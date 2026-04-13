राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आशा भोसले यांना श्रद्धांजली; त्यांच्या संकल्पनेतील संगीत संस्था उभारणार

संगीत संस्था उभारण्याचा प्रस्ताव शासन पुढे नेणार असून, त्यांच्या संकल्पनेतील संस्था साकार करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय.

Tribute paid to Asha Bhosle during State Cabinet meeting
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आशा भोसले यांना श्रद्धांजली (Source- ETV Bharat)
Published : April 13, 2026 at 5:12 PM IST

मुंबई- ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या संकल्पनेतील संगीत संस्था स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक पावले उचलेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. आशा भोसले यांनी संगीत क्षेत्राशी संबंधित संस्था उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव शासन पुढे नेणार असून, त्यांच्या संकल्पनेतील संस्था साकार करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय. बैठकीत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी त्यांच्या निधनाबाबतचा शोकप्रस्ताव वाचून दाखवला.

आरोग्य आणि रोजगार क्षेत्रांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय : दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासन, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या क्षेत्रांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शासन सेवेतील भरती प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या व्हिजननुसार सुधारणा करण्यात येणार असून, एमपीएससीअंतर्गत संवर्गांची संख्या 53 वरून 153 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. संयुक्त परीक्षा योजनेतही नव्या सेवांचा समावेश होणार असून, ‘महाजॉब्स’ पोर्टलद्वारे ‘निपुण सेतू’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

स्टेडियमच्या जागेवर वीज उपकेंद्र उभारण्यास मंजुरी : कुळगांव-बदलापूर येथील विकास आराखड्यात बदल करून स्टेडियमच्या जागेवर वीज उपकेंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, यासाठी सुमारे चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ स्थापनेस हिरवा कंदील देण्यात आलाय. स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी कौशल्य विद्यापीठामुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. नाबार्डच्या निधीतून सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छीमारांसाठी मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी 61 कोटी 24 लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आलीय. तसेच राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून (JICA) 3 हजार 708 कोटी रुपयांचे वित्तीय सहाय्य मिळणार आहे.

177 तालुक्यांमध्ये सर्वांगीण विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार : नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून, आता 177 तालुक्यांमध्ये सर्वांगीण विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेत सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी शासनाच्या नामनिर्देशनाद्वारे करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आलाय.

