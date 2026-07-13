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नळ योजना कागदावरच; मेळघाटातील मोझरी, धरमठोक गावात पाण्यासाठी पायपीट, दूषित पाणी पिण्याची वेळ

मेळघाटातील मोझरी आणि धरमठोक या गावांमध्ये नळ योजना केवळ कागदावरच राहिल्यामुळं नागरिकांना पाण्यासाठी प्रचंड पायपीट करावी लागत आहे.

Amravati water issue
मेळघाटातील मोझरी, धरमठोक गावात पाण्यासाठी पायपीट (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 1:53 PM IST

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अमरावती : सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या मेळघाटातील अनेक आदिवासी गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. पावसाळा सुरू झाला असला तरी डोंगराळ, दुर्गम भागातील अनेक गावांमध्ये पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध नसल्यानं ग्रामस्थांना आजही विहिरी, ओढे आणि नदीतील साचलेल्या पाण्यावरच अवलंबून राहावं लागत आहे. शासनाने विविध जलपुरवठा योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक गावांमधील नळ कोरडे असून पाण्याच्या टाक्या केवळ शोभेच्या वस्तू ठरल्या आहेत. चिखलदरा तालुक्यातील मोझरी आणि धरमठोक या गावांचा 'ईटीव्ही भारत'नं आढावा घेतल्यानंतर मेळघाटातील पाणीटंचाईचं भयावह वास्तव पुन्हा एकदा समोर आलंय.


घरोघरी नळ पण पाण्याचा एक थेंबही नाही : चिखलदरा येथील गाविलगड किल्ला परिसरात दरीमध्ये खाली मोझरी हे गाव वसलं आहे. मोझरी गावात काही वर्षांपूर्वी हर घर नल योजनेअंतर्गत घराघरात नळ जोडणी करण्यात आली. मात्र ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार या नळांमधून आजवर नियमित पाणी आलेलंच नाही. शासनानं गावात मोठी विहीर बांधली, मात्र त्यातील पाणी पिण्यायोग्य नसल्यानं ती निरुपयोगी ठरली आहे. गावाजवळील एका शेतकऱ्याच्या विहिरीतून पाणीपुरवठ्याची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्यामुळं मोटार बंद पडते आणि पाणीपुरवठा ठप्प होतो. परिणामी ग्रामस्थांना दूषित पाणी पिण्याची वेळ येत असून आरोग्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Amravati water issue
घरोघरी नळ पण पाण्याचा एक थेंबही नाही (ETV Bharat Reporter)


धरमठोक गावात साडेतीन वर्षांपासून टाकीचं काम : धरमठोक गावात सुमारे साडेतीन वर्षांपासून पाण्याच्या टाकीचं बांधकाम सुरू झालं. टाकीचं काम पूर्णत्वाकडं गेलं असलं तरी आजपर्यंत त्या टाकीतून गावाला पाणीपुरवठा झालेला नाही. उन्हाळ्यात ग्रामपंचायतीच्या विहिरीतलं पाणी आटत असताना ग्रामस्थांना दूरवरून पाणी आणावं लागतं. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर ही परिस्थिती कोणतीही सुधारणा झालेली नाही असं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे.



केवळ दोन गावांचा नव्हे, 33 गावांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न : मोझरी आणि धरमठोक ही केवळ दोन उदाहरणं आहेत. मेळघाटात चिखलदरा आणि धारणी या दोन तालुक्यातील जवळपास 33 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गंभीर टंचाई आहे. अनेक गावांमध्ये पाण्याच्या टाक्या उभारण्यात आल्या, नळ योजना मंजूर झाल्या, मात्र घराघरात पाणी पोहोचलेलं नाही. अनेक योजना कागदावर पूर्ण दाखवल्या गेल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या अर्धवट अवस्थेत आहेत.

Amravati water issue
पावसाळा सुरू झाला तरी नदीला पाणी नाही (ETV Bharat Reporter)



सौर उर्जेवर चालणाऱ्या योजना पावसाळ्यात ठप्प : मेळघाटात सुमारे 33 गावांमध्ये नियमित वीज पुरवठा नसल्यानं त्या गावांमध्ये सौरऊर्जेवर आधारित पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात आल्या आहेत. मात्र पावसाळ्यात सूर्यप्रकाश कमी असल्यानं या योजना प्रभावीपणे चालत नाहीत. परिणामी उन्हाळ्यात अधिक भीषण पाणी टंचाईचा सामना ग्रामस्थांना करावा लागत आहे.



उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही परिस्थितीत बदल नाही : मेळघाटातील 33 गावांमध्ये पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याचा प्रश्न उपस्थित करत खोज सामाजिक संस्थेचे प्रमुख बंड्या साने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने प्रत्येक गावात स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. मात्र प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुरळीत नसल्याचं वास्तव कायम आहे.



योजना कागदावर प्रत्यक्षात गाव तहानलेलं : मेळघाटातील अनेक पाणीपुरवठा योजना केवळ कागदावर पूर्ण दाखवल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात नळ योजना अर्धवट असून संबंधित विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. वनविभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. मात्र मुंबईतले अधिकारी अमरावतीतल्या अधिकाऱ्यांना आदेश देतात. अमरावतीतला अधिकारी ब्लॉक अधिकाऱ्याला सांगतो आणि ब्लॉक अधिकारी त्याच्या खालच्या कर्मचाऱ्यांना बोलतो. मात्र प्रत्यक्षात एकही अधिकारी कुठल्या गावात वास्तविक परिस्थिती पाहण्यासाठी येत नाही. कुठल्या योजनाही या दुर्गम गावांमध्ये कार्यान्वित होत नाही असं बंड्या साने यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Amravati water issue
मेळघाटातील मोझरी, धरमठोक गावात पाण्यासाठी पायपीट (ETV Bharat Reporter)

आदिवासी बांधवांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी नाही : खडीमल, तारूबांदा, दाबी, सुनिता यांसह अनेक गावांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात पाणीपुरवठा सुरू असला तरी तो अत्यंत अपुरा आहे. लाखो रुपयांच्या योजना राबवूनही आदिवासी बांधवांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळत नसल्याचं दुर्दैवी चित्र आहे. उच्च न्यायालयानं स्वच्छ पाणी हा नागरिकांचा सन्मानाचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं असतानाही संबंधित विभाग प्रत्यक्षात गावांमध्ये जाऊन परिस्थितीची पाहणी करत नसल्याची खंत देखील बंड्या साने यांनी व्यक्त केली. ‌



महिलांची पाण्यासाठी पायपीट : " गावात पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या आहे. पाणी आणण्यासाठी दूरवर जावं लागतं. कपडे आणि भांडी धुण्यासाठी ही नदीवर जावं लागतं. नदीतही पाणी नसल्यानं जिथे थोडं पाणी साचला आहे तिथे सर्व कामे करावी लागतात" असं मोजणी येथील रहिवासी कुसुम बेलसरे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाल्या.

Amravati water issue
पाण्याची गंभीर टंचाई (ETV Bharat Reporter)


डोक्यावर वाहून आणावं लागतं पाणी : "गावात पिण्यासाठी पाणी नाही. त्यामुळं दूरवरून डोंगरावर पाणी वाहून आणावं लागतं. रोजची हीच कसरत झाली आहे." असं जस्मू कासदेकर म्हणाल्या.



दूषित पाण्यामुळं आजारांची भीती : " विज गेली की बोरवेल बंद पडते. पाणी मिळत नसल्यानं दूषित पाणी प्यावं लागतं. त्यामुळं आजार होण्याची भीती कायम असते" अशी खंत अश्विनी या युवतीनं व्यक्त केली.

मेळघाटातील मोझरी, धरमठोक गावात पाण्याची गंभीर टंचाई (ETV Bharat Reporter)




टाकी बांधली पण घरापर्यंत पाणी पोहोचलं नाही : " धरमठोक गावात पाण्याची मोठी टाकी गत साडेतीन वर्षांपासून उभारली जात आहे. आजपर्यंत गावात कोणत्याही घरापर्यंत पाणी पोहोचलेलं नाही. उन्हाळ्यात ग्रामपंचायतीच्या विहिरीतही पाणी राहत नसल्यानं मोठी अडचण निर्माण होते. पावसाळ्यात तर पिण्याचं पाणी मिळवण्याकरिता कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागतो" असं धरमठोक येथील रहिवासी रामबाबू दहीकर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.



प्रशासनाच्या दाव्यांवर ग्रामस्थांचे प्रश्न : शासनाकडून मेळघाटातील पाणीपुरवठा सुरळीत असल्याचा अहवाल दिला जात असला तरी प्रत्यक्षात गावांमध्ये परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. अधिकारी गावात येऊन वास्तवाची पाहणी करत नसल्याने समस्या वर्षानुवर्ष कायम आहे असं ग्रामस्थ म्हणतात.

Amravati water issue
मोझरी गावात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न (ETV Bharat Reporter)



स्वच्छ पाण्याच्या अधिकाराची प्रतीक्षा : देश विकासाच्या दिशेनं वेगानं वाटचाल करत असताना मेळघाट आतील आदिवासी बांधवांना आजही स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या योजना, उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि प्रशासनाचे दावे असूनही अनेक गावातील महिलांच्या डोक्यावर आजही पाण्याचे हांडे दिसतात. पावसाळ्यातही तहानलेला मेळघाट शासनाच्या संवेदनशील हस्तक्षेपाची आणि प्रभावी अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करत आहे.


* मेळघाटातील 25 ते 30 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गंभीर टंचाई.

* मोझरी घरोघरी नळ पण पाण्याचा एक थेंबही नाही.

* धरमठोकमध्ये साडेतीन वर्षापासून पाण्याच्या टाकीचं काम, घरापर्यंत पाणी अद्याप पोहोचलेलं नाही.

* मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही 33 गावातील पाणी प्रश्न कायम.

* सौर ऊर्जेवरील पाणीपुरवठा योजना पावसाळ्यात निष्प्रभ ठरत असल्यानं ग्रामस्थांची गैरसोय.

* महिलांना दररोज पायपीट करून पाणी आणावं लागत असून दूषित पाण्यामुळं आरोग्याचा धोका वाढला.



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TAGGED:

WATER ISSUE
मोझरी आणि धरमठोक
MOZARI AND DHARAMTHOK VILLAGES
पिण्याचे स्वच्छ पाणी
WATER ISSUE IN MELGHAT

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