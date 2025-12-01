ETV Bharat / state

'बापासारखा विठ्ठल सोबत असला तर आयुष्याचं पंढरपूर गाठणं सहज शक्य'; कवी डॉ मिर्झा रफी बेग यांना वाहिली श्रद्धांजली

लाखोंना हसवणारे वऱ्हाडी कवी डॉ. मिर्झा रफी बेग यांच्या कन्या हुमा नौशाद पठाण यांनी वडिलांच्या श्रद्धांजली सभेत भावना व्यक्त करताच संपूर्ण सभागृह स्तब्ध राहिलं.

Tributes paid to poet Dr Mirza Rafi Baig
अमरावतीत कवी डॉ मिर्झा रफी बेग यांना श्रद्धांजली वाहत आठवणींना दिला उजाळा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 1, 2025 at 7:02 AM IST

Updated : December 1, 2025 at 7:28 AM IST

अमरावती : "मी प्रिन्सेस आहे कारण मला कोणी प्रिन्स सापडला म्हणून नाही तर माझे बाबा हे किंग होते म्हणून मी प्रिन्सेस आहे. आज माझे बाबा गेलेत हे दुःख व्यक्त करण्यासाठीचे शब्द कोणत्याही शब्दकोशात सापडत नाहीत. बाबांसारखा विठ्ठल पाठीशी असला की आयुष्याचं पंढरपूर सहज गाठता येतं. आज मी केवळ माझे बाबा नाही तर बाबांबरोबर एक चांगला मित्र देखील गमावलाय," अशा शब्दात शब्दांच्या जादूनं लाखोंना हसवणारे वऱ्हाडी कवी डॉ. मिर्झा रफी बेग यांच्या कन्या हुमा नौशाद पठाण यांनी वडिलांच्या श्रद्धांजली सभेत भावना व्यक्त करताच संपूर्ण सभागृह स्तब्ध राहिलं. डॉ. मिर्झा रफी अहमद बेग यांना त्यांच्या असंख्य चाहत्यांच्या वतीनं अमरावती येथील अभियंता भवन येथे श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या श्रद्धांजली कार्यक्रमात हुमा नौशाद पठाण यांच्यासह अनेकांनी डॉ. मिर्झा बेग यांच्या आठवणींना उजाळा दिला.

कवी डॉ मिर्झा रफी बेग यांना श्रद्धांजली वाहत आठवणींना दिला उजाळा (ETV Bharat Reporter)

मूळ गावातील चाहत्यांसह अनेकांची उपस्थिती : आपल्या विनोदी कवितांसाठी 'मिर्झा एक्सप्रेस' या नावानं ओळखले जाणारे डॉ. मिर्झा रफी अहमद बेग यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शेगावनाका परिसर येथील अभियंता भवन येथे त्यांच्या चाहत्यांच्या वतीनं श्रद्धांजली सभा आयोजित करण्यात आली होती. डॉ.मिर्झा रफी अहमद बेग यांचे चुलत भाऊ आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात असणारे ख्यातनाम वरिष्ठ वकील फिरदौस मिर्झा , डॉ.मिर्झा बेग यांच्या यवतमाळ जिल्ह्यात नेर तालुक्यात येणाऱ्या धनज माणिक्कवडा येथील मूळ रहिवासी आणि कोल्हापूर येथे माहिती उपसंचालक असणारे प्रवीण टाके, कवी किशोर मुगल यांच्या प्रमुख उपस्थित धनज माणिकवाडा, नेर, यवतमाळ, नागपूर आणि अमरावती शहरातील त्यांचे चाहते व कुटुंबातील सदस्य श्रद्धांजली सभेला उपस्थित होते.

'मिर्झा एक्सप्रेस' पुढेही धावत राहावी : "वडिलांच्या जाण्यानंतर सर्व सोशल मीडिया, वृत्तपत्र पाहिले तर माझे वडील एखाद्या नटासारखे सर्वत्र प्रकाशझोतात असल्याचं लक्षात आलं. आज कळलं की, बाबा खरच किती मोठे होते. आमच्या घरात बाबांनी लोकशाही लागू केली होती. मी उशिरा का घरी आली? असा प्रश्न घरात कधीही कोणी विचारला नाही. ज्यांना जसं पटतं तसं करा इतकं स्वतंत्र होतं. धनज माणिकवाडा या छोट्याशा गावातून सडपातळ बांधा आणि अनेक व्याधी घेऊन निघालेल्या माझ्या बाबांची 'मिर्झा एक्सप्रेस' ही वयाच्या ६८ व्या प्लॅटफॉर्मवर थांबली. खरंतर ती अशी थांबायला नको. ती एक्सप्रेस माझ्या, तुमच्या साऱ्यांच्याच मनात धडकत राहावी," अशा भावना हुमा नौशाद पठाण यांनी व्यक्त केल्या.

पुढच्या जन्मी मिळावा मुलाचा जन्म : "आमच्या धर्मात पुनर्जन्म ही संकल्पना नाही असं असलं तरी माझ्या वडिलांना पुनर्जन्म मिळावा आणि मला देखील पुनर्जन्म मिळावा, अशी मी प्रार्थना करते. या जन्मात मी मुलगी असल्यामुळे माहेर सोडून सासरी जावं लागलं. वडिलांच्या कठीण काळात माझा भाऊ रमीज यानं बाबांची भरपूर सेवा केली. तो मुलगा असल्यामुळं त्याला ही संधी मिळाली. मला ती संधी मिळाली नाही," असं दुःख देखील हुमा नौशाद पठाण यांनी व्यक्त केलं.

पहिल्यांदा भाषण करतोय याचं दुःख : मराठी बोलायला, लिहायला आलंच पाहिजे हे माझ्या वडिलांचं म्हणणं होतं. स्टेजवर न घाबरता भाषण देणं शिक, भाषण दे असं बाबा मला नेहमी म्हणायचे. आज बाबांच्या श्रद्धांजली सभेत मी पहिल्यांदा स्टेजवर चढलो आणि भाषण देतो, हा माझ्या आयुष्यातला सर्वात दुःखद प्रसंग असल्याची वेदना डॉ. मिर्झा रफी अहमद बेग यांचे पुत्र रमीज बेग यांनी व्यक्त केली. माझ्या मुलाला मराठी बोलता येतं, त्याच्याशी मराठीत बोला असं ते घरी येणाऱ्यांना सांगायचे. पुढचा व्यक्ती लहान असो वा मोठा ते प्रत्येकाचा आदर करायचे. ज्या काळात लावण्या, मुजरे असे कार्यक्रम झाले अशा काळात त्यांनी त्यांच्या स्वच्छ भावना व्यक्त करणाऱ्या हास्य विनोदी कार्यक्रमांना गर्दी खेचली. मी सातव्या वर्गात होतो तेव्हा पहिल्यांदा माझी कविता क्रिकेटवर लिहिली, तेव्हा खूप छान लिहिली कविता असं म्हणत त्यांनी ती फाडून टाकली. कवितेनं तू पोट भरू शकत असशील तरच कविता लिही नाही तर नको लिहू. त्यांचं म्हणणं होतं, मला खूप त्रास झाला. खूप खस्ता खाव्या लागल्यात. मला त्यांनी कविता लिहू दिल्या नाहीत. त्यांच्या लपून मात्र मी कविता लिहायचो. आता त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरच्या क्षणी त्यांनी माझ्या कविता मागितल्या. मला त्यांनी त्यांच्या एका पुस्तकासाठी प्रस्तावना लिहायला लावली. या जगात प्रत्येकाचे वडील एक दिवस जातात. मात्र, आज माझ्या वडिलांच्या चाहत्यांनी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वडिलांना अमर केलं. यासाठी मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो, असं रमीज म्हणाला

त्यांच्या धाकामुळं मराठी शिकलो : "मी लहानपणी उर्दू शाळेत शिकायचो. मला एकदिवस रफी भाई म्हणले, तुला मराठी येतं का? मी नाही म्हणताच किती लाजेसी बाब आहे. मी मराठीत लिहित असतो आणि तुला मराठी येत नाही, असं ते म्हणाले. त्यांच्या धाकामुळं मी मराठी शिकलो," असं ॲड. फिरदौस मिर्झा म्हणाले. "रफीभाईनी आयुष्यभर प्रॅक्टिस बंद केली नाही. लोकांना जोडण्यासाठी ते बोलत गेले. यामुळंच आज आपण इतके सारे एकत्र आलोत. आपल्याला केवळ बोलून त्यांनी जोडलंय, ही शब्दांची खरी ताकद त्यांच्यात होती. वऱ्हाडी भाषेची रफीभाईंनी सेवा केली," अशीही आठवण त्यांनी काढली.

वडील गेले तेव्हाही सुचला विनोद : "मिर्झा भाई यांना कधी सिरियस होणं जमत नव्हतं. आमचे मोठे वडील म्हणजे भाईजी गेलेत. कब्रस्तांमधून परत आल्यावर आम्ही जेवायला बसलो. मी रफीभाईंच्या बाजूला बसलो. हळूच त्यांनी मला विचारलं, "अरे फिरदौस ये बता कितने देर तक सिरियस रह सकता आदमी?" त्यावेळी सर्वांचं आपल्याकडं लक्ष आहे. तेव्हा ते म्हणाले, काही नाही एक नवीन सुचलं म्हणून विचारतोय आणि त्यांनी मला त्या वातावरणात हस्तं केलं. आपण लोक त्यांच्यासारखे महान आणि मजबूत नाहीत. मात्र, आज आपण डॉ. मिर्झा यांना श्रद्धांजली वाहतो आहोत. त्यावेळी चेहऱ्यावर तरी हसू असावं असं मला वाटतं," असं ॲड. फिरदोस बेग म्हणाले.

'यांनी' केल्या भावना व्यक्त : या श्रद्धांजली सोहळ्यात कोल्हापूरचे माहिती उपसंचालक प्रवीण टाके, नेर येथील साहित्यिक संतोष अडसड, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील मराठी विषयाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. हेमंत खडके, वैभव व्हिवरकर, रुपेश कावलकर, अलका तलानकर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या कार्यक्रमात यादव तरटे पाटील यांचीही उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचं संचालन अनिरुद्ध पाटील यांनी केलं. उपजिल्हाधिकारी शामकांत म्हस्के यांनी आभार व्यक्त केलेत.

हेही वाचा - 'मिर्झा एक्सप्रेस' थांबली! सुप्रसिद्ध कवी, 'जांगडगुत्ता' शब्दाचे जनक डॉ. मिर्झा बेग यांचे अमरावतीत निधन

Last Updated : December 1, 2025 at 7:28 AM IST

