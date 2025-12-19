कोल्हापुरात दुर्मिळ वृक्षांचं प्रत्यारोपण, ज्योतिबाच्या पायथ्याला 'दख्खन केदारण्य' प्रकल्पाची निर्मिती; झाडं वाचवण्यासाठी अनोखा उपक्रम
विकास प्रकल्पांमुळे तोडली जाणारी झाडं वाचविण्याचा एक सकारात्मक प्रयत्न कोल्हापूरमध्ये सुरू आहे. ज्योतिबा डोंगराच्या पायथ्याला 'दख्खन केदारण्य' नावानं एक विशेष वनक्षेत्र साकारलं जात आहे.
Published : December 19, 2025 at 10:26 AM IST
कोल्हापूर : राज्यात हजारो कोटी रुपये खर्चून रस्ते बांधणीचे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांच्या निर्मितीसह इतर विकासकामांमध्ये अडथळा ठरणारी दुर्मिळ झाडं तोडली जात असल्यानं राज्यभरातील पर्यावरणप्रेमी अस्वस्थ आहेत. या पार्श्वभूमीवर, विकास प्रकल्पांमुळे तोडली जाणारी झाडं वाचविण्याचा एक सकारात्मक प्रयत्न कोल्हापूरमध्ये सुरू आहे. ज्योतिबा डोंगराच्या पायथ्याला 'दख्खन केदारण्य' नावानं एक विशेष वनक्षेत्र साकारलं जात आहे. या उपक्रमाद्वारे जिल्हा तसेच, जिल्ह्याबाहेरील सुमारे 2 हजार झाडांना जीवदान देऊन त्यांचं पुन्हा रोपण (ट्रान्सप्लांटेशन) केलं जाणार आहे. हा उपक्रम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, वन विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविला जात आहे.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश काय? : कोल्हापूरच्या श्री ज्योतिर्लिंग क्षेत्र बहुआयामी उत्कर्ष प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन, वनविभाग आणि वारणा समूहाच्या वतीने विकासकामांमुळे बाधित झालेल्या परिसरात मोडीत निघालेल्या तसेच, श्री ज्योतिर्लिंग चरणी स्वतःच्या शेतजमिनीतील अर्पण केलेल्या मोठ्या वृक्षांचं पुनर्रोपण करून केदार वनाचं हरित वैभव पुन्हा उभं करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. याशिवाय, 'केदार विजय' या ग्रंथात उल्लेख असलेल्या दुर्मिळ लहान वृक्षांचं संगोपन आणि संवर्धन देखील या उपक्रमात समाविष्ट करण्यात आलं आहे.
'केदार विजय' हा ग्रंथ वाडी रत्नागिरी येथील श्री ज्योतिबा (केदारनाथ किंवा दख्खनचा राजा) यांच्या महिमा, लीलावर्णन आणि चैत्र यात्रेचं वर्णन करणारा धार्मिक ग्रंथ आहे. हा 36 अध्यायांचा ग्रंथ असून तो मूळ संस्कृतमध्ये आहे, आणि पुढे हरी गोपाळ अंगापूरकर यांनी मराठीत अनुवादित केला आहे.
'20 हजार झाडांची लागवड करून दख्खन केदारण्य' : 5 जून 2025 रोजी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते 'दख्खन केदारण्य' वृक्ष लागवडीचा पहिला टप्पा ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करण्यात आला होता. वाडी रत्नागिरी डोंगर परिसरातील 30 एकर क्षेत्रामध्ये केदार विजय ग्रंथात नोंद असलेल्या 20,000 वेगवेगळ्या भारतीय झाडांची लागवड करून दुर्मिळ 'दख्खन केदारण्य' तयार करण्यात येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2070 पर्यंत भारत देशाला कार्बन न्यूट्रल बनवण्याच्या स्वप्नपूर्तीसाठी 'दख्खन केदारण्य' सारख्या प्रकल्पांची उभारणी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असं आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी सांगितलं.
परिसरात 172 प्रकारच्या पक्ष्यांचा नैसर्गिक अधिवास : पन्हाळा ते ज्योतिबा डोंगर हा सह्याद्री पर्वतरांगेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. या डोंगररांगेत नैसर्गिकरीत्या विविध प्रकारची घनदाट जंगलं आणि झाडं असल्यानं इथं 172 प्रकारच्या पक्ष्यांचा नैसर्गिक अधिवास निर्माण झाला आहे.
'दख्खन केदारण्य' उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या 100 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या दुर्मिळ वृक्षांचे पुनर्रोपण केलं जाणार आहे. यामध्ये पिंपळ, वड आणि बेल यांसारख्या पवित्र वृक्षांचा समावेश असलेली सुमारे दोन हजार झाडे ज्योतिबा डोंगर परिसरात प्रत्यारोपित केली जाणार आहेत. या हरित प्रयत्नामुळे ज्योतिबा डोंगराचा परिसर आणखी समृद्ध होईल आणि येथील पक्ष्यांसह इतर प्राण्यांची जैवविविधता वाढण्यास मोठी मदत होईल.
ज्योतिबाला येणाऱ्या भाविकांना स्वच्छ ऑक्सिजन मिळणार : दख्खनचा राजा श्री जोतिबा डोंगराच्या पायथ्याला गायमुख भागात पश्चिम घाटातील दुर्मिळ वृक्षांची पूर्नलागवड करण्यात येणार आहे. पक्षी, फुलपाखरं, वटवाघुळं आणि मधमाश्या यांच्याद्वारे परागीकरणाला मोठी मदत होणार आहे. परागकणांना आकर्षित करणारे हे वृक्ष पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारीतील या जागेवर लावले जाणार आहेत. यामुळे जैवविविधतेला चालना मिळेल आणि वाढ होईल. तसेच, वर्षातून पाच वेळा पायी जोतिबाचे दर्शन घेण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांना स्वच्छ ऑक्सिजन मिळणार असल्याचं पर्यावरण अभ्यासक सुहास वायंगणकर यांनी सांगितलं.
हेही वाचा