महानगरपालिकेनं लावलेली 750 झाडं तरी दाखवा; डोंगर उजाड, पर्यावरणप्रेमी संतप्त

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकच्या तपोवन भागात साधू-महंतांच्या निवासासाठी साधुग्राम उभारण्यात येणार आहे. या बदल्यात सातपूर परिसरातील फाशीचा डोंगर भागात 7500 झाडे लावल्याचा दावा महानगरपालिकेने केलाय.

Nashik Tree
महानगरपालिकेने लावलेली झाडे (ETV Bharat Reporter)
Published : December 13, 2025 at 7:25 PM IST

नाशिक : शहरात तपोवनातील वृक्षतोडीवरून संतापाची लाट पसरली आहे. यात आणखी भर म्हणून महानगरपालिकेने एसटीपी प्लांट परिसराती वृक्ष तोडीच्या बदल्यात सातपूर भागातील फाशीच्या डोंगर परिसरात 7500 हजार वृक्ष लावल्याचा दावा केलाय. मात्र, हा दावा पर्यावरणप्रेमींनी खोडून काढत 750 झाडे तरी दाखवा असा सवाल करत उद्यान अधीक्षकाचं निलंबन करा अशी मागणी केलीय.


एसटीपी प्लांटसाठी 300 झाडे तोडली : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये विविध विकासकामे सुरू आहेत. अशात तपोवन परिसरात साधू महंतांना राहण्यासाठी साधूग्राम उभारण्यात येणार आहे. यासाठी तब्बल 1800 वृक्ष तोडण्याचा घाट नाशिक महानगरपालिकेनं घातला आहे. मात्र, याला हरित लवादनं स्थगिती दिली आहे. मात्र, दुसरीकडं नवीन एसटीपी प्लांटसाठी 300 झाडं तोडण्यात आली आहेत. या बदल्यात सातपूर परिसरातील फाशीचा डोंगर भागात 7500 झाडं लावल्याचा दावा महानगरपालिकेनं केला आहे. मात्र हा दावा खोडून काढत या उजाड डोंगरावर 750 झाडं तरी दाखवा असं म्हणत नाशिक महानगरपालिकेच्या उद्यान अधीक्षकांना निलंबित करावं अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केलीय.

पर्यावरण प्रेमी यांची संतप्त प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)


प्लास्टिक पिशवीसहित लावली रोपे : तपोवन परिसरात एसटीपी प्लांटसाठी 300 झाडं तोडून त्या बदल्यात सातपूर परिसरातील फाशीच्या डोंगरावर साडेसात हजार झाडे लावल्याचा महानगरपालिकेचा दावा खोटा आहे. येथील डोंगर उजाड आहे. जी 25, 30 झाडं लावली आहेत ती देखील व्यवस्थित लावलेली नाहीत. लहानसा खड्डा करून त्यावर प्लास्टिक पिशवीसहित रोपे ठेवण्यात आली आहेत. तसंच पाण्याअभावी अनेक झाडं जळून गेली आहेत. याला उद्यान विभागाचे अधीक्षक जबाबदार असून त्यांचं निलंबन करावं, अन्यथा आंदोलन करून अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी मनोज साठे यांनी केलीय.


आंदोलन पथ्यावर पडणार : नाशिक शहराच्या वृक्षतोडीचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. त्यामुळं उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांच्या कामकाजावरच टीका केली जात आहे. त्यामुळं ते या पदाला कंटाळले असल्याचं नाशिक महानगरपालिकेत बोललं जात आहे. त्यांना वरिष्ठ मोकळेपणे काम करू देत नसून राजकीय दबाव आहे.



पाईपलाईनसाठी 146 वृक्ष तोडले : गंगापूर धरणापासून बारा बंगल्यापर्यंत अठराशे व्यासाची पाईपलाईन टाकण्यात येत आहे. त्यासाठी कॉलेज रोड भागातील तब्बल 146 वृक्ष तोडण्यात आले आहेत. त्या बदल्यात वन विभागाने सातपूर भागातील जलशुद्धीकरण केंद्रात 28 लाख 46 हजार खर्च करून 3150 झाडे लावल्याचा दावा केलाय.

