नाशिकहून पायी चालत मुंबईत आलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची मुंबईत धरपकड
दादरच्या टिळक भवनला मुंबई पोलिसांनी गराडा घातला असून, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसकडून प्रशासनाचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.
Published : October 6, 2026 at 3:44 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 4:46 PM IST
मुंबई : दादरच्या टिळक भवन परिसरात नाशिकहून शेकडो आदिवासी विद्यार्थी आले असून, पोलीस अन् विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या चकमकीनंतर तणावाचं वातावरण तयार झालं होतं. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेश कार्यालयात आश्रयाला आलेले असताना मुंबई पोलिसांनी तिथं घुसून केलेल्या कारवाईमुळे मोठा वाद निर्माण झालाय.
आंदोलनामागची पार्श्वभूमी आणि मागण्या - नाशिकमध्ये महिनाभर आंदोलन केल्यानंतर शेकडो आदिवासी विद्यार्थी मूलभूत सुविधांच्या मागणीसाठी पायी चालत मुंबईत दाखल झालेत. बाहेरून आलेल्या या विद्यार्थ्यांना राहण्याची कोणतीही व्यवस्था नसल्यानं काँग्रेसनं त्यांना दादर येथील 'टिळक भवन' या पक्ष कार्यालयात आसरा दिला होता. राज्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी, आदिवासी विकास मंत्र्यांचा राजीनामा आणि सर्पदंश पीडितांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी आंदोलक करीत आहेत. लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन दडपण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी टिळक भवनमध्ये येऊन धरपकड केली. विद्यार्थ्यांबरोबर NSUI चे प्रदेशाध्यक्ष सागर साळुंखे, प्रद्युम यादव, ऑफिस कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. पोलिसांनी कुमारवयीन वर्षांच्या विद्यार्थिनींनाही ताब्यात घेऊन त्यांना वाईट वागणूक दिली, त्यांचा छळ केला. पोलीस कारवाईमुळे काही मुली बेशुद्ध पडल्या. पोलिसांच्या या दडपशाहीचा काँग्रेस पक्ष तीव्र शब्दात निषेध करीत आहे. काँग्रेस पक्ष या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत त्यांच्या संघर्षाला साथ देऊ, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.
पोलिसांची कारवाई आणि राजकीय प्रतिक्रिया - दक्षिण मुंबईतील राजभवनाकडे हा मोर्चा निघण्यापूर्वीच मुंबई पोलिसांनी टिळक भवनाला वेढा घातला आणि काही विद्यार्थ्यांसह नेत्यांनाही ताब्यात घेतलंय. राजकीय कार्यालयात पोलीस बळाचा वापर करून विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप करत ही भाजपा सरकारची दडपशाही असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते भाई जगताप यांनी केलाय. तर राज्याचे माजी कृषी मंत्री के. सी. पडवी यांनीदेखील या कारवाईचा तीव्र शब्दांत निषेध करत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केलीय. आदिवासी विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळेत मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, निकृष्ट जेवण मिळते, पाण्याची व्यवस्था नाही. या मुद्द्यांवर विद्यार्थी शांततेत आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. मुंबईत आलेल्या आणि काँग्रेस कार्यालय टिळक भवनमध्ये विश्रांती घेत असताना मुंबई पोलिसांनी सरकारच्या इशाऱ्यावर आदिवासी विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली. विद्यार्थ्यांची जबरदस्तीने धरपकड करून त्यांचा नाहक छळ करणाऱ्या पोलिसांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी ज्येष्ठ नेते आणि CWC चे सदस्य नसीम खान यांनी केलीय.
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