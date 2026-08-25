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आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नागपुरात पुन्हा ठिय्या आंदोलन; वसतिगृहाच्या वयोमर्यादेसह विविध मागण्यांवरून संताप

आदिवासी विद्यार्थ्यांनी नागपुरात ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. वसतिगृहाच्या नव्या नियमांवरून तसंच, विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन सुरू केलं आहे.

Tribal Students Resume Protest in Nagpur
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नागपुरात पुन्हा ठिय्या आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2026 at 3:54 PM IST

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नागपूर : आदिवासी विकास विभागाच्या नागपुरातील अपर आयुक्त कार्यालयात विद्यार्थ्यांचं पुन्हा ठिय्या आंदोलन सुरू झालं आहे. भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा जिल्ह्यांतील आदिवासी विद्यार्थी आज मंगळवार (25 ऑगस्ट) सकाळपासून कार्यालयाच्या परिसरात आंदोलनाला बसले आहेत. वसतिगृहातील वास्तव्याची वयोमर्यादा, स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण, विद्यार्थी संघटनांमधील सहभागावरील निर्बंध यांसह विविध मागण्यांवर शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

यापूर्वी नागपुरातील आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी अपर आयुक्त कार्यालयात तब्बल 10 दिवस ठिय्या आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर 22 ऑगस्टच्या रात्री आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली होती. चर्चेनंतर शासनानं विद्यार्थ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्याचं जाहीर करण्यात आलं. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं होतं.

मात्र, आंदोलन मागे घेताना नागपूरच्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यात आली नसल्याचा आरोप भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा जिल्ह्यांतील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. तसंच राज्यातील विविध आश्रमशाळांमध्ये आतापर्यंत झालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंच्या घटना, जपतलाई येथील आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचे झालेले मृत्यू आणि वसतिगृहातील वास्तव्याबाबत शासनाने काढलेल्या नव्या परिपत्रकातील तरतुदी या मुद्द्यांवर शासनाकडून ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नागपुरात पुन्हा ठिय्या आंदोलन (ETV Bharat)

वसतिगृहातील वयोमर्यादा रद्द करण्याची मागणी : आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहात राहण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या वयाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी 26 वर्षांपर्यंत वसतिगृहात राहण्याची तरतूद करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर ही मर्यादा 30 वर्षांपर्यंत करण्यात आली असली, तरी विद्यार्थी आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाहीत.

वयोमर्यादेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधी मर्यादित होऊ नयेत, याची शासनानं काळजी घ्यावी, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. तसंच वयाची मर्यादा, स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण, विद्यार्थी संघटनांमध्ये सहभागावरील निर्बंध आणि दुसरी पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसंदर्भातील तरतुदी यांचा पुनर्विचार करून विद्यार्थी हिताचा सुधारित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

वसतिगृह प्रवेशाच्या नियमांवरून ठिय्या आंदोलन : 13 ऑगस्टपासून विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशीही आंदोलन सुरू होतं. 22 ऑगस्टच्या रात्री आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली होती. चर्चेनंतर शासनानं विद्यार्थ्यांच्या अनेक मागण्या मंजूर केल्याचं जाहीर करण्यात आलं. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागं घेतलं होतं. मात्र, त्यानंतर पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे.

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अडचणी : आदिवासी विकास विभागानं वसतिगृह प्रवेशासाठी केलेल्या नव्या नियमांमुळे उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसमोर अडचणी निर्माण होणार असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित शासन निर्णयात बदल करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

नव्या नियमांमध्ये वसतिगृह प्रवेशासाठी 26 वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. उच्च शिक्षण घेताना विविध कारणांमुळे काही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा कालावधी वाढतो. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या सुविधेपासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर आदिवासी विकास विभागानं वसतिगृहात राहण्याची वयोमर्यादा 26 वरून 30 वर्षे केली आहे. मात्र, विद्यार्थी अद्याप आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाहीत. विशेषतः उच्च शिक्षण, पदव्युत्तर शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सुविधा महत्त्वाची असल्याचं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी 70 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा : वसतिगृह प्रवेशात स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी 70 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. आदिवासीबहुल ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी नागपूर, मुंबई, पुणे, नाशिक यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जावं लागतं. अशा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह हा शिक्षणाचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाची तरतूद झाल्यास इतर जिल्ह्यांमधून उच्च शिक्षणासाठी शहरांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश मिळणं कठीण होऊ शकते, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

विद्यार्थी संघटनांमध्ये सहभागी होण्यावर निर्बंध? : वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी संघटनांमध्ये सहभागी होण्यास किंवा आंदोलनात भाग घेण्यास निर्बंध घालण्यात आल्याचा आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. आपल्या समस्या मांडणे आणि लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणे हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे अशा निर्बंधांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा आक्षेप आंदोलनकर्त्यांनी घेतला आहे.

दुसरी पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही मुद्दा : समान स्तरावरील दुसरी पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही नव्या नियमांमध्ये निर्बंध असल्याचा विद्यार्थ्यांचा दावा आहे. बदलत्या रोजगाराच्या परिस्थितीत विद्यार्थी नवीन कौशल्ये आणि विविध शैक्षणिक पात्रता मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या सुविधेपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.

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TAGGED:

TRIBAL STUDENTS
ADIVASI HOSTEL ADMISSION AGE LIMIT
आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन नागपूर
आंदोलन
NAGPUR ADIVASI STUDENT PROTEST

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