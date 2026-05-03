तिहेरी हत्याकांडानं सोलापूर हादरलं : कोरोनानं हिरावलं बापाचं छत्र आता काकानं शेतीच्या वादातून मायलेकरांचा काढला 'काटा'
कोरोनानं वडिलांचं छत्र हरवल्यानंतर काकानं सांभाळ केला. मात्र शेतीच्या तुकड्यावरुन त्याच काकानं विधवा भावयजीसोबत तिच्या दोन मुलांचा काटा काढला.
Published : May 3, 2026 at 1:36 AM IST
सोलापूर : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बोरामणी गावात आई आणि तिच्या दोन मुलांची निर्घृण हत्या करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. काकानं भावाच्या दोन निष्पाप लेकरांसह भावजयीची देखील हत्या केली आहे. गायत्री सुधाकर म्हस्के (वय ४२) त्यांची १२ वीला असलेली मुलगी प्रिया सुधाकर म्हस्के (वय १८) तर दहावीत शिकत असलेला मुलगा शिवराय सुधाकर म्हस्के (वय१६) अशी हत्या झालेल्यांची नावं आहेत. सहा एकर शेतीवरुन त्यांच्यात अनेक वर्षांपासून वाद होता. हा वाद विकोपाला जाऊन तिहेरी हत्याकांडाची घटना घडली आहे. शंकर म्हस्के (वय ५५ वर्षे) असं संशयित आरोपीचं नाव आहे. तालुका पोलिसांनी शंकर उर्फ पप्पू म्हस्के या संशीयितास ताब्यात घेतलं आहे. संपत्तीच्या वादातून हे तिहेरी हत्याकांड झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांचा अद्याप तपास सुरू आहे. तालुका पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राहुल देशपांडे यांनी या घटनेचा तपास सुरू असून संशयिताला ताब्यात घेतल्याची माहिती दिली आहे.
बारावीच्या निकालाच्या दिवशीच प्रिया म्हस्केची हत्या : प्रिया सुधाकर म्हस्के हिनं बारावीची परीक्षा दिली होती. शनिवारी बारावीचा निकाल लागला, त्यात प्रियाला 68.83 इतके मार्क मिळाले. दुर्दैवाची बाब म्हणजे निकालाच्या पहाटे प्रियाची हत्या झाली होती. मुलगा शिवराज हा सीबीएसई बोर्डाकडून शिक्षण घेत होता. शिवराजने काही दिवसांपूर्वी दहावीची परीक्षा दिला होती. सीबीएसई दहावीच्या निकालात शिवराजला 61.82 इतके मार्क मिळाले आहेत. दहावी बारावीच्या वळणावर आलेल्या दोन लेकरांची हत्या सख्ख्या काकानं केल्यानं सोलापुरात हळहळ व्यक्त होत आहे. सहा एकर शेतजमीन सामायिक क्षेत्रात आहे, त्याचे वाटणीपत्र अजून झालं नाही. त्यावरून संपत्तीचा वाद सुरू होता.
तीन भावात सात एकर सामायिक शेती : म्हस्के परिवारात शंकर उर्फ पप्पू म्हस्के, सुधाकर म्हस्के आणि प्रदीप म्हस्के असे तीन भाऊ होते. सुधाकर म्हस्के आणि प्रदीप म्हस्के यांचं यापूर्वीच निधन झालं आहे. सर्वात मोठा भाऊ शंकर म्हस्के हा मात्र अजून हयात आहे. शंकर म्हस्के याचा शेतीसोबत हॉटेल व्यवसाय देखील आहे. सुधाकर म्हस्के आणि प्रदीप म्हस्के यांचं निधन झाल्या नंतरही सात एकर शेतीचं वाटणीपत्र झालं नव्हतं. सुधाकर आणि प्रदीप या दोघा भावाच कुटुंब अंदाजितच आपापल्या हिश्यात शेती करत होतं. यावरून अनेक महिन्यांपासून वादविवाद होत होते.
मोठ्या चुलत्याने तिघांना संपवलं : शंकर उर्फ पप्पू म्हस्के याच्या मनात अनेक दिवसांपासून खदखद होती. दोन दिवसांपूर्वी शंकर म्हस्के यानं आपल्या संपूर्ण परिवाराला गावी पाठवलं. शुक्रवारी रात्री सुधाकर म्हस्के यांच्या परिवारातील गायत्री म्हस्के, प्रिया म्हस्के आणि शिवराज म्हस्के गच्चीवर झोपले होते. शनिवारी पहाटे साखर झोपेत असलेल्या गायत्री व प्रियाच्या डोक्यात गळ्यावर सपासप वार केले. ही झटापट होत असताना, शिवराज यानं स्वतः चा जीव वाचवण्यासाठी खाली पळाला, मात्र शंकर म्हस्के यानं खाली येऊन दहावीला असलेल्या शिवराजला ठार केलं.
रक्ताच्या थारोळ्यात तिघांचे मृतदेह : बोरामणी गावात तिहेरी हत्याकांड झाल्याची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस तसेच गावकरी मोठ्या संख्येनं जमले. पोलिसांनी हा परिसर सील केला आहे. घटनास्थळी ठसे तज्ञ तसेच इतरही पथक आणि रुग्णवाहिका पोहचली आहे. हा खून कोणी कशासाठी केला, याचा शोध पोलीस घेत असताना संपतीच्या वादातून हत्या झाल्याची माहिती समोर आली आहे. शंकर उर्फ पप्पू म्हस्के यानं खून केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. पोलीस तपास सुरू असून गुन्हा दखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.
