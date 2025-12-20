ETV Bharat / state

'तू मेरी मै तेरा...' चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात, 'सात समंदर पार' गाण्याच्या रिमिक्सबद्दल 'धर्मा प्रोडक्शन'सह बादशाहला हायकोर्टाची नोटीस

धर्मा प्रोडक्शनचा 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 डिसेंबरला प्रदर्शित होतोय. चित्रपटात 90च्या दशकातील 'सात समंदर पार' गाणं रिमिक्स करुन वापरण्यात आलंय.

"तू मेरी मै तेरा" चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 20, 2025 at 10:18 AM IST

मुंबई : निर्माता-दिग्दर्शक करण जोहर याच्या धर्मा प्रोडक्शनचा आगामी चित्रपट 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' येत्या 25 डिसेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. पण रीलीजपूर्वी हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. खरं तर, या चित्रपटात 90 च्या दशकातील सुपरहिट गाणं 'सात समंदर पार' रिमिक्स करुन वापरण्यात आलं आहे. मात्र, या गाण्याच्या रिमिक्ससाठी कोणतीही पूर्व परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असा आरोप करत 'त्रिमूर्ती फिल्म्स'नं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत गाण्याचे सर्व अधिकार 'त्रिमूर्ती फिल्म्स'कडे असल्याचं सांगत धर्मा प्रोडक्शननं रिमिक्स तयार करण्यापूर्वी त्यांची परवानगी घेणं आवश्यक होतं, असा दावा करण्यात आला आहे.

हायकोर्टाकडून धर्मा प्रॉडक्शनसह इतरांना नोटीस जारी : 'सात समंदर पार' गाण्याच्या रिमिक्सबद्दल कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता त्याचा वापर केल्याबद्दल 'त्रिमूर्ती फिल्म्स'नं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत 10 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली असून, रिमिक्सचा अन्य कोणत्याही प्रकारे वापर करण्यावर मनाई करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयानं प्रतिवादी म्हणून धर्मा प्रॉडक्शन, नमः फिल्म्स, सारेगामा म्युझिक कंपनी आणि 'बादशाह' नावाने प्रसिद्ध रॅपर आदित्य प्रतीक सिंह यांना नोटीस जारी केली आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 22 डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

काय आहे याचिका? : चित्रपटसृष्टीतला प्रसिद्धन निर्माता, दिग्दर्शक करण जोहर याच्या धर्मा प्रोडक्शनचा आगामी चित्रपट 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' येत्या 25 डिसेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात 'विश्वात्मा' चित्रपटातील सुपरहिट गाणं 'सात समंदर पार' रिमिक्स करुन वापरण्यात आलं आहे. मात्र, या गाण्याच्या रिमिक्ससाठी कोणतीही पूर्व परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असा आरोप करत 'त्रिमूर्ती फिल्म्स'नं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत म्हटलं आहे की, 'सात समंदर पार' गाण्यासह 'विश्वात्मा' चित्रपटाचे सर्व अधिकार त्रिमूर्ती फिल्म्सकडे आहेत. त्यामुळे गाण्याचं रिमिक्स करून त्याचा वापर करण्यापूर्वी धर्मा प्रोडक्शननं त्यांची पूर्व परवानगी घेणं आवश्यक होतं. पण परवानगी न घेताच या गाण्याचं रिमिक्स तयार करण्यात आलं आहे. राजीव राय दिग्दर्शित 'विश्वात्मा' मधलं 'सात समंदर पार' हे दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारतीवर चित्रित झालेलं गाणं खूप गाजलं होतं.

धर्मा प्रोडक्शनच्या आणि नमः फिल्म्सच्या आगामी चित्रपटाची जाहिरात सध्या सोशल मीडियावर जोरदार सुरू आहे, आणि त्यात या गाण्याचं रिमिक्स केल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

TRIMURTI FILMS DHARMA PRODUCTIONS
VISHWATMA SONG REMIX BADSHAH
BOMBAY HIGH COURT DHARMA SAREGAMA
तू मेरी मै तेरा सात समंदर पार
SAAT SAMUNDAR PAAR COPYRIGHT

