त्र्यंबकेश्वरच्या अमृतकुंडातील शिवलिंगाचे सत्य समोर! समाजमाध्यमांवरील 'त्या' बातमीबाबत देवस्थानचं भाविकांना मोठं आवाहन
त्र्यंबकेश्वर मंदिर अमृतकुंडात नवीन शिवलिंग सापडल्याची अफवा देवस्थाननं फेटाळली. 2013 च्या स्वच्छतेत मिळालेलं हे जुनंच शिवलिंग असून भाविकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहन केलं.
Published : June 30, 2026 at 5:31 PM IST
नाशिक : त्र्यंबकेश्वर मंदिरामधील ऐतिहासिक अमृतकुंडाच्या तळाशी शिवलिंग सापडल्याच्या समाजमाध्यमांवर फिरणाऱ्या बातमीत तथ्य नाही. अमृतकुंडातील शिवलिंग नव्यानं प्रकट झालेलं नाही. 2013 मध्ये स्वच्छता करताना ही शिवपिंडी आढळली होती. ती मी स्वतः तिथं सिमेंट-काँक्रिटनं बसवली होती, अशी माहिती त्र्यंबकेश्वर देवस्थानचे विश्वस्त कैलास घुले यांनी दिली. भाविकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी : त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात 65 फूट खोल अमृतकुंडात प्राचीन शिवलिंग आढळून आलं अशी बातमी समाजमाध्यमात पसरल्यानं मंदिर परिसरात महादेवाच्या भक्तांची अलोट गर्दी झाली होती. भारतीय पुरातत्व विभागाकडून अमृतकुंडचं पाणी काढून ते स्वच्छ करण्यात आलं आहे. साफसफाईवेळी कुंडाच्या तळाशी असलेलं शिवलिंग स्पष्टपणे पाहायला मिळालं. ही बातमी वाऱ्यासारखी समाज माध्यमातून भाविकांपर्यंत पोहोचल्यानंतर भाविकांनी या ठिकाणी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती.
भाविकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये : "त्र्यंबकेश्वर मधील हे प्राचीन शिवलिंग नाही. 2013 मध्ये आम्ही हे शिवलिंग तिथं स्थापित केलं होतं. आता पुरातत्व विभागानं त्याची साफसफाई केली आणि स्थापित नर्मदेश्वराचं दर्शन झालं. याची ऐतिहासिक आणि पौराणिक कुठली कथा नाही. मंदिराच्या बाजूलाच पुरातन अमृतकुंड आहे. तिथल्या पाण्यानं मुख्य मंदिरातील शिवलिंगाचा अभिषेक केला जातो. इतर कुठंही पाणी वापरलं जात नाही. रीलच्या माध्यमातून प्राचीन शिवलिंग प्रकट झालं, अशा अफवा पसरत आहेत. त्यावर भाविकांनी विश्वास ठेऊ नये. त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या आतील जे शिवलिंग आहे ते ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांचं प्राचीन शिवलिंग आहे. त्यामुळं भाविकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये," असं आवाहन त्र्यंबकेश्वर देवस्थानाचे विश्वस्त कैलास घुले यांनी केलं.
त्र्यंबकेश्वर मंदिराचा इतिहास : महाराष्ट्राच्या नाशिक शहरापासून जवळपास 28 किमी दूर भगवान शंकराचं त्र्यंबकेश्वर मंदिर आहे. हे मंदिर प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक मंदिर आहे. मंदिराजवळ ब्रह्मगिरी पर्वत आहे. ज्याला पवित्र गंगा नदीचं उगमस्थान मानलं जातं. इथं कुशावर्त कुंड नावाचं एक पवित्र कुंड आहे. कुशावर्त कुंडाची निर्मिती श्रीमंत सरदार रावसाहेब पार्नेकर यांनी केली होती. सध्याच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिराची निर्मिती श्रीमंत नानासाहेब पेशवा यांनी 1755 ते 1786 दरम्यान केली होती. हे मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वताच्या पायथ्याशी स्थित आहे. इथं दर बारा वर्षांनी सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. भगवान भोलेनाथ यांना मानणारे साधू-महंत इथं कुंभमेळ्यासाठी वास्तव्यास असतात. कुंभमेळा काळात करोडो भाविक त्र्यंबकेश्वराचं दर्शन करून कुशावर्त कुंडात स्नान करतात.
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