्त्रे परिधान केली जातात. त्यानंतर भाविक श्रीरामांचं दर्शन घेतात. संपूर्ण विधी मंदिरातील धार्मिक परंपरेनुसार पार पडतो.
Published : November 25, 2026 at 9:39 AM IST
नागपूर/रामटेक : त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या रात्री रामटेक येथील प्रसिद्ध गड मंदिरात त्रिपूर दहनाचा अनोखा धार्मिक सोहळा पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जातो. या सोहळ्याला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व असून, ही परंपरा रामटेकच्या धार्मिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. हा वैशिष्ट्यपूर्ण सोहळा पाहण्यासाठी रामटेकसह नागपूर, विदर्भ तसेच मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधून हजारो भाविक दाखल होतात. यंदा हा उत्सव 23 ते 25 नोव्हेंबर दरम्यान आयोजित केला जात आहे, ज्यामध्ये त्रिपुरारी पौर्णिमा प्रामुख्यानं मंगळवारी (24 नोव्हेंबर) साजरी झाली.
पंरपंरा काय?
कार्तिक पौर्णिमेच्या रात्री मंदिरात हा विशेष विधी पार पडतो. प्रभू श्रीराम आणि लक्ष्मण यांच्या मूर्तींना वर्षभर परिधान केलेली जुनी वस्त्रे उतरवून ती तुपात भिजवली जातात. त्यानंतर मध्यरात्री मंदिराच्या उंच शिखरावर या वस्त्रांना अग्नी देऊन त्रिपूर प्रज्वलित केला जातो. या विधीला ‘त्रिपूर दहन’ किंवा ‘त्रिपूर जाळणे’ असं म्हटलं जातं.
त्रिपूर दहनानंतर प्रभू श्रीराम आणि लक्ष्मण यांच्या मूर्तींना नवीन वस्त्रे परिधान केली जातात. त्यानंतर भाविक भक्तिभावाने प्रभू श्रीरामांचं दर्शन घेतात. हा संपूर्ण विधी मंदिरातील धार्मिक परंपरेनुसार पार पडतो. मंदिराच्या उंच कळसावर त्रिपूराची ज्योत प्रज्वलित होताच परिसरात ‘जय श्रीराम’चा जयघोष घुमतो. या वेळी संपूर्ण गड मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरणाने भारावून जातो. त्रिपूर दहनाचा हा क्षण पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येनं भाविक मध्यरात्री मंदिर परिसरात उपस्थित राहतात. रामटेकच्या गड मंदिरातील ही अनोखी धार्मिक परंपरा दरवर्षी भाविकांसाठी श्रद्धा आणि भक्तीचा विशेष सोहळा ठरते.
त्रिपुरासुराच्या संहाराशी जोडलेली पौराणिक आख्यायिका :
त्रिपुरारी पौर्णिमेचा संबंध भगवान शंकराने त्रिपुरासुराचा वध केल्याच्या पौराणिक आख्यायिकेशी जोडला जातो. त्रिपुरासुराच्या अत्याचारांपासून देवतांची मुक्तता करण्यासाठी भगवान शंकराने त्याचा संहार केला, अशी धार्मिक मान्यता आहे. या विजयाच्या स्मरणार्थ दीपोत्सव साजरा करण्याची परंपरा सुरू झाली. रामटेकच्या गड मंदिरात त्रिपूर प्रज्वलित करण्याची प्रथा देखील त्रिपुरासुराच्या संहाराचं प्रतीक मानली जाते. या विधीत प्रभू श्रीरामांच्या जुन्या वस्त्रांचा वापर केला जात असला, तरी त्यामागील मुख्य धार्मिक संदर्भ त्रिपुरासुराच्या वधाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे हा सोहळा केवळ धार्मिक विधी नसून पौराणिक श्रद्धा आणि परंपरेचं प्रतीक मानला जातो.
शोभायात्रा, रोषणाईने रामटेक नगरी उजळणार :
त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त रामटेक शहरात उत्सवी वातावरण निर्माण होते. मंदिर परिसरासह संपूर्ण शहरात आकर्षक सजावट आणि रोषणाई केली जाते. प्रभू श्रीरामांच्या जीवनातील विविध प्रसंगांवर आधारित चित्ररथांचा समावेश असलेली शोभायात्रा हे या उत्सवाचे प्रमुख आकर्षण असते. विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे शहरात भाविकांची मोठी गर्दी होते. मध्यरात्री मंदिराच्या शिखरावर त्रिपूर प्रज्वलित झाल्यानंतर भाविक प्रभू श्रीरामांचं दर्शन घेतात. जुन्या वस्त्रांऐवजी नवीन वस्त्रांनी सजवलेल्या श्रीरामांच्या मूर्तीचे दर्शन घेण्याला या दिवशी विशेष महत्त्व असते.
धार्मिक परंपरेतून जपला जाणारा वारसा :
रामटेकच्या गड मंदिरातील त्रिपूर दहनाची परंपरा हा स्थानिक धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग आहे. प्रभू श्रीरामांच्या जुन्या वस्त्रांचा वापर करून केला जाणारा अनोखा विधी आणि त्रिपुरासुराच्या संहाराची पौराणिक पार्श्वभूमी यांमुळे रामटेकचा त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव विदर्भातील धार्मिक परंपरांमध्ये वेगळं स्थान राखून आहे. पिढ्यान्पिढ्या जपली जाणारी ही परंपरा आजही हजारो भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र ठरली आहे.