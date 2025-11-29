नाशिकच्या तपोवनातील झाडांचा जादूटोणा करण्यासाठी वापर; अंनिसचा संशय

ETV Bharat / state

नाशिकमध्ये तपोवनातील झाडांचा जादूटोणा करण्यासाठी वापर होत असल्याचा संशय अंनिसनं व्यक्त केलाय. यासंदर्भात त्यांनी तपोवनमध्ये जाऊन प्रबोधन केलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 29, 2025 at 7:14 PM IST

नाशिक - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक तपोवनातील झाडं तोडण्याचा वाद चिघळला असून येथील काही वृक्षांवर जादुटोणा करुन चिठ्ठ्या लावल्या असल्याचं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांना आढळून आलं. त्यांनी त्या चिठ्ठ्या काढून घेत उपस्थितांचं प्रबोधन केलं.


नाशिकमध्ये पर्यावरण प्रेमींचे तपोवनातील वृक्षतोडी विरोधात अंदोलन सुरू आहे. इतर संघटनांप्रमाणे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने त्यास पाठिंबा दिला आहे. अंदोलनासाठी शनिवारी अनेक संघटनांचे कार्यकर्ते तपोवनातील जंगलात आले होते. अंनिसचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे हेही तिथे हजर होते. चिपको अंदोलनाचा भाग म्हणून त्यांनी एका वृक्षाला मिठी मारली. त्यावेळी वृक्षाला चिठ्ठ्यांच्या सुरळ्या अडकवलेल्या दिसल्या. त्या दोरीने वृक्षास बांधलेल्या होत्या. त्याबद्दल संशय आल्यानं त्यांनी एक सुरळी उघडून पाहिली. त्यात पंधरा-वीस चिठ्ठ्या आढळून आल्या. त्यावर उर्दू सारख्या भाषेत नकाशा आणि मजकूर लिहिलेला आढळला. हा जादूटोण्याचा प्रकार असल्याचं म्हणत त्यांनी या चिठ्ठ्या काढून घेत उपस्थितांचं प्रबोधन केलं.


चिठ्ठ्यात अरबी भाषेत मजकूर - झाडावरील या चिठ्ठ्यांची मुस्लिम बांधवांकडून पडताळणी केली असता ते अरबी भाषेत लिहेलेलं असल्याचं समजलं. सोबत तावीज असल्याने जादुटोणा असल्याची खात्री पटली. कुणीतरी परप्रांतीय भोंदूनं कदाचित हे कृत्य केल्याचा संशय अंनिसने व्यक्त केला आहे. एखाद्याचं भलं किंवा दुश्मनाचं वाईट करण्याच्या उद्देशानं सदर जादुटोणा केला असावा, असा संशय कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला. परंतु अशा कृत्याने व्यक्तीच्या जीवनावर कोणताही चांगला अथवा विपरीत परिणाम होत नसल्याचं कार्यकर्त्यांनी सांगितलं.

भोंदूगिरीपासून दूर राहावे - सदरचे कृत्य जादुटोणा विरोधी कायद्यान्वये गुन्हा आहे. मात्र सदरचे कृत्य अनेक महिन्यांपूर्वी केले असल्याने कुणी केले हे शोधणं अवघड आहे. त्यामुळे हे काढून घेत प्रबोधन करणं गरजेचे होतं, तसंच या प्रकरणाचा वृक्षातोड विरोधी आंदोलनाशी काहीही संबध नाही. हे अनेक महिन्यांपूर्वी केलेलं असावं. लोकांनी अशा प्रकारच्या भोंदूंपासून सावध रहावं. कुणाची फसवणूक झाली असल्यास पोलिसांशी अथवा अंनिसशी संपर्क साधावा असं आवाहन अंनिसचे राज्य कार्यवाहक कृष्णा चांदगुडे केलं आहे.

झाडांचा जादूटोणा करण्यासाठी वापर
वृक्षांवर जादुटोणा
NASHIK TAPOVAN
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
