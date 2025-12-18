"राम सुतार यांच्या कलाकृती कलाकारांसह नागरिकांना प्रेरणा देतील"-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार हे काळाच्या पडद्याआड गेल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यासह राज्यातील विविध नेत्यांनी समाजमाध्यमातून आदरांजली वाहिली आहे.
Published : December 18, 2025 at 11:50 AM IST|
Updated : December 18, 2025 at 12:42 PM IST
मुंबई- मूळचे धुळ्याचे असलेले प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार यांच्या मृत्यूनंतर कला क्षेत्रात दु:खाचं सावट पसरलं आहे. राम सुतार यांनी त्यांच्या शिल्पकलेतून घडविलेल्या अनेक महापुरुषांचे पुतळे राज्यातील कानाकोपऱ्यापासून संसेदच्या आवारात तसेच विदेशातील भारतीय दुतावासाच्या कार्यालयाबाहेर आहेत. त्यांच्या कार्याच्या आठवणी जागवित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील अनेक नेत्यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत आदरांजली वाहिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत राम सुतार यांच्या मृत्यूबाबत दु:ख व्यक्त केलं. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले, " श्री राम सुतार जी यांच्या निधनानं मी खूप दुःखी झालो आहे. ते एक अप्रतिम शिल्पकार होते. त्यांच्या कौशल्यामुळे भारताला केवडिया येथील 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'सह काही सर्वात प्रतिष्ठित वास्तू मिळाल्या आहेत. भारताचा इतिहास, संस्कृती आणि सामूहिक भावनेची शक्तिशाली अभिव्यक्ती म्हणून त्यांच्या कलाकृतीची नेहमीच प्रशंसा केली जाईल. त्यांनी येणाऱ्या पिढ्यांसाठी राष्ट्रीय अभिमान अजरामर केला आहे. त्यांची कलाकृती कलाकार आणि नागरिक दोघांनाही प्रेरणा देत राहील. त्यांच्या कुटुंबियांना, चाहत्यांसह त्यांच्या उल्लेखनीय जीवन आणि कार्याचा प्रभाव पडला, त्या सर्वांबद्दल माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. ओम शांती".
केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ- "महाराष्ट्र भूषण, ज्येष्ठ शिल्पकार पद्मश्री राम सुतार सर यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. भारतीय शिल्पकलेला जागतिक उंचीवर नेणारे, साधेपणा, शिस्त आणि कलेप्रती अपार निष्ठा असलेले राम सुतार सर हे केवळ महान कलाकार नव्हते, तर भारतीय संस्कृतीचे संवेदनशील द्रष्टे होते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात नम्रता, सातत्य आणि कर्मयोगाचा सुंदर संगम दिसून येत असे.स्वातंत्र्य चळवळीतील नेते, राष्ट्रपुरुष आणि महापुरुषांच्या भव्य पुतळ्यांतून त्यांनी इतिहासाला आकार दिला. ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’सारख्या जगातील सर्वोच्च पुतळ्याच्या माध्यमातून भारताची शिल्पपरंपरा जागतिक पटलावर ठसठशीतपणे मांडण्याचं ऐतिहासिक कार्य त्यांनी केलं. त्यांच्या कलेत राष्ट्रभक्ती, प्रेरणा आणि कालातीत मूल्यांचा प्रत्यय येतो. येणाऱ्या पिढ्यांसाठी त्यांचं कार्य सदैव मार्गदर्शक ठरेल. या महान कलाकाराला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास सद्गती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना व चाहत्यांना हे दुःख सहन करण्याचे बळ देवो!"
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल सुतार यांना दूरध्वनी करून ज्येष्ठ शिल्पकार महाराष्ट्रभूषण, डॉ. राम सुतार यांच्या निधनाबद्दल सांत्वन केलं. त्यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत म्हटलं, "रामभाऊंच्या निधनानं जिवंत मूर्ती साकारणारा जागतिक कीर्तीचा एक उमदा कलाकार आपल्यातून निघून गेला. अत्यंत बारकाईने केलेली कलाकुसर आणि त्यातील जिवंतपणा हे त्यांच्या कलेचं वैशिष्टय होते. काहीच दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीत त्यांच्या निवासस्थानी 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी आम्ही गेलो होतो, पुरस्कार स्वीकारताना त्यांनी 'महाराष्ट्र माझा' या गीताच्या ओळी उच्चारल्या तेव्हा भारावून गेलो होतो. अनेक शिल्पांना त्यांनी आकार दिला. स्टॅच्यु ऑफ यूनिटीमधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा किंवा अंदमानमधील वीर सावरकर यांचा पुतळा घडविला. वयाच्या 100 व्या वर्षी सुद्धा ते इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या कामात गुंतले होते. संसद भवन परिसरातसुद्धा त्यांनी तयार केलेले अनेक पुतळे आहेत. आपले आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा आणि सावित्रीबाई फुले, आपले वारकरी संत अशा मोठ्या मांदियाळीच्या शिल्पांना आकार देण्याचं काम त्यांनी केलं. या शिल्पांच्या माध्यमातून त्यांची कला शतकानुशतके आपल्या स्मरणात राहील आणि ते प्रत्येक शिल्प पाहताना त्यांचेच स्मरण होईल. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत".
उपमुख्यमंत्री अजित पवार- "ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांच्या निधनामुळे शिल्पकलेच्या क्षेत्रातील एका सुवर्णयुगाचा अंत झाला असून या क्षेत्रातील भीष्माचार्य काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. राम सुतार यांनी जगाच्या कानाकोपऱ्यात शेकडो शिल्पे साकारली. त्यांची प्रत्येक शिल्पे अप्रतिम सौंदर्याचा अद्भुत नमुना आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल या महामानवांच्या शिल्पातून त्यांनी देशाचा इतिहास जिवंत केला. या महामानवांचे कार्य, विचार सर्वांपर्यंत पोहोचवले. गेल्याच महिन्यात त्यांची तब्येत बरी नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नोएडा येथील त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन राज्य शासनाच्या वतीनं त्यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सन्मानानं प्रदान करण्यात आला होता. आणि अभिजात भाषा दिनाचं औचित्य साधून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांच्या शंभराव्या वाढदिवसानिमित्त विशेष सत्कार करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद साधला होता".
शिल्पे युगानुयुगे त्यांची आठवण करून देत राहतील- पुढे अजित पवारांनी म्हटलं," महाराष्ट्राच्या धुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून येऊन राम सुतार यांनी दिल्लीत आपलं अढळ स्थान निर्माण केलं. आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांनी काम केलं. यातून त्यांची कामाप्रती निष्ठा दिसून येते. एवढ्या मोठ्या पदावर पोहोचल्यावरही ते प्रत्येकाशी आत्मीयतेनं, आपुलकीनं बोलत. साधेपणा आणि नम्रपणा हा त्यांचा स्थायीभाव होता. देशभरातील अनेक मूर्तिकारांना घडवण्यात त्यांचं मोलाचं योगदान होतं. दगडातून जिवंत भावना साकारणारा जादूगार आज शांत झाला असला, तरी त्यांनी घडवलेली शिल्पे युगानुयुगे त्यांची आठवण करून देत राहतील. राम सुतार यांच्या निधनानं भारतीय स्मारक शिल्पांना जागतिक पातळीवर ओळख मिळवून देणारा उत्तुंग प्रतिभेचा शिल्पकार आपण गमावला आहे. त्यांच्या कुटूंबियांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळो, अशी प्रार्थना करतो".
एका सुवर्णपर्वाचा अस्त....
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- "आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे ज्येष्ठ शिल्पकार, ‘महाराष्ट्र भूषण’ राम सुतार यांच्या निधनाने शिल्पकलेच्या क्षेत्रातील एका महान पर्वाचा अस्त झाला असून 'शिल्पकलेचा कोहिनूर' काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. आपल्या कलेच्या जोरावर भारतीय संस्कृती आणि महापुरुषांचे विचार जगभर पोहोचविण्याच्या प्रदीर्घ योगदानासाठी त्यांना केंद्र सरकारतर्फे 'पद्मभूषण' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. महाराष्ट्राच्या मातीतून सुरू झालेली राम सुतार यांची शिल्पकला जागतिक स्तरावर पोहोचविणाऱ्या कलामहर्षि राम सुतार यांना 'महाराष्ट्र भूषण' हा महाराष्ट्राचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वीच आम्ही त्यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी गेलो होतो. त्यावेळी झालेली त्यांची भेट शेवटची ठरली. नर्मदा तीरावरील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी', संसदेतील महात्मा गांधींचा पुतळा अशा अनेक अजरामर कलाकृतींच्या माध्यमातून ते सदैव आपल्यासोबत असतील. त्यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन. भावपूर्ण श्रद्धांजली".
राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार ) अध्यक्ष शरद पवार- "देशातील ज्येष्ठ आणि नामवंत शिल्पकार, महाराष्ट्र भूषण, पद्मश्री व पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित राम सुतार यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. बालपणापासूनच त्यांच्या हाताला प्रतिभेचा स्पर्श लाभला होता. त्यांच्या अजरामर शिल्पकृतींनी भारताला जागतिक पातळीवर वेगळी ओळख मिळवून दिली.स्मारकशिल्पांची निर्मिती करताना प्रमाणबद्धता, सूक्ष्मता आणि भावभावनांचे अचूक प्रतिबिंब उमटवण्यासाठी ते विशेष मेहनत घेत असत. त्यांच्या शिल्पांमधून दगडालाही जिवंतपणा प्राप्त होत असे. राम सुतार यांच्या रूपाने शिल्पकलेतील एक थोर, बहुआयामी आणि युगप्रवर्तक व्यक्तिमत्त्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. त्यांच्या कलेचा वारसा सदैव प्रेरणादायी राहील. भावपूर्ण श्रद्धांजली!"
खासदार सुप्रिया सुळे- "प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार यांचे निधन झाल्याची बातमी अतिशय दुःखद आहे. वयाच्या शंभराव्या वर्षी देखील ते कार्यरत होते. त्यांनी संसदेसमोरील महात्मा गांधी यांचा पुतळा तयार केला होता. याशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, पं. जवाहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभभाई पटेल, इंदिरा गांधी अशा अनेक राष्ट्रपुरुषांची शिल्पे घडविली आहेत. गांधीसागर धरणावरील चंबळ स्मारक, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, महात्मा गांधी यांचा अर्धपुतळा या त्यांच्या आणखी काही विशेष उल्लेखनीय रचना आहेत. याखेरीज जगप्रसिद्ध अजिंठा लेण्यांचे जतन करण्यासाठी त्यांनी मोलाचे काम केले होते. त्यांना देशविदेशातील अनेक पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते. त्यांनी नुकतीच आयुष्याची शंभर वर्षे पुर्ण केली होती. त्यांच्या निधनामुळे भारतीय कलाक्षेत्रातील एक दिग्गज नाव काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. त्यांचे अनेक शिष्य आजही देशविदेशात कार्यरत आहेत. त्यांच्या कलेच्या माध्यमातून राम सुतार आपणास सदैव भेटत राहतील. भावपूर्ण श्रद्धांजली".
मंत्री सुनील तटकरे- "ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत वेदनादायक आहे. शिल्पकलेच्या क्षेत्रात त्यांनी दिलेले योगदान अमूल्य व अविस्मरणीय असून, त्यांच्या अजरामर कलाकृतींमुळे भारतीय शिल्पकलेला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळाली. त्यांच्या अतुलनीय कलाविष्काराची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्रभूषण’ पुरस्काराने त्यांचा गौरव केला, हा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण होता. साधेपणा, प्रामाणिक मेहनत आणि राष्ट्रभक्ती हीच त्यांच्या समृद्ध आयुष्याची खरी ओळख होती. राम सुतार यांचे जाणे ही कला व संस्कृती क्षेत्रासाठी अतुलनीय हानी आहे. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली! ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास सद्गती देवो. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. ॐ शांती!"
आमदार रोहित पवार-"पद्मश्री, पद्मभूषण, महाराष्ट्र भूषण अशा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित महान शिल्पकार राम सुतार यांनी वयाच्या १०१ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतल्याचं वृत्त अत्यंत दुखःद आहे. वयाच्या शंभराव्या वर्षीही ते आपल्या कलेशी समर्पित होते. त्यांच्या जाण्याने भारतीय शिल्पकला क्षेत्राचं मोठं नुकसान झालं. स्टॅच्यु ऑफ युनिटी, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज आदी अनेक महापुरुषांच्या त्यांनी उभारलेल्या शेकडो शिल्पांच्या माध्यमातून ते कायम स्मरणात राहतील.या अद्वितीय कलाकाराला माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली!"
आमदार सत्यजीत तांबे- "भावपूर्ण श्रद्धांजली !शिल्पकलेतील भीष्माचार्य म्हणून ओळखले जाणारे जगप्रसिद्ध शिल्पकार पद्मश्री राम सुतार यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. त्यांच्या निधनाने असंख्य शिल्पांच्या माध्यमातून इतिहासातील असंख्य व्यक्तिमत्वांना अजरामर करणारे कलाकार काळाच्या पडद्याआड गेले. धुळे जिल्ह्यातल्या एका छोट्याशा खेडेगावात जन्मलेले राम सुतार आपल्या शिल्पकलेच्या माध्यमातून संपूर्ण जगात पोहोचले. नुकतेच त्यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ या पुरस्काराने देखील गौरविण्यात आले होते. आज भारतीय संसदेच्या आवारातील राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींचे शिल्प, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी यांसह जगभरातील 450 देशांमध्ये त्यांनी उभारलेली शिल्पे उभी आहेत. या सर्व शिल्पांच्या माध्यमातून वंदनीय राम सुतार यांच्या स्मृती सदैव आपल्या मनात जिवंत राहतील!"
स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे सर्जनशील शिल्पकार, पद्मभूषण व महाराष्ट्र भूषण सन्मानित राम सुतार यांचे निधन अत्यंत दुःखद आहे.
त्यांच्या हातून साकारलेल्या मूर्तींनी भारताचा इतिहास, संस्कृती आणि अस्मिता जगाच्या पटलावर अजरामर केली.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार- भारतीय शिल्पकलेचे महान शिल्पकार,स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे सर्जनशील शिल्पकार, पद्मभूषण व महाराष्ट्र भूषण सन्मानित राम सुतार यांचे निधन अत्यंत दुःखद आहे.त्यांच्या हातून साकारलेल्या मूर्तींनी भारताचा इतिहास, संस्कृती आणि अस्मिता जगाच्या पटलावर अजरामर केली.त्यांचे योगदान कधीही विसरले जाणार नाही. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि कुटुंबीयांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो, हीच प्रार्थना.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण- "शिल्पकलेतील भीष्माचार्य, पद्मभूषण राम सुतार काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातील शिल्पकला क्षेत्रातील जिवंत विद्यापीठ हरपले आहे. शिल्पकलेसारख्या काहीशा अवघड कलेला त्यांनी आपल्या परिसस्पर्शाने नवीन आयाम मिळवून दिला. जवळपास ७७ वर्षांच्या आपल्या कारकिर्दीत राम सुतार यांनी हजारो शिल्पं घडवली. देशातले असे कुठले राज्य नाही की, जिथे राम सुतार यांनी तयार केलेले शिल्प नाही. 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' सारखे त्यांनी घडवलेले अनेक पुतळे देशाची मान उंचावत आहेत. जगातील किमान १५ देशांमध्ये राम सुतार यांनी तयार केलेली शिल्पं अभिमानाने उभी आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राम सुतार यांना नुकताच 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्या कला क्षेत्रात निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून निघणार नाही. त्यांच्या आत्म्यास सद्गती लाभो. तसेच सुतार कुटुंबीयांना या दुःखातून सावरण्याचे बळ लाभो!"
