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चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळले; एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू, चार विद्यार्थी जखमी

महानगरपालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवारी दुपारी 2.50 वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला.

Tree Crashes Onto School Bus in Chembur One Student Killed Four Injured
चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळले; एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू, चार विद्यार्थी जखमी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 30, 2026 at 5:50 PM IST

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मुंबई : मुसळधार पावसामुळं मुंबईत झाडे कोसळण्याच्या घटना वाढत असतानाच मंगळवारी (30 जून) दुपारी चेंबूरमध्ये अत्यंत दुर्दैवी अपघात घडला. चेंबूरमधील रोड क्रमांक 11 इथं युनिव्हर्सल स्कूल आणि टिळक नगर स्कूलच्या विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या शाळेच्या बसवर अचानक मोठं झाड कोसळल्यानं एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला, तर चार विद्यार्थी जखमी झाले. या घटनेमुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली असून पालकांमध्येही चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

महानगरपालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवारी दुपारी 2.50 वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. बस चेंबूरमधील रोड क्रमांक 11 वरून जात असताना रस्त्याच्या कडेला असलेलं मोठं झाड अचानक बसवर कोसळलं. झाडाच्या फांद्या बसच्या पुढील भागावर आदळल्यानं बसचे नुकसान झाले आणि बसमधील विद्यार्थ्यांमध्ये घबराट पसरली. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. त्यानंतर पोलीस, अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि इतर यंत्रणांनी घटनास्थळी पोहोचून तातडीने बचावकार्य सुरू केले.

बसमधील सर्व विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. मात्र, या अपघातात एका विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर जखमी झालेल्या चार विद्यार्थ्यांना तातडीनं चेंबूर येथील झेन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांकडून त्यांच्या प्रकृतीवर सातत्यानं लक्ष ठेवलं जात आहे. याचबरोबर, अपघातानंतर घटनास्थळी पडलेलं झाड हटविण्याचं काम युद्धपातळीवर करण्यात आलं. दरम्यान, या रस्त्यावर काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. परिसर सुरक्षित केल्यानंतर वाहतूक हळूहळू पूर्ववत करण्यात आली. दरम्यान, झाड कोसळण्यामागील नेमकं कारण काय होतं? झाडाची स्थिती आधीपासून धोकादायक होती का? आणि संबंधित यंत्रणांकडून आवश्यक देखभाल व छाटणी वेळेत करण्यात आली होती का? याचा तपास पोलीस आणि संबंधित विभागांकडून सुरू करण्यात आला आहे.

"आज दुर्दैवी घडना घडली आहे. शाळेच्या स्कूल बसवर झाड पडून एका मुलाचा मृत्यू झालेला आहे. तर जखमी मुलांना रुग्णालयात नेण्यात आलं आहे. परंतू कुठतरी मुंबई महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीमुळं दिसून येतो. कारण पावसाळ्यापूर्वी सर्व झाडांचे एक ऑडिट केलं जातं. सर्व झाडांची पडताळणी केली जाते. कोणतं झाड कमकुवत आहे. कोणतं झाड पडू शकतं. यासंबंधी काळजी घेतली जाते. मात्र ती याठिकाणी दिसून येत नाही. त्यामुळं याबाबत जे कोणी अधिकारी दोषी आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती मी आयुक्तांकडे करणार आहे," असं शिवसेनेचे माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी म्हटलं आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळं अनेक ठिकाणी झाडे कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. महानगरपालिकेकडून पावसाच्या आधी धोकादायक झाडांचे ऑडिट केले जाते की नाही? असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे. अशा घटनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, संभाव्य धोकादायक झाडांची तातडीने तपासणी करून आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

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मुंबई
एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू
चार विद्यार्थी जखमी
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