आदिवासी विद्यार्थ्यांचे ठिय्या आंदोलन चौथ्या दिवशीही सुरू; नव्या जीआर विरोधात आक्रमक भूमिका
नागपुरात आदिवासी विद्यार्थ्यांचं वसतिगृह प्रवेशाच्या नव्या नियमांविरोधात (New Hostel Admission GR) चौथ्या दिवशीही ठिय्या आंदोलन सुरू आहे.
Published : August 16, 2026 at 5:23 PM IST
नागपूर : गेल्या चार दिवसांपासून नागपूरच्या आदिवासी अपर आयुक्त कार्यालयासमोर आदिवासी समाजातील शेकडो विद्यार्थी ठिय्या आंदोलन करत आहेत. आदिवासी विकास मंत्रालयानं काही दिवसांपूर्वी आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ वयाच्या 26 वर्षापर्यंत राहता येणार आहे, असा शासन आदेश काढला होता. त्याविरोधात विद्यार्थी ठिय्या आंदोलन करत आहेत.
गेल्या चार दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थी नागपूरच्या आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालयासमोरून हलले नाहीत. त्यामुळं प्रशासन नमती भूमिका घेण्याचीच दाट आहे. त्याचे स्पष्ट संकेतदेखील मिळू लागले आहेत. आदिवासी वसतीगृहात राहण्याची वयोमर्यादा ही 26 वरून 30 वर्ष करण्यात आली असली तरी, विद्यार्थी ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाहीत.
विद्यार्थी हिताचा सुधारित निर्णय घ्यावा : नव्या नियमांमुळं आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळत असलेली शिक्षणाची संधी ही मर्यादित होणार नाही, याची राज्य सरकारनं काळजी घ्यावी, अशी आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे. वयाची मर्यादा, स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण आणि विद्यार्थी संघटनांमध्ये सहभागावरील निर्बंध आणि दुसरी पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात तरतुदी या बाबींचा पुनर्विचार करून विद्यार्थी हिताचा सुधारित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
13 ऑगस्टपासून विद्यार्थ्यांचं ठिय्या आंदोलन : आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांनी 13 ऑगस्टपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. चौथ्या दिवशीही हे आंदोलन कायम असून, स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशीही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवलं होतं.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर अडचणी : आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आदिवासी विकास विभागानं वसतिगृह प्रवेशासाठी लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळं उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसमोर अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळं संबंधित शासन निर्णयात बदल करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
26 वर्षांची वयोमर्यादा झाली 30 : नव्या नियमांमध्ये वसतिगृह प्रवेशासाठी 26 वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याचा विद्यार्थ्यांचा आक्षेप आहे. उच्च शिक्षण घेताना विविध कारणांमुळं काही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा कालावधी वाढतो. त्यामुळं अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या सुविधेपासून वंचित राहावं लागू शकतं, अशी भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. वसतिगृहातील वयोमर्यादा 26 वरून 30 वर्षे करण्यात आली असली, तरी इतर मागण्यांवर निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली. विशेषतः उच्च शिक्षण, पदव्युत्तर शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सुविधा अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं विद्यार्थ्यांचे म्हणणं आहे.
स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी 70 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा : वसतिगृह प्रवेशात स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी 70 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केलाय. त्यांच्या मते, आदिवासीबहुल ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी नागपूर, मुंबई, पुणे आणि नाशिक यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जावं लागतं. अशा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह हा शिक्षणाचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाची तरतूद झाल्यास इतर जिल्ह्यांमधून उच्च शिक्षणासाठी शहरांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश मिळणं कठीण होऊ शकतं, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केलाय.
विद्यार्थी संघटनांमध्ये सहभागी होण्यावरही आक्षेप : वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी संघटनांमध्ये सहभागी होणं किंवा आंदोलनात सहभागी होण्यासंदर्भात निर्बंध घालण्यात आल्याचा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केलाय. शिक्षण घेत असताना आपल्या समस्या मांडणं आणि लोकशाही पद्धतीनं आंदोलन करणं हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळं अशा प्रकारचे निर्बंध विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम करू शकतात, असा आक्षेप आंदोलनकर्त्यांनी घेतलाय.
दुसरी पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही मुद्दा : समान स्तरावरील दुसरी पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही नव्या नियमांमध्ये काही निर्बंध असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केलाय. बदलत्या रोजगाराच्या परिस्थितीत विद्यार्थी नवीन कौशल्ये आणि विविध शैक्षणिक पात्रता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या सुविधेपासून वंचित ठेवणं योग्य नाही, अशी भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
चर्चेतून अद्याप तोडगा नाही : आंदोलन सुरू झाल्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री आणि विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विद्यार्थ्यांची चर्चा झाल्याचं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, या चर्चेतून कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केलाय. सरकार आणि विभागानं विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडं संवेदनशीलतेनं पाहून विद्यार्थी हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केलीय.
रात्रंदिवस कार्यालयासमोर ठिय्या : गेल्या चार दिवसांपासून विद्यार्थी दिवस-रात्र अप्पर आयुक्त कार्यालयाच्या परिसरात ठिय्या देऊन बसले आहेत. आंदोलनाचा कालावधी वाढत असताना विद्यार्थ्यांनी आपली भूमिका आणखी तीव्र केलीय. सरकारकडून ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिलाय.
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